Партнер по бизнесу перестал вносить деньги в общее дело: как защитить компанию и свои вложения

Проблемы между партнерами часто начинаются не с открытого конфликта, а с денег. Один участник продолжает финансировать аренду, зарплаты и поставщиков, второй откладывает очередной платеж, хотя изначально стороны договаривались вкладываться поровну.

Юридическая сложность в том, что фраза «мы договорились финансировать бизнес 50 на 50» сама по себе еще не всегда создает обязанность перечислить конкретную сумму. Нужно понимать, как именно были оформлены договоренности партнеров.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные споры, конфликты между участниками ООО и взыскание убытков.