Заказчик препятствовал выполнению работ, а затем потребовал неустойку: как подрядчику доказать просрочку кредитора

Подрядчик отвечает за нарушение сроков выполнения работ не во всех случаях. Если выполнить работы вовремя оказалось невозможно из-за действий или бездействия самого заказчика, спор уже нельзя сводить только к сравнению даты по договору и даты фактического завершения.

ГК РФ прямо предусматривает: должник не считается просрочившим, пока исполнение невозможно вследствие просрочки кредитора. Просрочка кредитора возникает, в частности, когда он не совершил необходимых действий, без которых другая сторона объективно не могла исполнить обязательство.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по договорам подряда, взыскание задолженности и защиту от необоснованной неустойки.