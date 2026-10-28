Заказчик препятствовал выполнению работ, а затем потребовал неустойку: как подрядчику доказать просрочку кредитора

Подрядчик отвечает за нарушение сроков выполнения работ не во всех случаях. Если выполнить работы вовремя оказалось невозможно из-за действий или бездействия самого заказчика, спор уже нельзя сводить только к сравнению даты по договору и даты фактического завершения.
ГК РФ прямо предусматривает: должник не считается просрочившим, пока исполнение невозможно вследствие просрочки кредитора. Просрочка кредитора возникает, в частности, когда он не совершил необходимых действий, без которых другая сторона объективно не могла исполнить обязательство.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по договорам подряда, взыскание задолженности и защиту от необоснованной неустойки.
Когда возникает просрочка заказчика
Классическая ситуация: подрядчик должен завершить работы до 30 июня, но заказчик передал площадку только 15 июня вместо 1 мая.
Формально конечный срок нарушен. Но подрядчик может ссылаться на то, что значительную часть периода выполнить работы физически было невозможно.
Такой же спор возникает, если заказчик своевременно не передал:
рабочую документацию;
материалы или оборудование;
исходные данные;
доступ на объект;
необходимые согласования;
фронт работ.
Статья 719 ГК РФ прямо позволяет подрядчику не приступать к работе или приостановить ее, если нарушение встречных обязанностей заказчиком препятствует исполнению договора.
Что такое просрочка кредитора простыми словами
Заказчик в договоре подряда является не только кредитором, который ждет результат. На нем тоже могут лежать обязанности.
Например:
предоставить объект → передать документацию → обеспечить доступ → согласовать решения → принять выполненный этап.
Если без этих действий подрядчик не может продолжать работу, возникает ситуация, когда задержка зависит уже не от подрядчика.
Поэтому неустойку нельзя автоматически начислять за весь календарный период просрочки.
Какие действия заказчика чаще всего мешают подрядчику
В строительных и технических спорах регулярно встречаются одинаковые ситуации.
Нарушение заказчика
Как влияет на сроки
Не передана площадка
Работы невозможно начать
Нет проектной документации
Невозможно определить объем
Не согласованы изменения
Следующий этап блокируется
Не передано оборудование
Монтаж невозможен
Ограничен доступ на объект
Работы фактически остановлены
Не выполнены смежные работы
Подрядчик не может продолжать
Самого факта такого нарушения недостаточно. Нужно показать, какие конкретно работы из-за него нельзя было выполнить.
Нужно ли подрядчику письменно предупреждать заказчика
Да, это один из самых важных моментов.
Если подрядчик просто молча ждет три недели, а после предъявления неустойки впервые заявляет, что ему мешал заказчик, суд может отнестись к такой позиции критически.
Лучше сразу направлять уведомление:
не передана документация, поэтому выполнение определенного этапа невозможно; просим устранить препятствие и предупреждаем о влиянии задержки на конечный срок.
Так появляется прямая связь между нарушением заказчика и будущей просрочкой.
Можно ли приостановить работы
В определенных случаях да.
Статья 719 ГК РФ позволяет подрядчику приостановить начатую работу, если заказчик не исполняет встречные обязанности и это препятствует исполнению договора.
Но приостановку лучше оформлять документально.
Нужно указать:
какое обязательство не выполнил заказчик;
какие работы заблокированы;
с какой даты возникло препятствие;
что требуется для продолжения;
как это влияет на срок.
Иначе заказчик впоследствии может заявить, что подрядчик остановил работы по собственной инициативе.
Обязан ли заказчик содействовать подрядчику
Если такое содействие предусмотрено договором, да.
Статья 718 ГК РФ устанавливает обязанность заказчика оказывать подрядчику содействие в случаях, объеме и порядке, предусмотренных договором. При нарушении этой обязанности подрядчик может требовать возмещения убытков, переноса сроков или в предусмотренных случаях увеличения цены.
Поэтому в споре нужно внимательно читать не только раздел о сроках, но и обязанности заказчика.
Иногда защита подрядчика уже заложена в самом договоре.
Как доказать, что просрочка возникла именно по вине заказчика
Полезнее всего хронология.
Например:
1 апреля подрядчик запросил документацию.
10 апреля повторно сообщил о невозможности продолжения.
25 апреля заказчик передал документы.
26 апреля работы возобновились.
Такая последовательность значительно убедительнее общего заявления: «заказчик постоянно мешал работать».
Подойдут письма, переписка, журналы производства работ, акты простоя, протоколы совещаний, заявки на допуск и документы о передаче исходных данных.
Что если подрядчик тоже нарушал сроки
Тогда суду придется разделять периоды ответственности.
Например, заказчик задержал передачу объекта на 20 дней, а подрядчик после устранения препятствия сам задержал выполнение еще на 15 дней.
В такой ситуации полностью исключить неустойку может не получиться.
Но подрядчик вправе доказывать, что период, вызванный действиями заказчика, из расчета должен быть исключен.
Можно ли взыскать с заказчика убытки из-за простоя
Да, при наличии доказательств.
Статья 718 ГК РФ прямо допускает взыскание убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем подрядчика.
Это могут быть расходы на:
персонал;
аренду техники;
содержание оборудования;
дополнительные выезды;
повторную мобилизацию на объект.
Но каждую сумму нужно связать с конкретным периодом простоя и конкретным нарушением заказчика.
Как отбивать требование о неустойке
Защита подрядчика должна строиться не вокруг фразы «мы не виноваты», а вокруг конкретного календаря исполнения.
Нужно показать:
какой срок был установлен → что должен был сделать заказчик → когда он это сделал фактически → какие работы до этого выполнить было невозможно → когда препятствие исчезло → сколько времени подрядчик реально использовал для выполнения работ.
Если эта цепочка подтверждена документами, заказчику значительно сложнее взыскать неустойку за весь период.
Ключевой вопрос такого спора не в том, была ли формально нарушена конечная дата. Важно установить, кто реально создал обстоятельства, из-за которых работы не могли быть завершены вовремя.