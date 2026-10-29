ФНС вводит отметку для семейного бизнеса: как проверить риск дробления и избежать доначислений

Семейный бизнес сам по себе не является нарушением. Муж и жена могут владеть разными компаниями, родители и дети могут вести самостоятельные проекты, а несколько организаций одной семьи могут обслуживать разные направления бизнеса.
Но для налоговой наличие родственных связей становится дополнительным индикатором, если связанные компании одновременно используют льготы, предназначенные для малого и среднего бизнеса.
ФНС подготовила изменения в методику оценки финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков. В ней предусмотрен новый показатель: наличие признаков включения компании в группу лиц для необоснованного использования налоговых льгот для субъектов МСП. Проект предусматривает отдельную отметку без присвоения балльной оценки по этому показателю.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю налоговые споры, проверки ФНС и дела о дроблении бизнеса.
Какие компании могут получить новую отметку ФНС
Речь идет не только о классическом семейном бизнесе.
По проекту признак может фиксироваться, если компания входит в группу связанных организаций и хотя бы одна из них в течение последних трех календарных лет использовала льготу по пониженным тарифам страховых взносов для субъектов МСП.
В частности, внимание может возникнуть, если:
одно лицо владеет более чем 25% в нескольких компаниях;
один собственник контролирует несколько организаций;
у нескольких компаний один директор;
руководителями связанных компаний являются супруги;
компании возглавляют родители и дети;
руководителями являются братья или сестры;
между организациями существует другая предусмотренная проектом связь.
То есть ФНС формирует более удобный инструмент для выявления групп компаний, которые формально разделены на несколько юридических лиц.
Означает ли отметка автоматическое обвинение в дроблении бизнеса
Нет.
Это принципиальный момент.
Сам по себе маркер не означает, что ФНС уже признала бизнес искусственно раздробленным, начислила налог или назначила проверку.
Эксперты, комментировавшие нововведение, прямо отмечают, что критерий родственных и иных связей фактически использовался налоговыми органами и раньше. Новый механизм прежде всего упрощает автоматический отбор связанных компаний для дальнейшего анализа.
Поэтому наличие родственников среди собственников или директоров не является нарушением.
Риск возникает, если организационное разделение сопровождается признаками единого бизнеса.
Как узнать, появилась ли отметка ФНС
ФНС уже использует сервис оценки финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц.
Компания может получить результаты собственной оценки через личный кабинет налогоплательщика. В материалах ФНС указывается раздел «Как меня видит налоговая?», через который можно запросить соответствующий документ.
Поэтому бизнесу имеет смысл периодически проверять собственную оценку, особенно если деятельность ведется через несколько связанных организаций.
Для крупных групп это полезно делать до появления требований и вызовов из инспекции.
Какие признаки дробления ФНС будет искать дополнительно
Родственная связь сама по себе лишь отправная точка.
Дальше инспекция может анализировать фактическую организацию бизнеса.
Особенно рискованно, если несколько компаний:
работают из одного помещения;
используют один сайт и телефон;
имеют общих сотрудников;
обслуживают одних клиентов;
пользуются одним оборудованием;
переводят деньги друг другу без понятной деловой цели;
ведут одинаковую деятельность;
используют общую бухгалтерию;
искусственно распределяют выручку;
применяют налоговые льготы, которые единый бизнес получить бы не смог.
Чем больше таких признаков совпадает, тем сложнее объяснить существование нескольких организаций исключительно экономическими причинами.
Семейный бизнес всегда считается дроблением?
Нет.
У нескольких родственников могут быть действительно самостоятельные компании.
Например, одна организация занимается производством, вторая логистикой, третья розничными продажами.
Такое разделение может иметь нормальную деловую цель.
Важно, чтобы самостоятельность существовала не только на бумаге.
У каждой компании желательно иметь собственные:
функции → активы → персонал → договоры → финансовые риски → управление → экономическую цель.
Именно реальное содержание отношений будет важнее семейных связей.
Что проверить бизнесу уже сейчас
Если несколько компаний принадлежат родственникам или связанным лицам, полезно провести внутренний налоговый аудит.
Проверить стоит как минимум:
Вопрос
Что должно быть понятно
Зачем существует каждая компания
Самостоятельная деловая цель
Кто принимает решения
Реальное управление
Кто работает в компании
Собственные сотрудники
Где ведется деятельность
Помещения и инфраструктура
Как распределяются клиенты
Экономическое объяснение
Как формируется цена между компаниями
Рыночная логика
Какие льготы используются
Есть ли зависимость от разделения бизнеса
Если на половину вопросов ответ звучит как «потому что так выгоднее по налогам», риск уже требует отдельного анализа.
Что особенно опасно при льготах для МСП
Новый критерий напрямую связан с использованием пониженных тарифов страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Поэтому инспекцию может заинтересовать ситуация, когда бизнес разделен между несколькими связанными компаниями, каждая из которых получает преимущества, недоступные единой организации.
В таком случае ФНС может проверять, существует ли реальное экономическое разделение или юридические лица используются только для сохранения льгот.
Что делать, если отметка уже появилась
Паниковать и срочно ликвидировать связанные компании точно не стоит.
Наоборот, резкая реорганизация после появления вопросов может создать дополнительные риски.
Сначала нужно определить:
Почему компании попали в одну группу.
Какие налоговые льготы они используют.
Насколько самостоятельна каждая организация.
Есть ли общие сотрудники, активы и клиенты.
Как оформлены сделки внутри группы.
Существует ли документально подтверждаемая деловая цель.
После этого уже можно корректировать структуру и документы.
Можно ли убрать риск только разными директорами и адресами
Нет.
Формальная смена директора, адреса или телефона не решает проблему, если фактически бизнес остается единым.
Налоговая оценивает совокупность обстоятельств.
Если компании продолжают использовать один персонал, общий товарный запас, единое управление и общую клиентскую базу, косметические изменения мало что дадут.
Более надежная защита строится на реальной экономической самостоятельности.
Как избежать доначислений по дроблению бизнеса
Главная задача не в том, чтобы «спрятать» связи между родственниками.
Это бессмысленно: ФНС получает сведения о руководителях, собственниках и структуре компаний автоматически.
Нужно уметь объяснить, почему несколько организаций существуют отдельно и какую самостоятельную функцию выполняет каждая из них.
Хорошая структура должна выдерживать простой вопрос налоговой:
Если убрать налоговые льготы, останутся ли экономические причины вести этот бизнес через несколько компаний?
Если ответ очевидно положительный и это подтверждается документами и реальной хозяйственной деятельностью, позиция бизнеса значительно сильнее.
Новая отметка ФНС сама по себе не означает доначисления. Но она показывает направление налогового контроля: связанные и семейные компании теперь будут еще проще выявляться автоматически, а значит, объяснять экономический смысл структуры бизнеса лучше до того, как этот вопрос задаст инспекция.