ФНС вводит отметку для семейного бизнеса: как проверить риск дробления и избежать доначислений

Семейный бизнес сам по себе не является нарушением. Муж и жена могут владеть разными компаниями, родители и дети могут вести самостоятельные проекты, а несколько организаций одной семьи могут обслуживать разные направления бизнеса.

Но для налоговой наличие родственных связей становится дополнительным индикатором, если связанные компании одновременно используют льготы, предназначенные для малого и среднего бизнеса.

ФНС подготовила изменения в методику оценки финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков. В ней предусмотрен новый показатель: наличие признаков включения компании в группу лиц для необоснованного использования налоговых льгот для субъектов МСП. Проект предусматривает отдельную отметку без присвоения балльной оценки по этому показателю.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю налоговые споры, проверки ФНС и дела о дроблении бизнеса.