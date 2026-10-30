Можно ли не возвращать предоплату по договору: задаток, обеспечительный платеж и другие законные способы

Компания получила 2 млн рублей предоплаты, зарезервировала оборудование, отказалась от других заказов и начала подготовку к исполнению договора. Через месяц заказчик передумал и потребовал вернуть всю сумму.
Исполнитель ссылается на условие договора: «Предоплата возврату не подлежит». Но в суде выясняется, что такое положение само по себе не гарантирует права удержать деньги.
Суд проверяет не название платежа, а его правовую природу, основания прекращения договора и последствия отказа контрагента. Поэтому бизнесу выгоднее заранее выбрать правильную договорную конструкцию, чем пытаться обосновать невозврат аванса уже после конфликта.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные споры, взыскание задолженности и защиту компаний при расторжении коммерческих договоров.
Можно ли не возвращать аванс, если заказчик отказался от договора
Обычная предоплата представляет собой денежную сумму, перечисленную в счет будущего исполнения.
Если договор прекращен, а встречное исполнение не предоставлено, у получателя денег обычно отсутствуют основания удерживать неотработанную часть аванса.
Однако компания может иметь право на оплату фактически выполненных работ, возмещение расходов, убытков или получение иных предусмотренных договором платежей.
Важно различать эти основания.
Невозвратный аванс сам по себе не является самостоятельным способом обеспечения обязательств.
Задаток: когда предоплата остается у исполнителя
Статьи 380 и 381 ГК РФ позволяют использовать задаток для обеспечения исполнения обязательств.
Если за неисполнение договора отвечает сторона, передавшая задаток, сумма остается у получателя.
Например, покупатель перечислил 500 тыс. рублей задатка для обеспечения обязательства приобрести оборудование. Затем без предусмотренных договором оснований отказался от сделки.
При надлежащем оформлении соглашения продавец может сохранить задаток.
Но необходимо прямо определить:
что платеж является задатком;
какое обязательство он обеспечивает;
в счет какой оплаты передается;
при каких обстоятельствах остается у получателя;
какие последствия наступают при нарушении со стороны самого получателя.
При этом следует учитывать обратное правило: если за неисполнение отвечает получатель задатка, он по общему правилу обязан уплатить другой стороне двойную сумму.
Почему суд может признать задаток обычным авансом
В договоре недостаточно просто использовать слово «задаток».
Показателен спор № А64-7242/2023. Стороны заключили договор, названный предварительным, и предусмотрели перечисление значительных сумм до заключения основного договора купли-продажи недвижимости.
Суд исследовал действительное содержание соглашения и пришел к выводу, что оно регулировало фактически куплю-продажу с предварительной оплатой.
Название платежа не заменяет анализа его обеспечительной функции и содержания договора.
В другом деле, № А41-30980/2025, суд также обратил внимание на презумпцию аванса: если письменное соглашение не позволяет установить задаток, предварительно перечисленные деньги рассматриваются как аванс.
Поэтому универсальная формулировка «задаток невозвратный при любых обстоятельствах» опасна.
Обеспечительный платеж: как законно удержать деньги
Еще одна конструкция предусмотрена статьей 381.1 ГК РФ.
Обеспечительный платеж может гарантировать уплату неустойки, возмещение убытков и другие денежные обязательства, в том числе будущие.
Например, компания получила 300 тыс. рублей в обеспечение обязательств заказчика. Заказчик допустил нарушение, за которое договор предусматривает неустойку.
Если наступили согласованные обстоятельства, соответствующая сумма может быть зачтена в счет обеспеченного обязательства.
Важно указать, какие именно требования обеспечиваются и как производится зачет.
Если основания для удержания не наступили, платеж по общему правилу возвращается, если соглашением сторон не предусмотрено иное.
Плата за отказ от договора: когда ее можно установить
В предпринимательских отношениях возможна и другая конструкция.
Пункт 3 статьи 310 ГК РФ позволяет в установленных случаях обусловить односторонний отказ от договора выплатой определенной денежной суммы.
Например, две коммерческие компании согласовали право заказчика отказаться от бронирования производственных мощностей за установленную плату.
Такое условие может защищать исполнителя от последствий неожиданного прекращения сделки.
Но оно не универсально.
Верховный суд разъяснил, что плату нельзя устанавливать за осуществление права на отказ, если это противоречит императивному законодательному регулированию. Также нельзя требовать такую плату за отказ, вызванный нарушением договора другой стороной.
Какую конструкцию выбрать бизнесу
Способ
Когда подходит
Задаток
Обеспечить исполнение конкретного обязательства
Обеспечительный платеж
Покрыть согласованные денежные требования
Плата за отказ
Урегулировать допустимый немотивированный отказ в B2B
Договорная неустойка
Установить последствия нарушения обязательства
Оплата выполненных работ
Получить стоимость фактического исполнения
Возмещение расходов и убытков
Компенсировать подтвержденные потери
Эти механизмы нельзя свободно подменять друг другом. У каждого свои основания применения и правовые последствия.
Можно ли удержать стоимость уже выполненных работ
Да, при наличии оснований.
Например, статья 717 ГК РФ предусматривает, что при отказе заказчика от договора подряда до сдачи результата подрядчик по общему правилу вправе получить оплату пропорционально выполненной части работы и возмещение предусмотренных законом убытков.
Иной порядок может следовать из договора с учетом законодательных ограничений.
Если исполнитель изготовил часть изделия, подготовил проект или выполнил определенный этап, нужно подтвердить реальную стоимость такого исполнения.
При этом недопустимо дважды учитывать одни и те же суммы: например, одновременно оставить весь аванс как оплату работ и дополнительно взыскать ту же стоимость под видом убытков.
Какие доказательства помогут сохранить предоплату
Когда контрагент требует деньги обратно, компания должна показать, на каком основании они удерживаются.
Полезно сохранить:
Договор и приложения с условиями платежа.
Переписку об обеспечиваемом обязательстве.
Документы о нарушении со стороны контрагента.
Акты выполненных работ.
Счета и платежи поставщикам.
Документы о резервировании товара или оборудования.
Расчет убытков, расходов или неустойки.
Уведомления о прекращении договора.
Для задатка реальный размер потерь не является самостоятельным обязательным условием его удержания по статье 381 ГК РФ. Однако документы о подготовке к исполнению могут помочь объяснить экономическое содержание сделки и опровергнуть доводы о фиктивности условий.
Что писать в договоре, чтобы снизить риск возврата денег
Не стоит ограничиваться фразой «предоплата не возвращается».
Лучше выбрать конкретный механизм и закрепить его условия.
Например, если стороны используют обеспечительный платеж, следует определить, какие денежные обязательства он покрывает, при каких обстоятельствах производится зачет и когда возвращается остаток.
Если используется задаток, необходимо четко обозначить обеспечиваемое обязательство и последствия его неисполнения.
Для платы за отказ важно проверить, допускается ли она при конкретном виде договора и не нарушает ли императивные нормы.
Когда суд обяжет вернуть предоплату
Риск особенно высок, если:
платеж назван невозвратным без правового основания;
исполнитель ничего не предоставил;
обеспечиваемое обязательство не определено;
контрагент прекратил договор из-за нарушения самого исполнителя;
расходы и убытки не подтверждены;
удерживаемая сумма не соответствует согласованным условиям.
В такой ситуации суд может признать отсутствие оснований для удержания денег и взыскать их в пользу плательщика.
Как защитить полученную предоплату в арбитражном суде
Для бизнеса важно заранее ответить на три вопроса:
За что перечисляются деньги? Какое обязательство обеспечивается? Что произойдет при прекращении договора по инициативе каждой из сторон?
Если эти вопросы не урегулированы, даже подробный договор может оказаться недостаточным для защиты полученной суммы.
Задаток, обеспечительный платеж, неустойка и плата за отказ позволяют распределять коммерческие риски, но только при правильном использовании.
Главное правило: чтобы законно не возвращать предоплату, нужно иметь основание для ее удержания, а не просто назвать платеж невозвратным.