Можно ли не возвращать предоплату по договору: задаток, обеспечительный платеж и другие законные способы

Компания получила 2 млн рублей предоплаты, зарезервировала оборудование, отказалась от других заказов и начала подготовку к исполнению договора. Через месяц заказчик передумал и потребовал вернуть всю сумму.

Исполнитель ссылается на условие договора: «Предоплата возврату не подлежит». Но в суде выясняется, что такое положение само по себе не гарантирует права удержать деньги.

Суд проверяет не название платежа, а его правовую природу, основания прекращения договора и последствия отказа контрагента. Поэтому бизнесу выгоднее заранее выбрать правильную договорную конструкцию, чем пытаться обосновать невозврат аванса уже после конфликта.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные споры, взыскание задолженности и защиту компаний при расторжении коммерческих договоров.