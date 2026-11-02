Штраф за рекламную рассылку без согласия: как бизнесу избежать штрафа ФАС до 1 млн рублей

Рассылка рекламы остается одним из популярных способов продвижения товаров и услуг. Однако даже одно рекламное сообщение, отправленное без надлежащего согласия получателя, может стать основанием для административной ответственности.
По части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ юридическому лицу грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей.
При этом недостаточно доказать, что клиент когда-то зарегистрировался на сайте или оставил номер телефона. Компания должна подтвердить, что адресат действительно согласился получать рекламу от конкретного рекламораспространителя.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю коммерческие споры, обжалование решений государственных органов и защиту компаний от административных штрафов.
Когда рекламная рассылка без согласия запрещена
Часть 1 статьи 18 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» предусматривает обязательное предварительное согласие получателя на распространение рекламы по сетям электросвязи.
Это касается рекламных SMS, электронных писем, сообщений в мессенджерах и других подобных способов продвижения.
При этом необходимо отличать рекламу от обычных информационных уведомлений.
Например, сообщение о статусе доставки заказа обычно носит информационный характер. А предложение купить дополнительный товар со скидкой уже может рассматриваться как реклама.
Как правильно получить согласие на рекламную рассылку
Закон не устанавливает единую форму согласия. Но оно должно быть конкретным, осознанным и позволять определить рекламораспространителя.
Для интернет-магазина наиболее безопасный вариант — отдельная отметка, которую пользователь проставляет самостоятельно.
Например:
«Согласен получать рекламные сообщения ООО „Компания“ о товарах, услугах, акциях и специальных предложениях на указанный адрес электронной почты».
При этом компании необходимо сохранять доказательства согласия: дату, время, текст и действия пользователя.
Ошибка № 1. Не указали конкретного рекламораспространителя
ФАС проверяет, можно ли установить, от какой именно компании потребитель согласился получать рекламу.
Проблемы возникают, когда сайт предлагает согласиться на рассылки от неопределенного круга партнеров.
Особенно рискованна ситуация, когда рекламные сообщения отправляет организация, вообще не названная в согласии.
При этом рекламораспространителем может быть признана компания, которая инициировала рассылку, определила ее содержание и получателей.
Такой подход отражен в судебной практике, в частности в делах № А53-3014/2025 и № А28-5625/2023.
Ошибка № 2. Использовали слишком общую формулировку
Фразы «согласен получать информацию» или «согласен на информационное обслуживание» могут оказаться недостаточными.
Судебная практика требует, чтобы пользователь однозначно понимал: он разрешает направлять ему именно рекламные сообщения.
Это подтверждают, в частности:
Постановление АС Московского округа от 02.05.2024 по делу № А40-181534/2023.
Постановление Девятого ААС от 29.08.2024 по делу № А40-295831/2023.
Решение АС Москвы от 20.04.2026 по делу № А40-311022/2025.
Чем конкретнее сформулировано согласие, тем легче доказать его законность при проверке ФАС.
Можно ли давать скидку за согласие на рекламу
Да. В 2026 году Верховный суд сформулировал важную позицию по этому вопросу.
Интернет-магазин предложил пользователю поучаствовать в розыгрыше скидки. Для этого необходимо было указать электронную почту и согласиться на рекламную рассылку.
ФАС посчитала, что согласие было вынужденным, поскольку без него нельзя было получить скидку.
Однако Верховный суд не согласился.
В Определении от 22.06.2026 № 309-ЭС26-2103 по делу № А07-5689/2025 суд указал, что предоставление скидки в обмен на добровольное согласие получать рекламу само по себе не запрещено.
Решающими оказались обстоятельства: пользователь активно подтвердил согласие, понимал его рекламный характер, мог отказаться от рассылки и сохранял возможность купить товар на обычных условиях.
Когда скидка за подписку становится незаконной
Необходимо различать добровольную рекламную акцию и ситуацию, когда потребитель фактически вынужден согласиться на рекламу.
Условия подписки
Правовой риск
Отдельный чекбокс о согласии на рекламу
Ниже
Скидка за добровольную подписку
Допустимо при соблюдении условий
Покупка невозможна без согласия на рекламу
Высокий
Согласие скрыто в пользовательском соглашении
Высокий
Невозможно отказаться от рассылки
Высокий
Если потребитель не может приобрести товар или получить услугу без подписки, ФАС может признать согласие недобровольным.
Подобный подход отражен в решении Московского областного УФАС от 11.02.2025 по делу № 050/05/28-1517/2024.
Можно ли отправлять рекламу постоянным клиентам
Сам факт покупки товара или заключения договора не означает согласия на рекламную рассылку.
Например, клиент оставил телефон для доставки заказа. Использовать этот номер для рекламных сообщений без надлежащего согласия рискованно.
То же правило действует в отношении электронной почты, указанной для получения чека или документов.
Контактные данные для исполнения договора и согласие на получение рекламы — разные юридические основания.
Что делать, если клиент отказался от рассылки
После получения требования адресата рекламораспространитель обязан прекратить направление ему рекламы.
Поэтому компания должна предусмотреть работающий механизм отписки.
Особенно важно синхронизировать данные между CRM, email-сервисами и другими системами рассылок.
Если клиент отказался от рекламы, но продолжает получать сообщения из другой базы той же компании, это создает риск новой жалобы в ФАС.
Какие доказательства согласия нужно хранить
При проверке антимонопольного органа пригодятся:
текст согласия на дату подписки;
дата и время его предоставления;
идентификатор пользователя;
подтверждение активного выбора;
сведения о рекламораспространителе;
история отзыва согласия;
данные об отправленных сообщениях.
Наличие договора с маркетинговым агентством само по себе не доказывает согласия адресатов.
По статье 18 Закона о рекламе именно рекламораспространитель должен подтвердить, что предварительное согласие было получено.
Как избежать штрафа ФАС за рекламную рассылку
Перед запуском рекламной кампании бизнесу стоит проверить всю процедуру подписки.
Кто получает согласие → на какую именно рекламу оно распространяется → кто отправляет сообщения → где хранятся доказательства → как пользователь может отказаться от рассылки.
Дополнительно необходимо соблюдать требования законодательства о персональных данных и применимые правила интернет-рекламы.
Основной риск заключается не в самом использовании email, SMS или мессенджеров, а в невозможности доказать законность конкретной рассылки.
Прозрачное согласие, его надлежащая фиксация и реальная возможность отписаться позволяют существенно снизить риск штрафа ФАС до 1 млн рублей.