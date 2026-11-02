Штраф за рекламную рассылку без согласия: как бизнесу избежать штрафа ФАС до 1 млн рублей

Рассылка рекламы остается одним из популярных способов продвижения товаров и услуг. Однако даже одно рекламное сообщение, отправленное без надлежащего согласия получателя, может стать основанием для административной ответственности.

По части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ юридическому лицу грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей.

При этом недостаточно доказать, что клиент когда-то зарегистрировался на сайте или оставил номер телефона. Компания должна подтвердить, что адресат действительно согласился получать рекламу от конкретного рекламораспространителя.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю коммерческие споры, обжалование решений государственных органов и защиту компаний от административных штрафов.