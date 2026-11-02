Одностороннее изменение цены договора: какие формулировки больше не защищают бизнес в суде

Многие компании годами используют одну и ту же формулировку: «Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить стоимость услуг, уведомив заказчика».

Раньше стороны нередко рассчитывали, что такой оговорки достаточно. Однако судебная практика показывает: само наличие права на одностороннее повышение цены не дает возможности устанавливать любую стоимость.

Суд может проверить экономическую обоснованность изменения, его соразмерность и соблюдение баланса интересов сторон. Особенно внимательно оцениваются ситуации, когда одна компания фактически не могла влиять на условия договора.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные споры, взыскание задолженности и оспаривание невыгодных условий коммерческих договоров.