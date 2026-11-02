Одностороннее изменение цены договора: какие формулировки больше не защищают бизнес в суде

Многие компании годами используют одну и ту же формулировку: «Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить стоимость услуг, уведомив заказчика».
Раньше стороны нередко рассчитывали, что такой оговорки достаточно. Однако судебная практика показывает: само наличие права на одностороннее повышение цены не дает возможности устанавливать любую стоимость.
Суд может проверить экономическую обоснованность изменения, его соразмерность и соблюдение баланса интересов сторон. Особенно внимательно оцениваются ситуации, когда одна компания фактически не могла влиять на условия договора.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные споры, взыскание задолженности и оспаривание невыгодных условий коммерческих договоров.
Можно ли изменить цену договора в одностороннем порядке
По общему правилу изменение договора требует согласия сторон.
Однако статья 310 ГК РФ допускает согласование права на одностороннее изменение обязательства в предпринимательских отношениях с учетом установленных законом ограничений.
Например, стороны могут предусмотреть право арендодателя пересматривать арендную плату, поставщика изменять цену будущих партий или исполнителя корректировать тарифы на услуги.
Но реализовывать такое право необходимо разумно и добросовестно.
Пункт 14 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 22.11.2016 № 54 прямо предусматривает возможность отказа в судебной защите при злоупотреблении правом на одностороннее изменение договора.
Почему формулировка «вправе изменить цену» опасна
Проблема возникает, когда договор предоставляет одной стороне практически неограниченные полномочия.
Например:
«Исполнитель вправе в любое время увеличить стоимость услуг по собственному усмотрению».
Такая оговорка не объясняет:
по каким причинам меняется цена;
как рассчитывается новая стоимость;
насколько она может увеличиться;
когда начинают действовать изменения;
как уведомляется контрагент.
В результате одна сторона получает возможность существенно ухудшить положение другой.
Именно такие ситуации могут становиться предметом судебного контроля.
Суд потребовал обосновать повышение банковской комиссии
Показателен спор № А58-249/2024.
Предприниматель оспорил условия банковского обслуживания. Банк в одностороннем порядке изменил тарифы и установил повышенную комиссию за перевод денег с расчетного счета ИП на его личный счет.
Нижестоящие суды отказали предпринимателю, указав на согласие с условиями банковского обслуживания.
Однако Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в постановлении от 01.04.2025 пришел к другому выводу.
Право банка самостоятельно изменять тарифы не означает возможности вводить экономически необоснованные комиссии.
Кассация указала на необходимость проверить разумность увеличения платы, экономическое обоснование тарифов и баланс интересов сторон.
Дело в соответствующей части направили на новое рассмотрение.
Арендодатель тоже не вправе произвольно повышать арендную плату
Аналогичный вопрос возникает при аренде коммерческой недвижимости.
Например, арендодатель предусмотрел в договоре право ежегодно пересматривать стоимость аренды, а затем увеличил ее значительно сильнее, чем выросли рыночные ставки.
Суды исходят из того, что одностороннее изменение арендной платы не должно использоваться произвольно.
Если повышение существенно превышает изменение средних рыночных ставок по сопоставимым объектам и свидетельствует о злоупотреблении правом, арендатор может оспаривать соответствующие начисления.
Такой подход следует из пункта 22 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 и применяется в современной арбитражной практике.
Как правильно прописать изменение цены в договоре
Наиболее безопасная конструкция предусматривает не только право изменить стоимость, но и понятный механизм.
Например:
Что предусмотреть
Какую проблему решает
Основания повышения
Исключает произвольное изменение
Периодичность
Защищает от постоянных пересмотров
Формулу расчета
Делает новую цену проверяемой
Предел повышения
Ограничивает резкий рост стоимости
Срок уведомления
Позволяет подготовиться к изменениям
Порядок подтверждения
Помогает обосновать новую цену
Не каждому договору нужны все перечисленные условия. Но чем существеннее возможное повышение, тем подробнее желательно описать механизм его применения.
Какая формулировка лучше защищает исполнителя
Вместо неограниченного права изменить цену можно использовать более конкретную конструкцию.
Например:
«Исполнитель вправе изменить стоимость услуг не чаще одного раза в календарный год при изменении экономически обоснованных затрат на их оказание. Увеличение цены не может превышать 10% от действующей стоимости. Исполнитель уведомляет заказчика не менее чем за 30 календарных дней с приложением расчета изменения стоимости».
Это пример договорного условия, а не универсальный шаблон.
Для поставки, аренды, подряда и длительного оказания услуг основания пересмотра цены будут различаться.
Нужно ли подтверждать повышение цены документами
Если возник судебный спор о злоупотреблении правом, экономическое обоснование может оказаться решающим доказательством.
В зависимости от договора используются:
счета поставщиков;
документы о подорожании сырья;
изменение транспортных тарифов;
сведения о рыночных ставках аренды;
расчет себестоимости услуг;
показатели согласованного сторонами индекса.
При этом закон не обязывает каждую компанию раскрывать контрагенту всю внутреннюю экономику бизнеса при любом изменении цены.
Но возможность объяснить причины существенного повышения заметно усиливает позицию в суде.
Что делать, если контрагент уже повысил стоимость
Не стоит автоматически подписывать дополнительное соглашение или оплачивать новую сумму.
Сначала необходимо проверить договор и направленное уведомление.
Затем стоит запросить расчет повышения и оценить его соответствие согласованным условиям.
Если цена изменена с нарушением договора либо имеются признаки злоупотребления правом, можно письменно заявить возражения и при необходимости защищать свои интересы в арбитражном суде.
При этом дальнейшее поведение сторон имеет значение: например, длительная оплата новых счетов без возражений может осложнить последующий спор.
Какие договорные условия стоит пересмотреть бизнесу
В первую очередь следует проверить договоры, предусматривающие одностороннее изменение существенных экономических условий.
Особенно это актуально для:
аренды коммерческих помещений;
регулярных поставок;
логистических услуг;
технического обслуживания;
банковского обслуживания;
длительных договоров оказания услуг.
В таких договорах простая оговорка о праве изменить тариф уже не всегда обеспечивает достаточную юридическую защиту.
Как избежать спора о повышении цены
Для бизнеса безопаснее заранее согласовать понятный порядок изменения стоимости, чем рассчитывать на максимально широкие полномочия одной стороны.
Право на повышение → основания изменения → расчет новой цены → разумные ограничения → надлежащее уведомление.
Такая конструкция снижает риск признания повышения необоснованным и помогает сторонам прогнозировать расходы.
Главное, что показывает судебная практика: одностороннее изменение цены договора допускается, но не должно превращаться в инструмент произвольного ухудшения положения контрагента.
Поэтому при пересмотре типовых договоров стоит уделять внимание не только наличию права на изменение цены, но и порядку его реализации.
Судебная практика: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 01.04.2025 по делу № А58-249/2024; пункт 14 Постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54; пункт 22 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73. Практика продолжает развиваться, а правомерность изменения цены оценивается с учетом условий конкретного договора.