Допрос свидетеля в налоговой проверке: как оспорить показания и избежать доначислений ФНС

Налоговая инспекция нередко строит обвинения в дроблении бизнеса, фиктивных сделках и неправомерных вычетах НДС на свидетельских показаниях.
Например, бывший сотрудник утверждает, что не видел товар, директор контрагента отрицает участие в сделках, а технический специалист заявляет, что закупленное оборудование компании не требовалось.
Такие показания могут стать основанием для многомиллионных доначислений. Но протокол допроса ФНС не является бесспорным доказательством. Его необходимо проверять на соблюдение требований Налогового кодекса, достоверность сведений и соответствие другим материалам проверки.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю налоговые проверки, оспаривание доначислений НДС и налога на прибыль, защиту компаний в спорах с ФНС.
Может ли налоговая использовать показания свидетелей для доначисления налогов
Да. Статья 90 НК РФ позволяет налоговым органам допрашивать физических лиц, которым известны обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля.
Однако инспекция должна соблюдать предусмотренную законом процедуру.
Само утверждение свидетеля о том, что компания не приобретала товар или не выполняла работы, еще не доказывает фиктивность сделки.
Суд оценивает показания вместе с договорами, платежами, первичной документацией, перепиской и другими доказательствами.
Какие нарушения в протоколе допроса помогут оспорить показания
При изучении материалов налоговой проверки нужно проверить не только ответы свидетеля, но и оформление самого протокола.
Что проверить
Почему важно
Подпись о предупреждении об ответственности
Требование пункта 5 статьи 90 НК РФ
Дата и место допроса
Позволяют проверить обстоятельства получения показаний
Время начала и окончания
Помогает установить соблюдение процедуры
Подписи участников
Подтверждают оформление протокола
Замечания свидетеля
Могут указывать на неточности записи
Содержание вопросов
Позволяет выявить подмену фактов предположениями
Компетентность свидетеля
Показывает, мог ли он знать соответствующие обстоятельства
Требования к оформлению протоколов установлены статьей 99 НК РФ.
При этом не каждая техническая ошибка автоматически делает показания недопустимыми. Значение имеет характер нарушения и его влияние на достоверность доказательства.
Нет подписи о предупреждении свидетеля: когда протокол исключают
Перед получением показаний налоговый инспектор обязан предупредить свидетеля об ответственности за отказ, уклонение от дачи показаний и заведомо ложные показания.
Соответствующая отметка должна удостоверяться подписью свидетеля.
Показателен спор № А48-4240/2025.
Инспекция использовала протокол допроса в подтверждение получения физическим лицом дохода. Однако в документе отсутствовала подпись свидетеля, удостоверяющая предупреждение об ответственности.
Суды признали этот протокол ненадлежащим доказательством, поскольку требования пункта 5 статьи 90 НК РФ не были соблюдены.
Позицию подтвердил Арбитражный суд Центрального округа в постановлении от 22 июля 2026 года.
Важно: исключение одного протокола не означает автоматической отмены всей налоговой проверки. Если инспекция располагает другими допустимыми доказательствами, соответствующие доначисления могут сохраниться.
Когда налоговая незаконно подменяет специалиста свидетелем
Нередко инспекторы задают свидетелю вопросы, требующие специальных технических знаний.
Например:
требовалось ли предприятию определенное оборудование;
соответствует ли закупленная продукция техническому заданию;
можно ли использовать конкретные материалы в производстве;
являлись ли работы технологически необходимыми.
Но обычный свидетель сообщает известные ему факты. Для получения профессиональных разъяснений НК РФ предусматривает специальный порядок привлечения специалиста по статье 96.
В деле № А55-37569/2022 налоговая использовала показания лица, утверждавшего, что приобретенные материалы не были предусмотрены технической документацией.
Суды критически оценили эти показания: инспекция не соблюла процедуру привлечения специалиста и не подтвердила наличие у допрошенного необходимого технического образования.
Этот вывод поддержал Арбитражный суд Поволжского округа в постановлении от 24 января 2024 года.
Можно ли допрашивать директора или самого налогоплательщика
Здесь необходимо различать руководителя проверяемой организации и физическое лицо, в отношении которого проводится собственная налоговая проверка.
В 2026 году Конституционный суд сформулировал важную позицию: проверяемое физическое лицо нельзя превращать в свидетеля по обстоятельствам его собственной деятельности и привлекать к ответственности за неявку в таком статусе.
Соответствующие разъяснения содержатся в Постановлении КС РФ от 05.03.2026 № 12-П.
Этот подход также отражен в Кассационном определении Верховного суда от 11.03.2026 № 67-КАД25-12-К8.
Однако данные выводы не означают полного запрета на допрос директора организации как свидетеля. Его процессуальное положение и предмет вопросов необходимо оценивать отдельно.
Как оспорить показания бывшего сотрудника
Бывшие работники нередко становятся свидетелями в налоговых спорах.
Например, сотрудник утверждает, что никогда не видел представителей поставщика или не участвовал в приемке определенного товара.
Но нужно выяснить, действительно ли он мог знать соответствующие обстоятельства.
Если сотрудник работал в другом подразделении, не имел доступа к складскому учету и не участвовал в закупках, его показания не обязательно опровергают реальность поставки.
В такой ситуации полезно сопоставить:
должностные обязанности → период работы → круг доступной информации → содержание показаний → объективные документы компании.
Особенно важно отделять личные наблюдения свидетеля от предположений.
Что делать, если свидетели противоречат друг другу
Противоречия могут существенно ослабить доказательственную позицию ФНС.
Например, один работник утверждает, что товар не поступал, а другой подтверждает разгрузку и хранение продукции.
При этом накладные, складские документы и последующая реализация также свидетельствуют о движении товара.
Налогоплательщику следует составить сравнительную таблицу показаний и указать конкретные расхождения.
Утверждение ФНС
Возможные доказательства компании
Товар не поступал
УПД, складские документы
Работы не выполнялись
Акты, фотографии, исполнительная документация
Контрагент неизвестен
Переписка и переговоры
Услуги не оказывались
Отчеты и результаты услуг
Оборудование не использовалось
Производственные журналы и технические документы
Общий довод о недостоверности свидетеля значительно слабее конкретного сопоставления показаний с документами.
Можно ли требовать исключения протокола из доказательств
Да, если при его получении допущены нарушения, влияющие на допустимость доказательства.
В арбитражном процессе действует часть 3 статьи 64 АПК РФ, запрещающая использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона.
Однако формального заявления о нарушении процедуры недостаточно.
Необходимо указать:
какое требование НК РФ нарушено;
в чем именно выразилось нарушение;
почему оно имеет значение;
какие выводы инспекции основаны на спорном протоколе;
какие другие доказательства опровергают показания.
Такой подход позволяет добиться оценки конкретных доказательств, а не ограничиваться общими возражениями на акт налоговой проверки.
Можно ли допрашивать свидетелей до начала налоговой проверки
Да. Само по себе получение свидетельских показаний в рамках предпроверочного анализа не делает их недопустимыми.
Этот вопрос также рассматривался в деле № А48-4240/2025.
Арбитражный суд Центрального округа указал, что Налоговый кодекс не содержит общего запрета на проведение допросов вне рамок конкретной налоговой проверки.
Поэтому строить защиту исключительно на том, что свидетель был допрошен до начала проверки, рискованно.
Гораздо важнее исследовать соблюдение процедуры и достоверность полученных сведений.
Как защитить компанию от доначислений на основании свидетельских показаний
Если инспекция использует допросы для подтверждения фиктивных сделок, дробления бизнеса или неправомерных вычетов НДС, стоит последовательно проверить:
Законность процедуры получения показаний.
Наличие необходимых отметок и подписей.
Компетентность допрошенного лица.
Соответствие вопросов его фактической осведомленности.
Противоречия с другими свидетелями.
Согласованность показаний с первичными документами.
Значение протокола для конкретного налогового доначисления.
Главная ошибка налогоплательщика — пытаться опровергнуть показания только утверждением, что свидетель говорит неправду.
Вместо этого необходимо установить, откуда свидетель получил информацию, мог ли он знать соответствующие обстоятельства и соблюдала ли инспекция предусмотренные законом правила.
Судебная практика подтверждает: налоговый орган не вправе подменять свидетельскими показаниями специальные технические исследования, игнорировать обязательные требования к протоколу и использовать недостоверные сведения как бесспорное основание для доначисления налогов.
При этом каждое дело требует самостоятельной оценки: исключение одного доказательства не гарантирует отмену налогового решения в целом.
Судебная практика:
Постановление АС Центрального округа от 22.07.2026 по делу № А48-4240/2025.
Постановление АС Поволжского округа от 24.01.2024 по делу № А55-37569/2022.
Постановление Конституционного суда РФ от 05.03.2026 № 12-П.
Кассационное определение Верховного суда РФ от 11.03.2026 № 67-КАД25-12-К8.
Судебная практика меняется, поэтому при подготовке возражений необходимо учитывать действующие нормы и актуальные решения судов.