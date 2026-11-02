Допрос свидетеля в налоговой проверке: как оспорить показания и избежать доначислений ФНС

Налоговая инспекция нередко строит обвинения в дроблении бизнеса, фиктивных сделках и неправомерных вычетах НДС на свидетельских показаниях.

Например, бывший сотрудник утверждает, что не видел товар, директор контрагента отрицает участие в сделках, а технический специалист заявляет, что закупленное оборудование компании не требовалось.

Такие показания могут стать основанием для многомиллионных доначислений. Но протокол допроса ФНС не является бесспорным доказательством. Его необходимо проверять на соблюдение требований Налогового кодекса, достоверность сведений и соответствие другим материалам проверки.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю налоговые проверки, оспаривание доначислений НДС и налога на прибыль, защиту компаний в спорах с ФНС.