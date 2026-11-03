Ликвидация должника и взыскание долга с поручителя: как кредитору сохранить деньги

Компания задолжала банку более 9 млн рублей. По кредиту поручился индивидуальный предприниматель. Впоследствии предприниматель оказался в процедуре банкротства, а основного должника исключили из ЕГРЮЛ.
Возникает вопрос: если компании больше не существует, обязан ли поручитель отвечать по ее долгам?
Закон предусматривает специальное правило. Ликвидация основного должника не прекращает поручительство, если кредитор успел предъявить требование к поручителю в установленном порядке до ликвидации.
Но ситуация становится сложнее, когда задолженность погашает третье лицо и требует заменить первоначального кредитора в реестре требований кредиторов поручителя.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю банкротство юридических лиц, взыскание задолженности, споры о поручительстве и включении требований в реестр кредиторов.
Прекращается ли поручительство после ликвидации должника
По общему правилу поручительство следует судьбе основного обязательства. Если обеспеченное обязательство прекращается, прекращается и поручительство.
Но пункт 1 статьи 367 ГК РФ устанавливает исключение.
Если кредитор предъявил требование к поручителю до ликвидации основного должника, последующая ликвидация не освобождает поручителя от ответственности.
Например, компания задолжала поставщику 15 млн рублей. Генеральный директор лично поручился по договору поставки.
Поставщик своевременно обратился в суд с требованием к поручителю. Позднее компанию ликвидировали.
В такой ситуации кредитор сохраняет возможность требовать исполнения обязательства от поручителя.
Когда ликвидация компании действительно может прекратить поручительство
Ключевое значение имеет момент предъявления требования.
Обстоятельство
Последствия для поручительства
Требование предъявлено до ликвидации должника
Поручительство сохраняется
Требование впервые предъявлено после ликвидации
Высокий риск прекращения поручительства
Должник находится в банкротстве, но еще не ликвидирован
Само банкротство поручительство не прекращает
Кредитор своевременно включился в реестр поручителя
Последующая ликвидация должника не прекращает требование
Истек срок действия поручительства
Необходимо проверить основания его прекращения
Поэтому нельзя рассчитывать, что поручитель будет отвечать бессрочно.
Помимо ликвидации основного должника, нужно учитывать самостоятельные сроки действия поручительства, предусмотренные пунктом 6 статьи 367 ГК РФ.
Что считается предъявлением требования к поручителю
Верховный суд разъяснил этот вопрос в пункте 32 Постановления Пленума от 24.12.2020 № 45.
Для сохранения поручительства значение может иметь не только предъявление обычного иска.
В установленном законом порядке кредитор может заявить требование, в частности:
посредством обращения в суд с иском;
путем подачи заявления о включении задолженности в реестр требований кредиторов поручителя;
направлением претензии, когда такой порядок предусмотрен законом или договором;
предъявлением требования ликвидационной комиссии в предусмотренных случаях.
При этом обычное письмо с требованием оплатить долг не всегда позволяет сохранить поручительство.
Необходимо проверить, соответствует ли выбранный способ предъявления требования установленному законом порядку.
Что происходит, если поручитель сам находится в банкротстве
В этой ситуации кредитору необходимо заявить требование в деле о банкротстве поручителя.
Правила установлены Законом о банкротстве и разъяснены Постановлением Пленума Верховного суда от 29.06.2023 № 26.
Например, банк выдал кредит организации, а ее собственник поручился по обязательствам.
Организация перестала обслуживать кредит. Затем в отношении поручителя ввели процедуру банкротства.
Банк вправе предъявить требование к поручителю и добиваться включения задолженности в реестр.
Если после этого организацию-должника ликвидируют, такое обстоятельство само по себе не исключает банковское требование из реестра.
Верховный суд: банкротство основного должника не освобождает поручителя
В пункте 18 Постановления Пленума ВС РФ № 26 закреплено, что ликвидация юридического лица, в том числе после завершения конкурсного производства, не прекращает поручительство при своевременном предъявлении требования к поручителю.
Это важное разъяснение для кредиторов.
Иначе должники могли бы использовать банкротство основной компании как способ освободить поручителей от ответственности.
Но поручительство предназначено именно для дополнительной защиты кредитора, в том числе от неплатежеспособности основного должника.
Может ли третье лицо погасить долг и стать новым кредитором
По общему правилу такая возможность предусмотрена статьей 313 ГК РФ.
Если денежное обязательство просрочено, в установленных законом случаях его может исполнить третье лицо даже без поручения должника.
Согласно пункту 5 статьи 313 ГК РФ к исполнившему обязательство третьему лицу переходят права кредитора в соответствующем объеме.
Таким образом, отсутствие договора цессии само по себе не исключает перехода права требования.
Однако для правопреемства необходимо подтвердить основания исполнения и возникновения соответствующих прав.
Особенно внимательно такие обстоятельства проверяются в процедурах банкротства.
Чем погашение долга отличается от уступки требования
Эти механизмы имеют разные юридические основания.
Критерий
Уступка требования
Исполнение третьим лицом
Правовое основание
Статьи 382–390 ГК РФ
Необходим ли договор цессии
Да, для договорной уступки
Нет
Кому перечисляются деньги
По условиям соглашения
Первоначальному кредитору
Почему переходят права
Соглашение об уступке
Предусмотренный законом переход
Основной риск
Недействительность или ограничения уступки
Отсутствие оснований для перехода, злоупотребление правом
При этом платеж третьего лица не следует автоматически считать приобретением требования.
Суд должен установить обстоятельства исполнения обязательства и правовые последствия платежа.
Можно ли заменить кредитора в реестре требований кредиторов
Статья 48 АПК РФ предусматривает процессуальное правопреемство при перемене лица в обязательстве.
Если первоначальный кредитор включен в реестр, а право требования действительно перешло другому лицу, новый кредитор может обратиться с заявлением о процессуальном правопреемстве.
Для рассмотрения такого заявления обычно необходимо подтвердить:
Наличие первоначального требования.
Основание перехода прав.
Размер перешедшего требования.
Факт исполнения обязательства или заключения договора уступки.
Отсутствие обстоятельств, исключающих соответствующее правопреемство.
Однако при банкротстве суд дополнительно оценивает, не нарушает ли предлагаемая замена права других кредиторов.
Когда погашение чужого долга признают злоупотреблением
В пункте 21 Постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54 разъясняется, что переход прав кредитора к третьему лицу может быть признан несостоявшимся при злоупотреблении правом.
Например, если третье лицо погашает задолженность исключительно для того, чтобы получить контроль над голосованием кредиторов или причинить вред участникам банкротства.
Особенно существенны такие риски, когда оплата производится аффилированным лицом.
Поэтому отсутствие договора цессии нельзя считать самостоятельным основанием для отказа в правопреемстве, но и одного платежного поручения может оказаться недостаточно для разрешения всех вопросов.
Может ли третье лицо погасить требование в обход банкротства
Здесь важно различать исполнение обязательства третьим лицом и погашение задолженности непосредственно за счет конкурсной массы должника.
Общие правила статьи 313 ГК РФ не отменяют специальных ограничений Закона о банкротстве.
Если погашение используется для изменения состава кредиторов, получения контроля над процедурой или преимущественного удовлетворения отдельных лиц, суд будет оценивать действительную экономическую цель операции.
В некоторых случаях такая операция может повлечь спор о правопреемстве либо о действительности платежа.
Поэтому при приобретении требований к банкротящемуся поручителю безопаснее заранее определить правовое основание сделки и проверить возможные ограничения.
Как кредитору сохранить поручительство при ликвидации должника
Для защиты интересов кредитора важна последовательность действий.
Первое. Проверить договор поручительства, объем ответственности и срок его действия.
Второе. Установить, когда наступила просрочка основного обязательства.
Третье. Своевременно предъявить требование к поручителю.
Четвертое. При банкротстве поручителя обратиться с заявлением о включении требования в реестр.
Пятое. Контролировать ликвидацию основного должника и сохранять подтверждение даты предъявления требования к поручителю.
Шестое. Если долг погашает третье лицо, отдельно проверить основания перехода права требования и возможность процессуального правопреемства.
Какие ошибки допускают кредиторы
На практике особенно опасны следующие ситуации.
Ошибка
Возможное последствие
Кредитор ждет завершения банкротства основного должника
Пропуск срока предъявления требования к поручителю
Не проверен срок поручительства
Риск прекращения обеспечения
Требование направлено ненадлежащим способом
Спор о сохранении поручительства
Кредитор не включился в реестр поручителя
Риск утраты возможности реестрового удовлетворения
Третье лицо перечислило деньги без ясного основания
Спор о процессуальном правопреемстве
Игнорируется аффилированность нового кредитора
Дополнительная проверка добросовестности
Как взыскать долг с поручителя после ликвидации компании
Ликвидация основного должника не должна автоматически восприниматься как окончательная потеря денег.
Если кредитор своевременно предъявил требование к поручителю, соответствующее обязательство может сохраняться и после исключения компании из ЕГРЮЛ.
При этом необходимо учитывать объем поручительства, сроки его действия и специальные правила банкротства.
Если задолженность погасило третье лицо, вопрос о переходе прав решается отдельно.
Для кредитора самое важное — не пропустить момент предъявления требования. Именно своевременные действия позволяют сохранить дополнительный источник взыскания после ликвидации основного должника.
Судебная практика и правовая основа:
Пункты 18–20 Постановления Пленума ВС РФ от 29.06.2023 № 26.
Пункты 20–21 Постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54.
Судебная практика продолжает развиваться, а возможность взыскания с поручителя необходимо оценивать с учетом обстоятельств конкретного дела.