Ликвидация должника и взыскание долга с поручителя: как кредитору сохранить деньги

Компания задолжала банку более 9 млн рублей. По кредиту поручился индивидуальный предприниматель. Впоследствии предприниматель оказался в процедуре банкротства, а основного должника исключили из ЕГРЮЛ.

Возникает вопрос: если компании больше не существует, обязан ли поручитель отвечать по ее долгам?

Закон предусматривает специальное правило. Ликвидация основного должника не прекращает поручительство, если кредитор успел предъявить требование к поручителю в установленном порядке до ликвидации.

Но ситуация становится сложнее, когда задолженность погашает третье лицо и требует заменить первоначального кредитора в реестре требований кредиторов поручителя.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю банкротство юридических лиц, взыскание задолженности, споры о поручительстве и включении требований в реестр кредиторов.