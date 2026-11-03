Зачет встречных требований по договору: когда суд признает его законным и как избежать взыскания долга

Зачет встречных требований позволяет бизнесу погасить задолженность без фактического перечисления денежных средств. Например, поставщик должен покупателю 5 млн рублей за возвращенный товар, а покупатель обязан оплатить поставщику другую партию на 3 млн рублей.

Если соблюдены требования закона, обязательства могут прекратиться зачетом на 3 млн рублей, а оставшаяся задолженность составит 2 млн рублей.

Однако на практике суды нередко отказываются признавать зачет состоявшимся. Причина обычно не в отсутствии встречных долгов, а в нарушении порядка зачета, недоказанности требований или пропуске срока исковой давности.

Верховный суд в 2024–2026 годах неоднократно уточнял правила зачета, включая возможность заявить о нем непосредственно в судебном процессе.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры о взыскании задолженности, исполнении коммерческих договоров и банкротстве юридических лиц.