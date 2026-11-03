Вывод активов из ООО через выплату действительной стоимости доли: как оспорить сделку бывшего директора

Вывод активов из ООО не всегда происходит через обычную куплю-продажу недвижимости. Иногда имущество передают под видом исполнения законного обязательства перед бывшим участником общества.

На первый взгляд такая сделка выглядит обоснованной. Участник вышел из ООО, компания обязана выплатить ему действительную стоимость доли, а вместо денег стороны договорились передать недвижимость.

Но если имущество получает родственник директора, передача лишает компанию основного источника дохода, а стоимость актива определена с нарушениями, возникает вопрос о добросовестности сделки.

Верховный суд подтвердил, что наличие задолженности перед вышедшим участником само по себе не оправдывает передачу основного актива общества.

Эта позиция изложена в Определении ВС РФ от 05.05.2026 № 305-ЭС25-14138 по делу № А40-156101/2024.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные споры, оспаривание сделок директоров, взыскание убытков и защиту имущественных интересов участников ООО.