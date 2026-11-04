Приставы арестовали имущество компании: как снять арест и оспорить действия ФССП в арбитражном суде

Арест имущества может создать для бизнеса проблемы значительно серьезнее самой задолженности. Компания лишается возможности использовать оборудование, выполнять договоры, распоряжаться транспортом или получать оплату от контрагентов.
В результате возникают новые долги, срываются поставки и увеличиваются убытки.
Однако убедить суд снять ограничения непросто. Судебные приставы вправе арестовывать имущество должника, чтобы обеспечить исполнение судебного решения.
Сам по себе довод о том, что арест мешает вести бизнес, обычно недостаточен. Нужно доказать конкретные нарушения закона, несоразмерность меры или ее реальные последствия для хозяйственной деятельности.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю исполнительное производство, оспаривание действий судебных приставов и защиту имущества компаний.
Когда пристав вправе арестовать имущество юридического лица
Статья 80 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» позволяет приставу накладывать арест на имущество должника для обеспечения исполнения исполнительного документа.
Под ограничения могут попасть недвижимость, автомобили, производственное оборудование, товары, имущественные права и другие активы.
Арест не всегда означает изъятие имущества.
В зависимости от обстоятельств пристав может запретить распоряжение имуществом, ограничить его использование либо организовать изъятие и передачу на хранение.
Поэтому первым делом необходимо изучить постановление пристава и акт описи.
Чем арест отличается от запрета регистрационных действий
Эти ограничения имеют разные последствия.
Ограничение
Последствия для компании
Запрет распоряжения
Нельзя продать или передать имущество
Запрет регистрационных действий
Ограничена регистрация перехода прав и других изменений
Ограничение пользования
Возможны запреты на эксплуатацию
Изъятие имущества
Компания фактически лишается возможности пользоваться активом
Арест денежных средств
Ограничено расходование соответствующих сумм
Например, запрет продажи производственного станка не обязательно препятствует его эксплуатации.
Но если пристав изъял этот станок и передал на хранение, компания может лишиться возможности исполнять производственные контракты.
Это различие имеет принципиальное значение при судебном оспаривании.
Когда арест имущества признают несоразмерным задолженности
Один из основных аргументов должника связан с несоразмерностью ареста.
Пункт 41 Постановления Пленума Верховного суда от 17.11.2015 № 50 предусматривает, что арест имущества по общему правилу должен быть соразмерен объему требований взыскателя.
Например, задолженность компании составляет 3 млн рублей, а пристав арестовал недвижимость стоимостью 80 млн рублей.
Однако одного превышения стоимости недостаточно.
Если у должника отсутствуют другие активы, пригодные для взыскания, такой арест может быть признан допустимым.
Позиция компании становится сильнее, когда она подтверждает наличие другого ликвидного имущества, достаточного для исполнения требований.
Какие доказательства помогут снять арест
Суд оценивает не общие заявления о финансовых трудностях, а документально подтвержденные обстоятельства.
Аргумент компании
Необходимые доказательства
Арест остановил производство
Производственные графики, документы об оборудовании
Невозможно исполнить договоры
Контракты, заявки, претензии покупателей
Имеется другое имущество
Выписки ЕГРН, документы на активы, оценка
Арест несоразмерен долгу
Расчет задолженности и стоимости имущества
Ограничения создают дополнительные убытки
Финансовый расчет и подтверждающие документы
Пристав запретил необходимую эксплуатацию
Постановление, акт ареста, технические документы
Задолженность погашена
Платежные документы и сведения об исполнении
Особенно полезны доказательства прямой причинной связи между конкретным ограничением и невозможностью исполнить обязательства.
Суд не снял арест с судна и рефрижераторных контейнеров
Показательный спор рассмотрел Арбитражный суд Дальневосточного округа.
По делу № А73-6356/2022 судебный пристав арестовал имущество ООО «Имком», включая несамоходное судно и рефрижераторные контейнеры.
Имущество передали на ответственное хранение взыскателю с запретом использования.
Компания оспорила действия пристава, ссылаясь, в частности, на несоразмерность ограничений и невозможность пользоваться арестованными активами.
Однако суды отказали в удовлетворении требований.
Они установили, что пристав действовал в пределах полномочий, а доводы должника не подтверждали незаконность ареста с учетом обстоятельств исполнительного производства.
Судебная практика: Постановление АС Дальневосточного округа от 26.10.2022 № Ф03-4882/2022 по делу № А73-6356/2022.
Это дело показывает, что даже фактическое изъятие коммерчески полезного имущества не гарантирует отмену ареста.
Можно ли снять запрет с товарного знака компании
Исключительные права также могут становиться объектом ограничений в исполнительном производстве.
В деле № А43-14493/2021 пристав установил запрет регистрационных действий в отношении товарного знака ООО «Фундматик».
Суды признали ограничение законным.
Они исходили из того, что мера направлена на обеспечение исполнения требований взыскателей.
При этом не было доказано, что запрет незаконно ограничивал имущественные интересы участников отношений.
Арбитражный суд Волго-Вятского округа постановлением от 17.05.2022 поддержал этот подход.
Следовательно, сам факт использования товарного знака в деятельности компании не исключает возможности ограничения распоряжения правами на него.
Суд разрешил арест дебиторской задолженности компании
Еще один показательный спор рассмотрен Арбитражным судом Московского округа.
В деле № А40-128729/2023 пристав наложил арест на дебиторскую задолженность ООО «Стройальянс».
Обязательство третьего лица перед должником было подтверждено судебным актом.
Одна из сторон ссылалась на особенности правового статуса публично-правовой компании и ограничения, связанные с бюджетным законодательством.
Однако кассация признала арест дебиторской задолженности допустимым.
Суд отметил, что такая мера направлена на обеспечение исполнения судебного акта.
Также не были представлены доказательства того, что оспариваемое постановление создало незаконные препятствия для деятельности заявителя.
Судебная практика: Постановление АС Московского округа от 11.12.2024 № Ф05-27143/2024 по делу № А40-128729/2023.
Почему ссылка на остановку бизнеса часто не работает
Основная ошибка должника состоит в том, что он пытается доказать неудобство ареста, а не его незаконность.
Например, компания указывает, что без грузовика невозможно осуществлять доставку.
Но если пристав только запретил регистрационные действия и не ограничивал эксплуатацию автомобиля, этот довод может оказаться неубедительным.
Иная ситуация возникает, когда транспорт фактически изъят, компания не может выполнить обязательства, а другие активы позволяют обеспечить интересы взыскателя.
Здесь необходимо представить документы, подтверждающие не только негативные последствия, но и возможность менее обременительного способа исполнения.
Можно ли заменить арестованное имущество другим активом
Компания вправе обратиться к приставу с ходатайством об изменении примененных ограничений.
Например, если арестованное производственное оборудование необходимо для исполнения действующих контрактов, должник может предложить обратить взыскание на другое имущество.
К ходатайству следует приложить сведения о стоимости, принадлежности и доступности альтернативного актива.
При этом пристав не обязан автоматически соглашаться на предложенную замену.
Но наличие такого имущества имеет значение при оценке соразмерности ареста.
Как обжаловать постановление судебного пристава
Статья 121 Закона № 229-ФЗ предусматривает обжалование постановлений и действий приставов в порядке подчиненности либо в суде.
В случаях, предусмотренных статьей 128 указанного закона и статьей 329 АПК РФ, спор рассматривает арбитражный суд.
Как правило, для судебного оспаривания применяется глава 24 АПК РФ.
Срок обращения составляет десять дней, с учетом правил о начале его исчисления и возможности восстановления пропущенного срока.
В заявлении необходимо показать два обстоятельства: несоответствие оспариваемых действий закону и нарушение прав заявителя.
При этом сама подача заявления не означает автоматического приостановления исполнительных действий.
Когда нужно подавать иск об освобождении имущества от ареста
Важно не перепутать способы судебной защиты.
Если компания-должник считает незаконными действия пристава, она может оспаривать соответствующее постановление или действие.
Но если пристав арестовал имущество, которое принадлежит не должнику, а другому лицу, возникает спор о принадлежности имущества.
В такой ситуации применяется иск об освобождении имущества от ареста или исключении его из описи.
Разграничение этих способов защиты содержится в Постановлении Пленума ВС РФ от 17.11.2015 № 50.
Неправильно выбранный способ защиты может привести к потере времени.
Можно ли получить рассрочку исполнения решения суда
Если задолженность существует, а немедленная оплата невозможна, компания вправе обратиться за отсрочкой или рассрочкой исполнения судебного акта.
Такая возможность предусмотрена статьей 324 АПК РФ и статьей 37 Закона № 229-ФЗ.
Для обоснования заявления могут использоваться:
финансовая отчетность;
сведения о текущих обязательствах;
график ожидаемых поступлений;
предложения о погашении долга;
документы о временных финансовых затруднениях.
Однако предоставление рассрочки само по себе не означает автоматической отмены ареста.
Суд и пристав отдельно оценивают необходимость сохранения ограничений.
Поможет ли мировое соглашение снять арест
Заключение мирового соглашения может стать способом урегулировать спор с взыскателем.
Например, стороны согласуют график погашения задолженности, частичную оплату и последствия нарушения сроков.
После утверждения соглашения необходимо определить его влияние на исполнительное производство и ранее принятые ограничения.
Но до надлежащего оформления соответствующих процессуальных решений считать арест автоматически прекращенным нельзя.
Поэтому условия мирового соглашения желательно заранее согласовывать с учетом действующего исполнительного производства.
Когда арест должны отменить после оплаты долга
Если требования исполнительного документа фактически исполнены и имеются основания для окончания исполнительного производства, пристав обязан разрешить вопрос об отмене установленных ограничений.
Это следует из статьи 47 Закона № 229-ФЗ и разъяснений Верховного суда.
Однако должнику необходимо проверить, остались ли непогашенные суммы, включая исполнительский сбор, если он был законно взыскан, и иные подлежащие исполнению требования.
Если пристав сохраняет ограничения при отсутствии правовых оснований, такое бездействие можно обжаловать.
Судебная практика по аресту имущества компании
Судебный акт
Основной вывод
АС Дальневосточного округа от 26.10.2022, дело № А73-6356/2022
Доводы об ограничении использования имущества сами по себе не привели к отмене ареста
АС Волго-Вятского округа от 17.05.2022, дело № А43-14493/2021
Запрет регистрационных действий с товарным знаком признан законным
АС Московского округа от 11.12.2024, дело № А40-128729/2023
Арест дебиторской задолженности допустим для обеспечения взыскания
Пленум ВС РФ от 17.11.2015 № 50, пункт 41
Арест должен отвечать принципу соразмерности
Пленум ВС РФ от 17.11.2015 № 50, пункт 42
Пристав вправе устанавливать запреты распоряжения имуществом
Пленум ВС РФ от 17.11.2015 № 50, пункт 50
Оценка арестованного имущества может быть предметом самостоятельного оспаривания
Что делать компании в первые дни после ареста
Действовать желательно одновременно по нескольким направлениям.
Первое. Получить постановление пристава и акт ареста, установить точный перечень ограничений.
Второе. Сравнить размер задолженности со стоимостью арестованного имущества.
Третье. Подготовить доказательства влияния ареста на хозяйственную деятельность.
Четвертое. Проверить возможность предложить другое имущество для обеспечения взыскания.
Пятое. Обратиться к приставу с мотивированным ходатайством об отмене или изменении ограничений.
Шестое. При наличии оснований своевременно обжаловать действия пристава в суде.
Седьмое. Рассмотреть рассрочку, отсрочку исполнения или мировое соглашение с взыскателем.
Как добиться снятия ареста и сохранить работу компании
Судебная практика показывает, что интересы взыскателя при исполнении судебного решения имеют существенное значение.
Поэтому аргумент о необходимости продолжать предпринимательскую деятельность не дает должнику безусловного права на освобождение имущества от ареста.
Наиболее убедительная позиция строится на конкретных фактах: нарушении процедуры, несоразмерности ограничений, наличии другого ликвидного имущества и документально подтвержденных последствиях ареста.
Если компания может показать, что примененная мера незаконна или чрезмерна, а интересы взыскателя можно обеспечить менее обременительным способом, появляются основания добиваться ее изменения или отмены.
В противном случае эффективнее может оказаться согласование порядка исполнения долга, чем попытка оспорить законный арест исключительно из-за негативных последствий для бизнеса.
Правовая основа: статьи 37, 69, 80, 119, 121, 122 и 128 Федерального закона № 229-ФЗ, статьи 198, 200, 201, 324 и 329 АПК РФ, Постановление Пленума Верховного суда от 17.11.2015 № 50.
Судебная практика продолжает развиваться. Законность ареста и способы защиты необходимо оценивать с учетом содержания исполнительного документа, характера ограничений и обстоятельств конкретного производства.