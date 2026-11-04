Приставы арестовали имущество компании: как снять арест и оспорить действия ФССП в арбитражном суде

Арест имущества может создать для бизнеса проблемы значительно серьезнее самой задолженности. Компания лишается возможности использовать оборудование, выполнять договоры, распоряжаться транспортом или получать оплату от контрагентов.

В результате возникают новые долги, срываются поставки и увеличиваются убытки.

Однако убедить суд снять ограничения непросто. Судебные приставы вправе арестовывать имущество должника, чтобы обеспечить исполнение судебного решения.

Сам по себе довод о том, что арест мешает вести бизнес, обычно недостаточен. Нужно доказать конкретные нарушения закона, несоразмерность меры или ее реальные последствия для хозяйственной деятельности.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю исполнительное производство, оспаривание действий судебных приставов и защиту имущества компаний.