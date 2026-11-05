Как оспорить начисления на ЕНС: жалоба в вышестоящую ФНС и обращение в арбитражный суд

Компания перечислила налоги, но в личном кабинете ФНС неожиданно появилось отрицательное сальдо единого налогового счета. Инспекция начислила пени, направила требование об уплате задолженности и начала процедуру взыскания.
Бухгалтерия уверена, что налоги уплачены. При этом инспекция ссылается на сведения ЕНС и отказывается исправлять расчеты.
Такие ситуации возникают из-за ошибочного учета платежей, повторного отражения обязательств, неправильного начисления пеней или неисполнения решений об отмене доначислений.
Оспорить неправильные начисления на ЕНС можно как через вышестоящий налоговый орган, так и в арбитражном суде. Но прежде необходимо определить, чем вызвана ошибка и какое именно действие или решение ФНС нарушает права компании.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю налоговые проверки, оспаривание решений ФНС и взыскание незаконно удержанных платежей. В моей практике удалось добиться снижения налоговых доначислений более чем на 170 млн рублей в рамках одной проверки.
Почему на ЕНС появляется задолженность, которой компания не признает
Единый налоговый счет отражает разницу между совокупной налоговой обязанностью и денежными средствами, учитываемыми в качестве единого налогового платежа.
Порядок формирования сальдо предусмотрен статьей 11.3 НК РФ.
Отрицательное сальдо означает, что учтенные налоговые обязательства превышают сумму соответствующих платежей.
Но наличие отрицательного показателя в информационной системе еще не исключает ошибки налогового органа.
Например, инспекция может неправильно отразить исполнение обязанности, повторно учесть начисления или не внести корректировку после отмены налогового решения.
Какие ошибки ЕНС можно оспорить
Нарушение
Что необходимо проверить
Повторное начисление налога
Основания и даты отражения обязательства
Не учтен перечисленный платеж
Платежное поручение и принадлежность ЕНП
Неверно начислены пени
Период задолженности и действительное сальдо
Не исполнено решение УФНС
Дату отмены начислений и корректировку ЕНС
Не учтен судебный акт
Какие суммы должны быть исключены
Незаконно уменьшено положительное сальдо
Основание списания и движение денег
Повторно направлено требование
Непрерывность отрицательного сальдо
Отказано в возврате переплаты
Действительный размер положительного сальдо
Способ защиты зависит от характера ошибки.
Если неверно отражен платеж, может потребоваться корректировка учетных данных. Если задолженность возникла вследствие решения налоговой проверки, необходимо оспаривать соответствующее решение.
С чего начать оспаривание отрицательного сальдо ЕНС
Первым действием должна стать документальная сверка расчетов.
Компания вправе запросить в налоговом органе справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС, сведения о принадлежности перечисленных сумм и акт сверки.
Для этого используются предусмотренные ФНС электронные сервисы и формы запросов.
Особенно важно получить детализацию операций, а не ограничиваться общим показателем задолженности.
Например, отрицательное сальдо составляет 12 млн рублей. Но после анализа операций выясняется, что 7 млн рублей возникли из-за повторного отражения налогового обязательства.
В такой ситуации предметом спора должны стать конкретные учетные действия инспекции.
Как добиться исправления ЕНС через налоговую инспекцию
Если обнаружено расхождение, сначала целесообразно направить заявление об исправлении ошибки с приложением подтверждающих документов.
В заявлении необходимо указать:
Какое начисление компания считает неправильным.
Когда оно отражено на ЕНС.
По какой причине начисление незаконно или ошибочно.
Какими документами подтверждается позиция.
Какое исправление необходимо произвести.
Например, компания может требовать исключить повторное начисление налога, учесть ранее внесенный платеж или отразить результаты отмены решения налоговой проверки.
Но нужно учитывать, что обычное обращение о сверке не всегда является жалобой по статьям 137–139 НК РФ.
Если компания намерена затем обращаться в суд, необходимо отдельно обеспечить соблюдение обязательного досудебного порядка обжалования.
Как подать жалобу в вышестоящую налоговую на начисления ЕНС
Статьи 137 и 138 НК РФ позволяют обжаловать ненормативные акты налоговых органов, а также действия и бездействие их должностных лиц.
Жалоба подается через инспекцию, действия которой оспариваются.
Инспекция обязана направить ее в компетентный вышестоящий налоговый орган в установленном порядке.
В жалобе необходимо требовать не просто провести сверку, а устранить конкретное нарушение.
Например:
«Признать незаконными действия налогового органа по отражению в составе совокупной обязанности налогоплательщика суммы задолженности в размере 4 500 000 рублей при отсутствии предусмотренных НК РФ оснований, обязать устранить допущенное нарушение путем корректировки соответствующих записей единого налогового счета».
Формулировку следует адаптировать к характеру нарушения.
Если источник начисления — решение по налоговой проверке, необходимо оспаривать его в соответствующей части, а не пытаться заменить эту процедуру исключительно требованием исправить ЕНС.
Какие сроки действуют при обжаловании начислений
Процедура
Основной срок
Жалоба на действия или бездействие ИФНС
1 год со дня, когда стало известно о нарушении
Апелляционная жалоба на решение по проверке
До вступления решения в силу
Рассмотрение обычной жалобы на действия ИФНС
15 дней, возможно продление еще до 15 дней
Рассмотрение жалобы на решение по статье 101 НК РФ
1 месяц, возможно продление до 1 месяца
Упрощенный порядок по статье 140.1 НК РФ
7 дней
Обращение организации в арбитражный суд
Обычно 3 месяца с учетом статьи 138 НК РФ и статьи 198 АПК РФ
Срок судебного оспаривания по общему правилу исчисляется с момента, когда налогоплательщику стало известно о решении по жалобе, либо истек установленный срок ее рассмотрения.
При этом нельзя автоматически распространять порядок обжалования решений по налоговым проверкам на все технические ошибки учета ЕНС.
Можно ли быстрее оспорить ошибку через упрощенную жалобу
С 2025 года применяется статья 140.1 НК РФ, предусматривающая упрощенный порядок рассмотрения определенных жалоб.
Для его использования необходимо направить жалобу в установленной электронной форме и указать на применение упрощенного порядка.
Такую жалобу первоначально рассматривает налоговый орган, действия которого обжалуются.
Срок составляет семь дней со дня получения.
Если инспекция не устраняет нарушение, жалоба передается для рассмотрения в общем порядке.
Упрощенная процедура подходит не для всех налоговых споров. В частности, действуют исключения для ряда решений, принятых по статьям 101 и 101.4 НК РФ.
Верховный суд: незаконное уменьшение положительного сальдо является излишним взысканием
Особенно важная позиция содержится в Определении Верховного суда РФ от 27.01.2025 № 309-ЭС24-18347 по делу № А76-24862/2023.
Компания обнаружила неправомерное повторное списание денег с ЕНС.
Вышестоящий налоговый орган признал соответствующие действия ошибочными.
Однако возник спор о последствиях незаконного уменьшения положительного сальдо и начислении процентов.
Нижестоящие суды отказали компании в требованиях.
Верховный суд отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение.
Экономколлегия указала, что деньги, формирующие положительное сальдо ЕНС, остаются собственностью налогоплательщика до их законного использования для исполнения налоговых обязательств.
Неправомерное уменьшение положительного сальдо следует оценивать как излишнее взыскание денежных средств.
Поэтому применению подлежат механизмы восстановления имущественных прав, предусмотренные статьей 79 НК РФ, включая правила начисления процентов.
Можно ли взыскать с ФНС проценты за незаконное списание денег
Да, если имеются предусмотренные законом основания.
Статья 79 НК РФ регулирует возврат денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС, и последствия излишнего взыскания.
Например, компания имела положительное сальдо 5 млн рублей.
Инспекция незаконно уменьшила его на 3 млн рублей, погасив несуществующее налоговое обязательство.
После отмены начисления соответствующая сумма восстановлена.
Но если денежные средства фактически неправомерно изымались из имущественной сферы налогоплательщика, необходимо отдельно оценить право на проценты.
В деле № А76-24862/2023 Верховный суд подтвердил принципиальную возможность применения правил об излишнем взыскании к незаконным корректировкам положительного сальдо.
При этом конкретные суммы и период начисления процентов должны быть обоснованы.
Суд 2026 года отменил повторное требование по ЕНС
Еще один показательный спор рассмотрен Арбитражным судом Северо-Западного округа.
Постановление от 16.02.2026 № Ф07-14316/2025 по делу № А56-2355/2025.
Инспекция направила компании требование об уплате задолженности в размере около 29,7 млн рублей.
Позднее налоговый орган изменил сумму начислений, искусственно обнулил сальдо ЕНС и выставил новое требование на 28,9 млн рублей.
Компания оспорила повторное требование.
Апелляция признала его недействительным, а кассация поддержала этот вывод.
Суды указали, что действующий механизм ЕНС предусматривает однократное выставление требования при возникновении отрицательного сальдо.
Если задолженность изменяется, но сальдо непрерывно остается отрицательным, инспекция не вправе искусственно обнулять его только для формирования повторного требования.
Это решение полезно в спорах, связанных с техническими корректировками задолженности и последующим взысканием.
Можно ли оспорить само требование об уплате задолженности
Да, если требование не соответствует закону и нарушает права налогоплательщика.
Но необходимо различать два случая.
Первый: налоговая неправильно отразила задолженность, вследствие чего требование содержит суммы, которые не должны учитываться в совокупной обязанности.
Второй: задолженность возникла из решения налоговой проверки, которое само по себе сохраняет юридическую силу.
Во втором случае оспаривание только требования может не устранить первоначальное основание начисления.
Поэтому в заявлении необходимо правильно определить предмет спора.
Как обратиться в арбитражный суд из-за неправильного ЕНС
Для организаций и предпринимателей споры с ФНС, связанные с экономической деятельностью, рассматриваются арбитражными судами в пределах их компетенции.
По общему правилу применяется глава 24 АПК РФ.
Заявитель может требовать признать незаконными действия или бездействие инспекции, признать недействительным ненормативный акт и обязать налоговый орган устранить допущенное нарушение.
Например:
«Признать незаконным бездействие ИФНС, выразившееся в неотражении на едином налоговом счете результатов отмены доначислений по решению вышестоящего налогового органа, и обязать устранить нарушение путем соответствующей корректировки совокупной обязанности налогоплательщика».
В отдельных ситуациях требуется не только корректировка ЕНС, но и возврат незаконно взысканной суммы.
При этом статья 138 НК РФ предусматривает обязательный досудебный порядок и для определенных имущественных требований, возникших из незаконных действий налоговых органов.
Какие доказательства представить в суд
Доказательство
Что подтверждает
Справка о сальдо ЕНС
Размер учтенной задолженности
Детализация операций
Источник спорных начислений
Акт сверки
Наличие расхождений
Платежные документы
Фактическое перечисление налогов
Налоговые декларации
Размер самостоятельно исчисленных обязательств
Решения ИФНС и УФНС
Основания начисления и результаты обжалования
Судебные акты
Обязательность отмены незаконных начислений
Жалоба и решение по ней
Соблюдение досудебного порядка
Расчет процентов
Последствия неправомерного взыскания
Особенно важно представить собственный расчет движения денежных средств и налоговых обязательств.
Без него спор может превратиться в обсуждение отдельных записей информационной системы без понимания общей причины расхождения.
Для организаций и ИП подача обычной жалобы сама по себе не означает автоматической приостановки взыскания.
Это следует из статьи 138 НК РФ.
Поэтому если инспекция уже приступила к взысканию, необходимо отдельно оценить меры защиты.
В определенных случаях можно просить о приостановлении исполнения оспариваемого решения в административном порядке при соблюдении предусмотренных законом условий.
После обращения в арбитражный суд возможно заявление ходатайства об обеспечительных мерах.
Но для их принятия нужно подтвердить соответствующие процессуальные основания.
Отдельные правила с 1 ноября 2025 года действуют для физических лиц, не являющихся ИП: при соблюдении установленных условий оспариваемая задолженность может исключаться из сальдо ЕНС на период разрешения спора. Этот порядок нельзя автоматически переносить на организации.
Когда ФНС обязана исправить ЕНС после решения суда
Если суд признал незаконным начисление, действия инспекции либо соответствующее бездействие, налоговый орган обязан исполнить вступивший в законную силу судебный акт.
Однако на практике проблема может возникнуть уже на этапе его исполнения.
Например, решение о доначислении отменено, но соответствующие суммы продолжают учитываться на ЕНС.
В такой ситуации необходимо проверить, какие действия должна совершить инспекция во исполнение судебного акта.
Если исправления не произведены, возможны дополнительные процессуальные способы защиты, включая оспаривание незаконного бездействия.
Какие ошибки допускают компании при оспаривании ЕНС
Чаще всего защита оказывается неэффективной из-за неправильного определения предмета жалобы.
Например, организация требует убрать отрицательное сальдо, но не оспаривает налоговое решение, на основании которого оно сформировано.
Другая ошибка заключается в том, что компания ограничивается обращением о сверке, полагая, что этого достаточно для последующего обращения в суд.
Также опасно пропускать сроки и не принимать мер против взыскания, которое уже началось.
Особое внимание стоит уделять восстановлению положительного сальдо и возможному начислению процентов при неправомерном удержании денежных средств.
Как эффективно оспорить начисления на ЕНС
Для защиты бизнеса необходимо действовать последовательно.
Первый этап. Получить детализацию ЕНС и установить источник спорного начисления.
Второй этап. Сопоставить налоговые обязательства с декларациями, платежами и решениями налоговых органов.
Третий этап. Выбрать предмет обжалования: решение, действия по учету задолженности или незаконное бездействие.
Четвертый этап. Подать жалобу в предусмотренном НК РФ порядке.
Пятый этап. При необходимости обратиться в арбитражный суд и заявить соответствующие требования.
Шестой этап. Добиться фактического исправления ЕНС и оценить основания для возврата незаконно взысканных сумм с процентами.
Главный вывод судебной практики состоит в том, что сведения единого налогового счета не обладают самостоятельной непогрешимостью.
Если начисления не соответствуют действительным налоговым обязательствам, компания вправе требовать их исправления, а при нарушении имущественных прав добиваться судебной защиты.
При этом наиболее эффективная стратегия заключается не в абстрактном требовании убрать задолженность, а в установлении конкретного незаконного начисления, действия или бездействия инспекции.
Правовая основа: статьи 11.3, 45, 69, 75, 78, 79, 137–140.1 НК РФ, статьи 90, 198–201 АПК РФ.
Судебная практика:
Определение ВС РФ от 27.01.2025 № 309-ЭС24-18347 по делу № А76-24862/2023.
Постановление АС Северо-Западного округа от 16.02.2026 № Ф07-14316/2025 по делу № А56-2355/2025.
Постановление Президиума ВС РФ от 25.03.2026 № 4А/2026 по вопросу требований при изменении отрицательного сальдо ЕНС.
Судебная практика и налоговое законодательство продолжают изменяться. Перед подачей жалобы или заявления в суд необходимо проверить применимую редакцию норм и правовую природу спорного начисления.