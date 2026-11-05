Как оспорить начисления на ЕНС: жалоба в вышестоящую ФНС и обращение в арбитражный суд

Компания перечислила налоги, но в личном кабинете ФНС неожиданно появилось отрицательное сальдо единого налогового счета. Инспекция начислила пени, направила требование об уплате задолженности и начала процедуру взыскания.

Бухгалтерия уверена, что налоги уплачены. При этом инспекция ссылается на сведения ЕНС и отказывается исправлять расчеты.

Такие ситуации возникают из-за ошибочного учета платежей, повторного отражения обязательств, неправильного начисления пеней или неисполнения решений об отмене доначислений.

Оспорить неправильные начисления на ЕНС можно как через вышестоящий налоговый орган, так и в арбитражном суде. Но прежде необходимо определить, чем вызвана ошибка и какое именно действие или решение ФНС нарушает права компании.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю налоговые проверки, оспаривание решений ФНС и взыскание незаконно удержанных платежей. В моей практике удалось добиться снижения налоговых доначислений более чем на 170 млн рублей в рамках одной проверки.