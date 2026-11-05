Изъятие недвижимости для государственных нужд: как арендатору получить компенсацию и взыскать убытки

Компания несколько лет арендует помещение, вкладывает деньги в ремонт, устанавливает оборудование и формирует постоянную клиентскую базу. Затем выясняется, что здание включили в проект комплексного развития территории или планируют снести для строительства дороги.
Собственнику предлагают компенсацию за недвижимость. Арендатору сообщают, что договор придется прекратить, а помещение освободить.
Для бизнеса последствия могут быть серьезнее стоимости переезда. Компания рискует потерять вложения в помещение, прибыль от действующих договоров и клиентский поток.
Однако прекращение аренды вследствие изъятия недвижимости для государственных нужд не означает, что арендатор обязан самостоятельно нести все связанные с этим убытки.
Закон предусматривает механизмы возмещения, но их реализация зависит от правового статуса арендатора, условий договора и своевременно представленных доказательств.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю земельные споры, изъятие коммерческой недвижимости, взыскание убытков и защиту имущественных интересов предпринимателей. В моей практике удалось добиться увеличения компенсации за изымаемое имущество на 55 млн рублей.
Когда государство вправе изъять арендованную недвижимость
Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд регулируется статьей 49 ЗК РФ и специальными нормами законодательства.
На практике оно может быть связано со строительством автомобильных дорог, транспортной инфраструктуры, инженерных сетей и реализацией проектов комплексного развития территории.
Но одного намерения администрации использовать объект для другого проекта недостаточно.
Необходимо наличие предусмотренных законом оснований и соблюдение установленной процедуры.
Для арендатора важно выяснить, принято ли официальное решение об изъятии, какие объекты оно затрагивает и на каком этапе находится процедура.
Прекращается ли договор аренды при изъятии здания
Статья 56.11 ЗК РФ предусматривает прекращение определенных прав на изымаемое имущество.
В частности, соглашение об изъятии либо вступившее в силу судебное решение может служить основанием для досрочного прекращения аренды земельного участка.
Кроме того, прежний правообладатель вправе в предусмотренных законом обстоятельствах расторгнуть договоры с третьими лицами, если их исполнение становится невозможным вследствие изъятия.
При этом последствия для аренды помещений и зданий необходимо определять с учетом конкретного объекта, договора и правового основания прекращения обязательств.
Само сообщение о планируемом изъятии не означает, что арендатор обязан немедленно освободить помещение.
Какие убытки может требовать арендатор
При досрочном прекращении аренды необходимо установить реальные имущественные потери бизнеса.
Вид потерь
Какие документы потребуются
Расходы на переезд
Договоры перевозки, счета, акты
Демонтаж оборудования
Сметы и договоры с подрядчиками
Неотделимые улучшения
Согласие собственника, акты, платежные документы
Поиск нового помещения
Договоры с посредниками и платежи
Разница в стоимости аренды
Договоры и рыночные предложения
Упущенная выгода
Финансовая отчетность, действующие контракты
Стоимость прекращаемого права аренды
Договор и оценка имущественного права
Однако каждая из этих сумм подлежит самостоятельному правовому обоснованию. Не все расходы автоматически возмещаются при изъятии.
Например, возможность получить компенсацию за неотделимые улучшения зависит от условий договора аренды, характера работ и применимых норм гражданского законодательства.
Кто должен платить компенсацию арендатору
Это один из наиболее сложных вопросов.
Пункт 8 статьи 56.11 ЗК РФ предусматривает, что правообладатель изымаемой недвижимости самостоятельно производит расчеты с лицами, права или договоры которых прекращаются по указанным в законе основаниям.
Таким образом, если собственник получает возмещение за изъятие здания, вопрос расчетов с арендатором необходимо учитывать при определении соответствующих компенсационных обязательств.
Но не во всех ситуациях надлежащим ответчиком обязательно будет прежний собственник.
Например, при непосредственном изъятии права аренды публичного земельного участка применяется специальное регулирование возмещения прекращаемых прав.
Поэтому перед подачей иска необходимо определить, какое именно право прекращено и на каком основании.
Почему арендатор может остаться без компенсации
На практике основная проблема возникает еще до предъявления иска.
Собственник согласовывает размер возмещения с государственным органом либо участвует в судебном споре об изъятии недвижимости.
Оценщик определяет стоимость здания, земельного участка и убытков собственника.
Однако потери арендатора могут вообще не попасть в расчет.
Впоследствии арендатор предъявляет требование о компенсации, а собственник возражает, что соответствующие суммы не учитывались при определении возмещения.
Особенно сложным становится положение арендатора, если договор не регулирует последствия изъятия, а самостоятельные основания для взыскания не подтверждены.
Поэтому рассчитывать на то, что собственник впоследствии добровольно компенсирует все расходы, рискованно.
Почему важно участвовать в судебном споре об изъятии
Если собственник и государственный орган спорят о размере возмещения, арендатору следует оценить возможность вступления в дело в качестве третьего лица.
Статья 51 АПК РФ допускает участие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, если судебный акт может повлиять на их права или обязанности.
При наличии процессуальных оснований арендатор может ходатайствовать о своем привлечении.
Это позволит представить документы о расходах, заявить возражения по расчетам и поставить вопрос о необходимости исследования убытков, связанных с прекращением аренды.
Наиболее опасная стратегия — впервые заявить о своих потерях после того, как спор о компенсации полностью завершен и деньги уже распределены.
Какую экспертизу необходимо провести
В спорах об изъятии недвижимости существенное значение имеет оценочная экспертиза.
Но задача эксперта не должна ограничиваться определением рыночной стоимости самого здания.
При наличии надлежащих оснований необходимо исследовать и другие имущественные последствия.
Например:
Какова рыночная стоимость прекращаемого права аренды?
Какие документально подтвержденные расходы необходимы для перемещения бизнеса?
Какова стоимость предусмотренных договором улучшений помещения?
Какой период объективно требуется для переноса деятельности?
Какие дополнительные расходы возникают при переезде?
Какими данными подтверждается расчет предполагаемой упущенной выгоды?
При этом вопросы правомерности взыскания конкретных сумм разрешает суд. Эксперт устанавливает экономические и технические обстоятельства.
Можно ли взыскать упущенную выгоду при прекращении аренды
Статья 15 ГК РФ предусматривает возможность взыскания упущенной выгоды.
Но для этого недостаточно утверждения, что компания могла бы продолжать получать доход.
Например, магазин располагался в коммерчески привлекательном месте и имел стабильную выручку.
После изъятия помещения деятельность прекратилась на несколько месяцев.
Для подтверждения потерь необходимо исследовать прибыльность бизнеса, историю продаж, расходы, возможности переезда и реальные причины прекращения деятельности.
При этом выручка не равна упущенной выгоде.
Расчет должен учитывать доход, который компания могла бы получить при обычных условиях, за вычетом необходимых расходов.
Какие условия включить в договор аренды заранее
Бизнесу стоит предусмотреть последствия изъятия недвижимости еще до подписания договора.
Условие
Зачем оно арендатору
Уведомление об изъятии
Получить информацию своевременно
Порядок прекращения договора
Исключить неопределенность сроков
Компенсация согласованных улучшений
Защитить вложения в ремонт
Порядок документирования убытков
Подготовить доказательства
Участие в оценке
Не допустить игнорирования потерь
Распределение полученной компенсации
Снизить риск спора с собственником
Возврат обеспечительного платежа
Предотвратить необоснованное удержание
Доступ для демонтажа оборудования
Обеспечить безопасный переезд
При этом договор не может отменять обязательные правила изъятия недвижимости.
Но он позволяет заранее урегулировать взаимные имущественные обязанности арендодателя и арендатора.
Что делать, если помещение изымают по программе КРТ
При комплексном развитии территории действуют специальные положения статьи 56.12 ЗК РФ.
Для отдельных земельных участков предусмотрены особые правила прекращения прав арендаторов и определения убытков.
Поэтому необходимо проверить, на каком основании участок предоставлен, на какой срок заключен договор и распространяется ли на него специальный порядок.
Отдельно нужно выяснить, входит ли арендуемое помещение в перечень объектов, подлежащих изъятию или сносу.
Для арендатора коммерческой недвижимости также важно установить реальные сроки освобождения помещения.
Они могут существенно влиять на расчет расходов по переносу деятельности.
Что показывает судебная практика об изъятии недвижимости
Вопросы компенсации и прекращения прав на изымаемые объекты неоднократно рассматривались арбитражными судами.
Судебный акт
Значение
Обзор ВС РФ от 10.12.2015 по изъятию земель для размещения объектов транспорта
Разъясняет применение правил об изъятии и возмещении убытков правообладателям
Девятый ААС от 24.03.2026, дело № А40-47732/2025
Значение экспертной оценки при определении возмещения
Девятый ААС от 13.03.2026, дело № А40-260612/2025
Спор о размере компенсации не всегда препятствует решению вопроса об изъятии
Девятый ААС от 06.07.2026, дело № А40-74286/2026
Возможность отдельного рассмотрения спора о размере возмещения
Эти дела отражают особенности определения компенсации за изымаемое имущество, но не означают, что каждый арендатор вправе автоматически взыскать все заявленные им расходы.
Как арендатору защитить бизнес при изъятии помещения
Если стало известно о предстоящем изъятии, необходимо действовать до прекращения договора.
Сначала следует получить решение об изъятии и определить правовой статус занимаемого помещения.
Затем необходимо проверить договор аренды, документы о вложениях в ремонт и сведения о хозяйственной деятельности.
После этого следует подготовить расчет потенциальных убытков, уведомить собственника о наличии имущественных требований и выяснить, включены ли они в оценку возмещения.
Если начался судебный спор, важно своевременно оценить возможность участия в процессе.
При необходимости потребуется самостоятельное требование о взыскании денежных средств к надлежащему ответчику.
Как не потерять вложения в арендованную недвижимость
Изъятие недвижимости для государственных нужд не всегда можно предотвратить, особенно если объект необходим для реализации предусмотренного законом инфраструктурного проекта.
Однако это не означает отсутствия способов имущественной защиты арендатора.
На практике наиболее серьезные потери возникают тогда, когда бизнес узнает о прекращении аренды слишком поздно, не фиксирует произведенные улучшения и не подтверждает экономические последствия переезда.
Арендатору необходимо защищать не только возможность продолжать пользоваться помещением, но и стоимость прекращаемых прав, документально подтвержденные расходы и иные убытки, возмещение которых допускает закон.
Чем раньше эти обстоятельства будут отражены в документах и оценочных расчетах, тем больше возможностей для полноценной защиты интересов бизнеса.
Правовая основа: статьи 15, 279–282, 623 ГК РФ, статьи 49, 56.8, 56.11, 56.12 ЗК РФ, статья 51 АПК РФ.
Судебная практика и законодательство изменяются. Возможность получения компенсации зависит от правового статуса арендатора, условий договора и конкретного основания изъятия недвижимости.