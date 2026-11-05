Изъятие недвижимости для государственных нужд: как арендатору получить компенсацию и взыскать убытки

Компания несколько лет арендует помещение, вкладывает деньги в ремонт, устанавливает оборудование и формирует постоянную клиентскую базу. Затем выясняется, что здание включили в проект комплексного развития территории или планируют снести для строительства дороги.

Собственнику предлагают компенсацию за недвижимость. Арендатору сообщают, что договор придется прекратить, а помещение освободить.

Для бизнеса последствия могут быть серьезнее стоимости переезда. Компания рискует потерять вложения в помещение, прибыль от действующих договоров и клиентский поток.

Однако прекращение аренды вследствие изъятия недвижимости для государственных нужд не означает, что арендатор обязан самостоятельно нести все связанные с этим убытки.

Закон предусматривает механизмы возмещения, но их реализация зависит от правового статуса арендатора, условий договора и своевременно представленных доказательств.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю земельные споры, изъятие коммерческой недвижимости, взыскание убытков и защиту имущественных интересов предпринимателей. В моей практике удалось добиться увеличения компенсации за изымаемое имущество на 55 млн рублей.