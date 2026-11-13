Как составить NDA в 2026 году: соглашение о неразглашении, которое действительно защитит бизнес и позволит взыскать штраф

Компании подписывают NDA с подрядчиками, партнерами, инвесторами и сотрудниками, рассчитывая защитить клиентские базы, финансовые сведения и коммерческие разработки. Однако даже подписанное соглашение не гарантирует взыскания компенсации. Суды отказывают в исках, когда стороны не определили конфиденциальную информацию, не доказали ее передачу или не подтвердили факт разглашения.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных, корпоративных и договорных спорах. Защищаю компании при нарушении договорных обязательств, взыскании убытков, разглашении конфиденциальной информации и возникновении конфликтов с контрагентами.
Что такое NDA и зачем бизнесу соглашение о неразглашении
NDA (Non-Disclosure Agreement) представляет собой соглашение, по которому одна или обе стороны принимают обязательства сохранять конфиденциальность определенной информации.
В российском законодательстве отсутствует отдельная универсальная конструкция договора NDA. Такие соглашения заключаются на основании общих положений Гражданского кодекса РФ, прежде всего статьи 421 ГК РФ о свободе договора.
NDA можно оформить самостоятельным документом или включить условия о конфиденциальности непосредственно в договор поставки, подряда, оказания услуг либо иной коммерческий договор.
Соглашение особенно полезно, когда бизнес передает:
клиентские базы, контакты и историю взаимодействия с заказчиками;
финансовые модели, бюджеты и внутреннюю отчетность;
коммерческие предложения и индивидуальные условия ценообразования;
техническую документацию, чертежи и производственные разработки;
сведения о поставщиках и закупочных ценах;
информацию о планируемых сделках, инвестициях и корпоративных изменениях;
исходный код, алгоритмы и внутренние технологические решения.
Но юридическая сила NDA зависит не от названия документа, а от содержания обязательств и возможности доказать их нарушение.
Почему NDA не работает в суде: главные ошибки
Наиболее распространенная ошибка заключается в использовании шаблонного соглашения, которое содержит только общее обязательство не разглашать информацию.
Например:
«Стороны обязуются сохранять конфиденциальность любой информации, полученной в процессе сотрудничества».
Такая формулировка создает риски для последующего взыскания штрафа. Из нее не всегда понятно, какие сведения стороны действительно намеревались защищать.
Ошибка в NDA
Последствия для бизнеса
Не определена конфиденциальная информация
Сложно доказать, что разглашенные сведения охранялись договором
Не установлен порядок передачи документов
Возникают проблемы с подтверждением получения информации
Отсутствует запрет на использование сведений
Контрагент может применять полученные разработки в собственных целях
Не предусмотрен штраф
Для взыскания убытков потребуется доказать их размер и причинную связь
Не определен срок действия обязательств
Возникает спор о сохранении конфиденциальности после завершения сотрудничества
Не урегулирован доступ сотрудников и подрядчиков
Информация может распространяться через привлеченных лиц
Главный принцип: NDA должно защищать конкретную информацию от конкретных действий, а не содержать абстрактный запрет на разглашение всего подряд.
Как правильно определить конфиденциальную информацию в NDA
Это один из наиболее важных разделов соглашения.
Рекомендую составить отдельное приложение с перечнем охраняемых сведений. Причем перечень должен соответствовать реальным бизнес-процессам компании.
Например, для производственного предприятия конфиденциальной информацией могут быть:
Себестоимость продукции и внутренние калькуляции.
Закупочные цены и индивидуальные скидки поставщиков.
Технические решения и производственные инструкции.
Планируемые объемы закупок и производства.
Сведения о клиентах, которые отсутствуют в открытом доступе.
Договоры с контрагентами и специальные коммерческие условия.
Можно предусмотреть, что конфиденциальными признаются также сведения, обозначенные соответствующим грифом либо переданные по согласованным каналам с указанием на ограниченный доступ.
При этом не следует относить к конфиденциальной информацию, которая уже общедоступна, была законно известна получателю до передачи или подлежит обязательному раскрытию по закону.
Пример рабочего условия NDA
«Конфиденциальной информацией признаются сведения, перечисленные в Приложении № 1 к настоящему соглашению, включая их копии, выписки и производные материалы. Получающая сторона обязуется не раскрывать такую информацию третьим лицам и не использовать ее в целях, не связанных с исполнением договора, без предварительного письменного согласия передающей стороны».
Такое условие существенно определеннее общего запрета на разглашение любых сведений.
NDA и коммерческая тайна: в чем разница
Многие предприниматели считают, что после подписания NDA вся переданная информация автоматически становится коммерческой тайной.
Это не так.
Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» предусматривает специальный порядок введения соответствующего режима.
В соответствии со статьей 10 закона компания должна принять комплекс мер, включая:
определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну;
ограничение доступа к ним;
учет лиц, получивших доступ;
оформление обязательств работников и контрагентов;
нанесение грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя информации.
Режим считается установленным после выполнения предусмотренных законом мер.
При этом отсутствие формального режима коммерческой тайны не всегда исключает договорную ответственность за нарушение конфиденциальности.
Стороны гражданско-правового договора вправе согласовать более широкий перечень конфиденциальных сведений и ответственность за их разглашение.
Но если компания рассчитывает использовать специальные правовые механизмы защиты именно коммерческой тайны, одного NDA недостаточно.
Какой штраф за нарушение NDA можно установить
Размер договорного штрафа определяется соглашением сторон.
Например, можно предусмотреть:
100 000 рублей за каждый доказанный случай разглашения;
500 000 рублей за передачу клиентской базы третьему лицу;
1 000 000 рублей за незаконное раскрытие технической документации;
отдельную ответственность за использование конфиденциальной информации в интересах конкурентов.
Это примеры договорных условий, а не установленные законом тарифы.
В отношениях между коммерческими организациями штраф может быть согласован на основании статьи 330 ГК РФ.
Для взыскания договорной неустойки не требуется доказывать размер фактически причиненных убытков. Однако необходимо доказать наличие обязательства и факт его нарушения.
Может ли суд снизить штраф по NDA
Да.
Статья 333 ГК РФ позволяет суду уменьшить неустойку при наличии предусмотренных законом оснований.
Для предпринимательских обязательств снижение договорной неустойки допускается в исключительных случаях при доказанности того, что ее взыскание в установленном размере может привести к необоснованной выгоде кредитора.
Поэтому включение в NDA штрафа в размере 10 миллионов рублей за любое нарушение не гарантирует взыскания именно этой суммы.
Рекомендую устанавливать ответственность с учетом ценности защищаемых сведений, масштаба возможного нарушения и характера сотрудничества.
Также необходимо точно определить, что считается отдельным случаем нарушения, чтобы избежать споров при расчете штрафа.
Можно ли одновременно взыскать штраф и убытки
Да, если стороны правильно согласовали условия ответственности.
По общему правилу статьи 394 ГК РФ убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой, если законом или договором не предусмотрено иное.
В NDA можно прямо установить, что убытки взыскиваются в полной сумме сверх предусмотренного договором штрафа.
Например:
«В случае нарушения обязательств о конфиденциальности нарушившая сторона уплачивает штраф в размере 300 000 рублей за каждый доказанный случай нарушения, а также возмещает причиненные убытки в полной сумме сверх неустойки».
Однако взыскание убытков потребует самостоятельного доказывания их наличия, размера и причинной связи с нарушением.
Если компания утверждает, что из-за разглашения коммерческой информации потеряла контракт стоимостью 15 миллионов рублей, одной ссылки на NDA будет недостаточно.
Потребуется доказать, что потеря контракта действительно вызвана неправомерными действиями ответчика.
Судебная практика: когда штраф за нарушение NDA взыскать не удалось
Показательный спор рассмотрен Арбитражным судом Северо-Западного округа.
Постановление от 06.11.2024 по делу № А56-101047/2023.
Между заказчиком и перевозчиком был заключен договор, предусматривавший конфиденциальность условий сотрудничества.
За нарушение соответствующего положения устанавливался штраф в размере 200 000 рублей.
Предприниматель обратился в суд, поскольку считал, что контрагент разгласил конфиденциальную информацию, разместив сведения на транспортном интернет-сервисе.
Однако суд отказал во взыскании штрафа.
Суды установили, что стороны не согласовали надлежащим образом перечень конфиденциальных сведений. Кроме того, с учетом обстоятельств размещения информации на специализированном сервисе не была доказана необходимая совокупность условий для ответственности.
Вывод: широкая формулировка о конфиденциальности всей информации, передаваемой при сотрудничестве, сама по себе не гарантирует взыскания договорного штрафа.
Это особенно важно для компаний, которые используют типовые договоры без отдельного приложения о конфиденциальных сведениях.
Судебная практика: когда NDA позволило взыскать штраф
Другой пример демонстрирует, что правильно оформленное обязательство о конфиденциальности может успешно применяться в суде.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2025 по делу № А56-48696/2024.
Заказчик предъявил иск к подрядчику о взыскании 250 000 рублей штрафа за разглашение информации, связанной с исполнением договора.
Соглашение запрещало раскрывать сведения о заказчике, характере сотрудничества и выполняемых работах без согласования.
Подрядчик допустил распространение информации через средства массовой информации.
Суд признал обоснованным требование о взыскании договорного штрафа. Апелляционная инстанция оставила решение в этой части без изменения.
При этом суд отменил решение в части возложения на ответчика обязанности уничтожить опубликованную информацию во всех СМИ, указав на неисполнимость такого требования.
Вывод: NDA может быть эффективным инструментом взыскания штрафа, если обязательства сформулированы определенно, а факт нарушения подтвержден доказательствами. Но даже при доказанном разглашении необходимо правильно выбирать способ судебной защиты.
Судебная практика продолжает изменяться, поэтому при подготовке иска следует проверять актуальные позиции судов и обстоятельства конкретного дела.
Как доказать разглашение конфиденциальной информации
Даже хорошо составленный NDA не поможет, если невозможно установить, кто получил сведения и каким образом они оказались у третьих лиц.
Поэтому защиту информации следует начинать до возникновения конфликта.
Рекомендую организовать передачу сведений таким образом, чтобы сохранялись доказательства.
В частности:
Передавать документы через корпоративную электронную почту или согласованную систему электронного документооборота.
Фиксировать перечень переданных файлов и дату их передачи.
Ограничивать доступ к конфиденциальным документам конкретными пользователями.
Сохранять историю скачивания документов и изменения прав доступа.
Использовать индивидуальную маркировку файлов, если информация передается нескольким контрагентам.
При обнаружении публикации информации своевременно обеспечивать доказательства, в том числе через нотариальный осмотр интернет-страниц.
В судебном споре особенно важно подтвердить три обстоятельства: какая информация передавалась, кому она была предоставлена и в чем выразилось нарушение установленного запрета.
Само по себе совпадение информации у двух компаний не всегда доказывает незаконное использование сведений.
Какие условия обязательно включить в NDA
Чтобы соглашение о неразглашении работало на практике, рекомендую включить следующие положения.
Условие
Что необходимо предусмотреть
Предмет соглашения
Конкретный перечень охраняемой информации
Цель использования
Для чего получателю разрешено использовать сведения
Запрет разглашения
Какие действия запрещены и кому нельзя передавать документы
Допуск третьих лиц
Условия доступа сотрудников, консультантов и субподрядчиков
Порядок передачи
Электронная почта, ЭДО, защищенные хранилища
Срок конфиденциальности
Период действия обязательств после завершения отношений
Ответственность
Размер штрафа и правила расчета за каждое нарушение
Возврат документов
Порядок возврата, удаления копий и подтверждения исполнения
Исключения
Публичные сведения, законно полученная информация, обязательное раскрытие
Разрешение споров
Претензионный порядок и применимые правила подсудности
Отдельно рекомендую включить запрет на использование информации вне согласованной цели.
Например, подрядчик получил доступ к базе клиентов исключительно для оказания услуг. Даже если он никому не передал эту базу, использование контактов для продвижения собственных услуг может нарушать договорный запрет на использование сведений.
Именно поэтому запрет разглашения и запрет неправомерного использования информации лучше закреплять как самостоятельные обязательства.
На какой срок заключать NDA
Универсального обязательного срока для всех соглашений NDA законодательство не устанавливает.
Стороны могут договориться, что обязательство действует:
в течение всего периода сотрудничества;
три года после прекращения договора;
пять лет после окончания договорных отношений;
до момента, когда конкретная информация правомерно станет общедоступной.
Выбор зависит от характера сведений.
Например, коммерческая ценность разового ценового предложения может исчезнуть достаточно быстро, тогда как техническая документация или производственные разработки могут сохранять ценность годами.
Необходимо также разграничивать срок действия соглашения и срок сохранения обязательств о конфиденциальности.
Прекращение основного договора не обязательно должно означать прекращение обязанности не разглашать ранее полученные сведения.
Можно ли заключить NDA с сотрудником
Да, однако здесь действуют особенности трудового законодательства.
В отношениях с работниками нельзя автоматически применять те же санкции, которые используются в NDA между коммерческими организациями.
Договорный штраф в размере 500 000 рублей за разглашение информации нельзя просто включить в трудовой договор и рассчитывать на его взыскание с работника.
Трудовое законодательство устанавливает специальный порядок материальной и дисциплинарной ответственности.
В частности, при наличии законных оснований возможно привлечение работника к ответственности за разглашение охраняемой законом тайны.
Но работодателю потребуется подтвердить установление соответствующего режима, ознакомление работника с его обязанностями и обстоятельства нарушения.
Кроме того, взыскание ущерба с работника осуществляется с учетом ограничений Трудового кодекса РФ. Упущенная выгода с работника по общему правилу не взыскивается.
Поэтому NDA для сотрудника и соглашение о конфиденциальности с независимым подрядчиком должны разрабатываться отдельно.
Что делать, если контрагент нарушил NDA
Если стало известно о разглашении конфиденциальных сведений, рекомендую действовать последовательно.
Первое. Зафиксировать нарушение.
Необходимо сохранить публикации, переписку, сведения о передаче документов и другие доказательства.
Второе. Проверить условия соглашения.
Следует установить, распространяется ли NDA на разглашенную информацию, действует ли соответствующее обязательство и какие санкции предусмотрены.
Третье. Направить претензию.
В ней необходимо указать конкретные обстоятельства нарушения, ссылки на положения NDA, размер штрафа и требования о прекращении неправомерных действий.
Четвертое. Оценить возможность судебного взыскания.
По общему правилу экономические споры между организациями и предпринимателями рассматриваются арбитражными судами.
При этом для взыскания штрафа необходимо подтвердить нарушение, а для возмещения убытков дополнительно доказать предусмотренные законом обстоятельства ответственности.
Пятое. Проверить возможность прекращения использования информации.
В зависимости от нарушения можно рассматривать требования о прекращении определенных действий, запрете использования сведений или другие способы защиты.
Главное, чтобы требование было законным, конкретным и исполнимым.
Частые вопросы о соглашении NDA
Имеет ли NDA юридическую силу в России?
Да. Соглашение о конфиденциальности может заключаться на основании положений Гражданского кодекса РФ и применяться для защиты интересов бизнеса.
Нужно ли заверять NDA у нотариуса?
Как правило, нет. Между коммерческими организациями достаточно надлежащей письменной формы. Возможность электронного подписания зависит от применяемого способа электронной подписи и требований законодательства.
Можно ли взыскать штраф по NDA без доказательства убытков?
Да, если предусмотрена договорная неустойка и доказано нарушение обязательства. Доказывать размер убытков для взыскания самой неустойки не требуется.
Можно ли подписать NDA после передачи информации?
Да, стороны могут согласовать обязательства в отношении ранее переданных сведений. Однако необходимо точно определить такую информацию и временные пределы обязательств. Подписание NDA задним числом недопустимо.
Можно ли запретить контрагенту работать с конкурентами через NDA?
Обычное соглашение о конфиденциальности не означает автоматического запрета на сотрудничество с конкурентами. Такие ограничения требуют самостоятельной правовой оценки, в том числе с учетом антимонопольного законодательства.
Итог: как сделать NDA, которое действительно работает
Эффективность соглашения о неразглашении определяется не количеством страниц и не величиной установленного штрафа.
Основное значение имеют конкретный перечень конфиденциальных сведений, понятные обязанности получателя, доказательства передачи информации и юридически обоснованная ответственность.
Для бизнеса наиболее надежный подход заключается в сочетании грамотно составленного NDA, организационных мер защиты информации и документального контроля за ее передачей.
Если компания заранее обеспечила эти условия, вероятность успешного взыскания штрафа при доказанном разглашении существенно выше, чем при использовании типового соглашения из интернета.