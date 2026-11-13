Как составить NDA в 2026 году: соглашение о неразглашении, которое действительно защитит бизнес и позволит взыскать штраф

Компании подписывают NDA с подрядчиками, партнерами, инвесторами и сотрудниками, рассчитывая защитить клиентские базы, финансовые сведения и коммерческие разработки. Однако даже подписанное соглашение не гарантирует взыскания компенсации. Суды отказывают в исках, когда стороны не определили конфиденциальную информацию, не доказали ее передачу или не подтвердили факт разглашения.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных, корпоративных и договорных спорах. Защищаю компании при нарушении договорных обязательств, взыскании убытков, разглашении конфиденциальной информации и возникновении конфликтов с контрагентами.