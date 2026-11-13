Персональные данные на сайте в 2026 году: какие документы обязательны по 152-ФЗ и как избежать штрафов Роскомнадзора

Даже обычный сайт компании с формой обратной связи может подпадать под требования Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом предприниматели часто ограничиваются размещением шаблонной политики конфиденциальности и считают вопрос закрытым. На практике проверять необходимо не только документы, но и сами формы сбора данных, работу аналитических сервисов, место хранения информации и наличие уведомления Роскомнадзора.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных и административных спорах. Защищаю компании при взаимодействии с государственными органами, оспаривании штрафов, нарушении договорных обязательств и разрешении коммерческих конфликтов.