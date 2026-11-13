Изменение контракта по 44-ФЗ в 2026 году: как увеличить цену на 10% и заменить товар без нарушения закона

При исполнении государственных контрактов нередко выясняется, что заказчику требуется больше продукции, а поставщик не может поставить первоначально согласованную модель. Изменить условия договора можно, но далеко не всегда. В ноябре 2026 года Минфин уточнил, когда допускается увеличение цены контракта и в каких случаях возможна замена товара, в том числе при закупке у единственного поставщика.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных и договорных спорах. Защищаю поставщиков и подрядчиков при исполнении государственных контрактов, взыскании задолженности, оспаривании штрафов и разрешении конфликтов с заказчиками.