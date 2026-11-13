Изменение контракта по 44-ФЗ в 2026 году: как увеличить цену на 10% и заменить товар без нарушения закона

При исполнении государственных контрактов нередко выясняется, что заказчику требуется больше продукции, а поставщик не может поставить первоначально согласованную модель. Изменить условия договора можно, но далеко не всегда. В ноябре 2026 года Минфин уточнил, когда допускается увеличение цены контракта и в каких случаях возможна замена товара, в том числе при закупке у единственного поставщика.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных и договорных спорах. Защищаю поставщиков и подрядчиков при исполнении государственных контрактов, взыскании задолженности, оспаривании штрафов и разрешении конфликтов с заказчиками.
Можно ли увеличить цену государственного контракта на 10%
Закон № 44-ФЗ запрещает произвольно менять существенные условия государственного или муниципального контракта. Однако статья 95 предусматривает исключения.
Одно из них содержится в пункте 1.2 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
Заказчик вправе предложить поставщику увеличить количество товара либо объем работ или услуг в пределах 10% от первоначально установленного объема. Одновременно допускается пропорциональное увеличение цены.
Предположим, компания заключила контракт на поставку 500 единиц оборудования стоимостью 5 млн рублей.
В процессе исполнения заказчику потребовалось еще 50 единиц.
При соблюдении требований закона стороны могут договориться об увеличении количества до 550 единиц, а стоимости контракта до 5,5 млн рублей.
Однако существуют ограничения:
изменение должно быть согласовано обеими сторонами;
увеличение количества или объема не должно превышать 10%;
стоимость дополнительного количества рассчитывается исходя из предусмотренной законом цены единицы;
общая цена увеличивается не более чем на 10%;
необходимо учитывать требования бюджетного законодательства;
изменение оформляется дополнительным соглашением.
Важное уточнение Минфина: увеличение цены контракта по данному основанию допускается однократно.
Следовательно, нельзя последовательно подписывать дополнительные соглашения на увеличение стоимости, например сначала на 5%, а затем еще на 5%, рассчитывая таким образом обойти правило об однократности.
Такой подход создает риск признания изменения условий контракта незаконным.
Можно ли увеличить объем работ по контракту на 10%
Необходимо учитывать предмет закупки.
Пункт 1.2 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ распространяется не на все категории контрактов.
В частности, он не применяется к контрактам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и к ряду других предусмотренных законом работ.
Для таких договоров существуют отдельные основания изменения объема и стоимости, в том числе пункт 1.3 части 1 статьи 95.
Поэтому подрядчику нельзя автоматически рассчитывать на оплату дополнительных строительных работ только потому, что их стоимость не превышает 10% первоначальной цены контракта.
Даже если заказчик фактически потребовал выполнить больший объем, необходимо проверить наличие законного основания для изменения договора и порядок согласования таких работ.
Можно ли заменить товар на аналогичный при исполнении контракта по 44-ФЗ
Да. Причем с 1 октября 2026 года правила стали более гибкими.
Федеральный закон от 04.08.2026 № 279-ФЗ дополнил часть 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ пунктом 1.6.
Теперь по соглашению сторон допускается замена предусмотренного контрактом товара, работы или услуги, если новые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики аналогичны первоначальным либо превосходят их.
Рассмотрим пример.
Государственный заказчик закупил компьютерное оборудование с определенными параметрами. После заключения договора производитель прекратил выпуск согласованной модели.
Поставщик предлагает другую модель с аналогичными характеристиками.
Такая замена может быть законной, если соблюдены положения статьи 95 и остальные обязательные требования законодательства о закупках.
Ситуация
Возможность изменения
Поставщик предлагает аналогичный товар
Допускается по соглашению сторон
Новый товар обладает улучшенными характеристиками
Допускается при соблюдении требований закона
Новый товар уступает требованиям закупки
Замена по указанному основанию недопустима
Поставщик хочет самостоятельно заменить товар
Требуется согласование с заказчиком
Поставщик предлагает заменить товар и увеличить цену
Пункт 1.6 сам по себе не дает права увеличить стоимость
Здесь возникает важный вопрос: с какими характеристиками необходимо сравнивать новый товар?
Ответ зависит от способа заключения контракта.
Замена товара у единственного поставщика: что разъяснил Минфин
Особого внимания заслуживают контракты, которые были заключены с единственным поставщиком после несостоявшейся конкурентной закупки.
Речь идет о пунктах 24 и 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
В письме от 02.11.2026 № 24-06-06/96383 Минфин разъяснил, что положения о замене товара распространяются и на такие контракты.
Причина заключается в особенностях их заключения.
Несмотря на то что договор подписывается с единственным поставщиком, его условия определяются первоначальным извещением о закупке. Именно оно содержит описание необходимого заказчику товара, работы или услуги.
Поэтому при замене продукции характеристики предлагаемого товара необходимо сопоставлять с описанием объекта закупки, а не произвольно выбранными параметрами.
Например, если извещение предусматривало поставку оборудования с определенной производительностью, заказчик и поставщик должны подтвердить, что заменяющая модель соответствует первоначальным требованиям либо превосходит их.
Само по себе наличие другой торговой марки или более высокой рыночной стоимости не доказывает улучшение характеристик.
При оценке замены также следует учитывать ограничения, связанные с национальным режимом закупок и иными обязательными требованиями.
На практике недостаточно договориться с заказчиком по электронной почте либо получить устное согласие его представителя.
Если изменяются существенные условия договора, необходимо оформить соответствующее дополнительное соглашение.
Рекомендую придерживаться следующего порядка.
1. Проверить правовое основание. Установить, какой пункт статьи 95 позволяет изменить конкретный контракт.
2. Подготовить обоснование. При увеличении количества указать расчет дополнительного объема и цены. При замене товара составить сравнительную таблицу характеристик.
3. Получить согласие другой стороны. Ни поставщик, ни заказчик не вправе произвольно навязать изменение условий.
4. Заключить дополнительное соглашение. В нем следует точно определить новые обязательства, цену, количество или характеристики продукции.
5. Обеспечить внесение сведений в реестр контрактов, если соответствующие сведения подлежат включению в реестр.
Отдельного внимания заслуживают сроки. Изменение количества товара либо его характеристик не означает автоматического переноса срока исполнения контракта.
Если поставщик одновременно нуждается в продлении срока поставки, для такого изменения должно существовать самостоятельное законное основание.
Предположим, поставщик вместо оборудования, указанного в контракте, привез другую модель. По его мнению, она даже лучше первоначальной.
Заказчик отказывается принимать товар.
В такой ситуации ссылка на улучшенные характеристики сама по себе не гарантирует победу в споре.
Если замена требовала согласования, а поставщик самостоятельно изменил предмет исполнения, заказчик может заявить о нарушении контракта.
В зависимости от обстоятельств возможны:
отказ в приемке несоответствующего товара;
начисление предусмотренных контрактом санкций;
требование поставить продукцию, соответствующую условиям договора;
односторонний отказ от исполнения контракта при наличии законных оснований;
постановка вопроса о включении поставщика в реестр недобросовестных поставщиков в установленном законом порядке.
При этом ни расторжение договора, ни включение в РНП не происходят автоматически. Правомерность действий сторон зависит от конкретных обстоятельств.
Поэтому согласовывать замену необходимо до поставки, а не после получения мотивированного отказа в приемке.
Можно ли изменить контракт, заключенный до октября 2026 года
Здесь необходимо учитывать дату заключения договора и момент возникновения соответствующих правоотношений.
В разъяснении Минфин отдельно обратил внимание на статью 4 ГК РФ: новые положения гражданского законодательства по общему правилу не обладают обратной силой.
Изменения, внесенные Федеральным законом № 279-ФЗ, начали действовать с 1 октября 2026 года.
Это означает, что при изменении ранее заключенных контрактов необходимо проверить, распространяются ли новые положения на соответствующие отношения с учетом переходных норм.
Сам по себе факт подписания дополнительного соглашения после 1 октября 2026 года не освобождает стороны от такой проверки.
Главное об изменении контракта по 44-ФЗ
Минфин подтвердил две важные возможности для участников государственных закупок.
Во-первых, по предусмотренному законом основанию можно увеличить количество товара и пропорционально повысить цену контракта в пределах 10%. При этом увеличение стоимости по пункту 1.2 части 1 статьи 95 допускается однократно.
Во-вторых, законодательство разрешает согласованную замену товара на аналогичный или обладающий улучшенными характеристиками. Это касается в том числе контрактов с единственным поставщиком, заключенных после признания конкурентной закупки несостоявшейся.
Для поставщика принципиально важно не просто подобрать подходящую замену, но и правильно оформить изменение обязательств. Иначе даже поставка качественного товара может закончиться отказом в приемке, начислением штрафов и судебным спором.
Основание: письмо Минфина России от 02.11.2026 № 24-06-06/96383; пункты 1.2 и 1.6 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.