Кибератака на Beget: как вернуть деньги за хостинг и взыскать убытки за потерю сайта и данных

В ночь на 2 ноября 2026 года хостинг-провайдер Beget подвергся масштабной хакерской атаке. Злоумышленники получили доступ к управляющей инфраструктуре и запустили программы уничтожения данных. Компания признала потерю облачной инфраструктуры, включая виртуальные серверы VPS. По ее оценке, файловые резервные копии удастся предоставить лишь половине пользователей VPS. Для бизнеса последствия могут оказаться значительно серьезнее стоимости самого хостинга: потерянные заказы, остановка интернет-магазинов, расходы на восстановление сайтов и утрата информации клиентов.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных и договорных спорах. Занимаюсь взысканием убытков, защитой прав компаний при ненадлежащем оказании услуг и разрешением конфликтов с контрагентами.
Что произошло с Beget и какие данные потеряли клиенты
Согласно сообщениям провайдера, атака затронула практически всю инфраструктуру: виртуальный хостинг, облачные серверы, базы данных, почтовые сервисы и систему управления услугами.
Особенно серьезные последствия возникли у пользователей VPS. В отличие от обычного виртуального хостинга, на таких серверах зачастую размещаются самостоятельные приложения, интернет-магазины, корпоративные системы и базы данных.
Beget сообщил, что часть резервных копий оказалась утрачена без возможности восстановления.
При этом ситуация отличается для разных услуг.
Согласно официальным сообщениям, к 11 ноября компания восстановила из резервных копий более 55 тысяч сайтов виртуального хостинга. С 9 ноября пользователям начали предоставлять возможность скачивать сохранившиеся копии VPS.
Но восстановление работоспособности серверов еще не означает, что предпринимателям удастся вернуть всю утраченную информацию.
Возникает вопрос: кто должен отвечать за последствия?
Можно ли взыскать с Beget деньги за потерю сайта и данных
Да, правовые основания для предъявления требований существуют. Однако размер возможного взыскания будет зависеть от условий договора, характера нарушения и доказанных последствий.
Статьи 15 и 393 ГК РФ предусматривают возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.
В частности, пострадавшая компания может поставить вопрос о взыскании расходов, необходимых для восстановления утраченной информации, и неполученной прибыли.
Но требовать деньги и действительно получить их по судебному решению не одно и то же.
Для взыскания необходимо установить нарушение обязательств провайдером, размер убытков и причинную связь между ними.
Сам факт кибератаки не означает автоматического освобождения хостинг-провайдера от ответственности перед клиентами.
Имеет значение, какие обязательства Beget принял на себя и обеспечил ли предусмотренный договором уровень защиты информации.
Какая компенсация предусмотрена самим Beget
В соглашении об уровне предоставления облачных услуг (SLA) Beget предусмотрены специальные условия компенсации.
В частности, пункт 4.6 устанавливает компенсацию при безвозвратной утрате данных пользователя в перечисленных случаях, включая взлом сервера, администрируемого самим провайдером.
Размер такой компенсации эквивалентен стоимости соответствующей услуги за 30 суток.
Для перерывов в работе VPS предусмотрен отдельный механизм компенсации с ограничением размером стоимости услуг за 30 суток.
При этом пункт 8.3 SLA устанавливает общий предел ответственности в размере стоимости услуг, оплаченных клиентом за последние три месяца.
Основание требования
Что предусмотрено
Недоступность VPS
Компенсация по правилам SLA, с учетом продолжительности перерыва
Безвозвратная утрата данных по предусмотренным основаниям
Эквивалент стоимости услуги за 30 суток
Общий предел ответственности по SLA
Стоимость оплаченных услуг за последние 3 месяца
Убытки сверх договорной компенсации
Возможность взыскания требует отдельной правовой оценки
Есть существенная особенность. Согласно пункту 8.4, компенсация по SLA предоставляется путем начисления бонусов и увеличения периода оказания услуг, а не обязательно денежным переводом.
Кроме того, соглашение содержит исключения, связанные с обстоятельствами непреодолимой силы.
Поэтому нельзя утверждать, что каждому пострадавшему пользователю уже гарантирована выплата за месяц хостинга. Необходимо установить применимую редакцию SLA, вид услуги и наличие предусмотренных условий.
Полный текст: соглашение об уровне предоставления облачных услуг Beget.
Beget объявил форс-мажор: означает ли это, что убытки взыскать невозможно
Провайдер официально сослался на обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные пунктом 3 статьи 401 ГК РФ.
Однако объявление форс-мажора самой компанией не означает, что суд обязан согласиться с такой квалификацией.
Для освобождения от ответственности необходимо доказать чрезвычайный и непредотвратимый характер обстоятельств, а также их непосредственное влияние на возможность исполнения обязательства.
Применительно к кибератаке важно выяснить:
каким способом злоумышленники проникли в инфраструктуру;
соблюдал ли провайдер необходимые меры информационной безопасности;
были ли надлежащим образом защищены резервные копии;
почему атака затронула одновременно основные данные и часть бэкапов;
существовала ли техническая возможность предотвратить уничтожение информации.
Например, если резервные копии уничтожены из-за недостаточной изоляции системы хранения, это обстоятельство может иметь значение при оценке ответственности провайдера.
Совсем другая ситуация, когда компания докажет, что атака имела чрезвычайный характер и ее последствия невозможно было предотвратить даже при соблюдении необходимых мер защиты.
Кибератака и форс-мажор не являются с юридической точки зрения синонимами.
Пункт 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 требует устанавливать чрезвычайность и непредотвратимость обстоятельств применительно к конкретному обязательству.
При этом обязанность доказать наличие оснований для освобождения от ответственности возлагается на сторону, которая на них ссылается.
Можно ли взыскать с Beget стоимость восстановления сайта и упущенную выгоду
Если предприниматель потерял работающий сайт, его убытки могут значительно превышать стоимость хостинга.
Допустим, интернет-магазин не работал пять суток. За это время предприниматель оплатил перенос на другой сервер, восстановление каталога и настройку программного обеспечения.
Кроме того, компания не получила часть заказов.
В зависимости от обстоятельств могут заявляться следующие требования.
1. Расходы на восстановление сайта. Оплата работы разработчиков, системных администраторов и подрядчиков, которые восстанавливали утраченную информацию.
2. Расходы на перенос инфраструктуры. Затраты на новый сервер, миграцию баз данных и восстановление работоспособности приложений, если такие расходы были необходимыми и разумными.
3. Упущенная выгода. Прибыль, которую компания могла получить при обычном ходе деятельности, если бы сайт продолжал работать.
4. Дополнительные расходы по обязательствам перед клиентами. Например, подтвержденные санкции по договорам, если будет доказано, что их возникновение непосредственно связано с нарушением обязательств провайдером.
Но есть принципиальное ограничение.
Взыскать упущенную выгоду гораздо сложнее, чем расходы на восстановление сайта.
Недостаточно указать, что интернет-магазин обычно получает выручку 500 тысяч рублей ежедневно. Выручка не равна прибыли.
Потребуется учитывать расходы, которые компания понесла бы при исполнении заказов, динамику продаж и другие обстоятельства.
К тому же остается вопрос договорного ограничения ответственности Beget.
Можно ли взыскать больше, чем предусмотрено договором Beget
Это один из наиболее спорных вопросов.
Соглашение SLA ограничивает размер ответственности провайдера стоимостью оплаченных услуг за последние три месяца.
Само по себе такое условие не обязательно является незаконным.
Статья 421 ГК РФ допускает свободу договора, включая согласование условий ответственности в пределах, установленных законодательством.
Однако существуют исключения.
В соответствии с пунктом 4 статьи 401 ГК РФ заранее заключенное соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно.
Кроме того, Верховный Суд в постановлении Пленума от 24.03.2016 № 7 разъяснил, что договорные ограничения ответственности должны оцениваться с учетом требований закона и существа соответствующих обязательств.
Поэтому ограничение в три месяца оплаты не следует воспринимать как безусловную защиту Beget от любых требований.
Впрочем, одного факта масштабной утраты данных недостаточно, чтобы автоматически признать такое ограничение недействительным.
Для взыскания сверх предусмотренного SLA потребуется самостоятельное правовое обоснование. В том числе оценка применимости договорного ограничения и поведения провайдера.
Что делать клиентам Beget прямо сейчас: пошаговая инструкция
Первое, что рекомендую сделать пострадавшим компаниям, это зафиксировать последствия инцидента, не ограничиваясь перепиской с технической поддержкой.
Шаг 1. Сохранить договорные документы.
Необходимо скачать действовавшую на момент инцидента оферту, условия SLA, сведения о тарифе, платежные документы и историю оказания услуг.
Особое значение имеет наличие платной услуги резервного копирования либо других специальных гарантий сохранности информации.
Шаг 2. Зафиксировать недоступность сайта.
Подойдут результаты мониторинга, сообщения пользователей, переписка с клиентами, скриншоты и технические журналы.
При существенном размере требований можно рассмотреть нотариальное обеспечение доказательств.
Шаг 3. Подтвердить утрату данных.
Следует запросить у Beget официальную информацию о состоянии сервера, возможности восстановления резервных копий и причинах их отсутствия.
Шаг 4. Собрать документы об убытках.
Понадобятся договоры с разработчиками, счета за восстановление сайта, документы об оплате нового хостинга и сведения о потерянных заказах.
Шаг 5. Направить требование о компенсации.
Для обращения по облачному SLA Beget предусмотрен специальный адрес:
Пункт 8.5 SLA устанавливает срок обращения в течение 30 дней после инцидента.
Учитывая дату атаки 2 ноября 2026 года, рекомендую направить обращение без промедления, не дожидаясь декабря.
Этот срок относится к договорной процедуре получения компенсации по SLA. Его пропуск не означает автоматической утраты всех предусмотренных законом способов судебной защиты.
Как написать претензию Beget о возмещении убытков
В претензии необходимо изложить конкретные обстоятельства нарушения, а не просто потребовать компенсацию за кибератаку.
Рекомендую указать:
Номер аккаунта и сведения о заключенном договоре.
Вид используемой услуги: VPS, виртуальный хостинг, S3 или другой сервис.
Период недоступности ресурсов.
Какие данные были безвозвратно утрачены.
Какие обязательства провайдера, по мнению клиента, нарушены.
Размер убытков с отдельным расчетом каждой суммы.
Требования о предоставлении технической информации и компенсации.
Если размер убытков пока невозможно определить окончательно, это следует прямо указать. Можно заявить известную часть требований, а окончательный расчет сформировать после получения технических сведений и завершения восстановления.
Для денежных требований между коммерческими организациями и предпринимателями часть 5 статьи 4 АПК РФ по общему правилу предусматривает 30-дневный досудебный срок, если иной порядок не установлен законом или договором.
Поэтому при существенных убытках лучше не ограничиваться обращением в техническую поддержку, а направить полноценную юридическую претензию надлежащим способом.
В какой суд подавать иск к Beget
Если спор связан с предпринимательской деятельностью организации или индивидуального предпринимателя, он, как правило, рассматривается арбитражным судом.
Ответчиком по договорным требованиям будет соответствующее лицо, выступавшее исполнителем по договору, в рассматриваемом случае при применимости соответствующей оферты ООО «Бегет».
Территориальную подсудность необходимо определять с учетом договора и процессуального законодательства.
В иске можно поставить вопрос о возврате платы за неоказанные услуги, взыскании подтвержденных убытков и других сумм при наличии правовых оснований.
Если же хостинг приобретался гражданином для личных нужд, могут применяться положения законодательства о защите прав потребителей. В таком случае правила ответственности и подсудности будут отличаться.
Частые вопросы о компенсации после кибератаки на Beget
Вернет ли Beget деньги за неработающий хостинг?
Основания для требования возврата платы за фактически неоказанные услуги могут существовать. Для облачных сервисов также предусмотрен механизм компенсации по SLA, однако его условия и исключения необходимо проверять отдельно.
Можно ли получить деньги за потерянную базу данных?
Да, при наличии соответствующих правовых оснований. Однако необходимо доказать утрату информации, нарушение обязательств провайдера и размер причиненных убытков.
Можно ли требовать миллион рублей за неработающий сайт?
Размер требований законом заранее не ограничен такой суммой. Но взыскание зависит от доказательств, договорных условий и возможности применения ограничения ответственности.
Если у клиента не было собственных резервных копий, можно ли взыскать убытки?
Отсутствие собственных бэкапов не исключает ответственность провайдера автоматически. Однако имеет значение распределение обязанностей по резервному копированию и действия самого клиента по предотвращению и уменьшению ущерба.
Когда обращаться за компенсацией?
По облачному SLA Beget заявление необходимо направить в течение 30 дней после инцидента. Для предъявления судебных требований действуют отдельные правила.
Можно ли выиграть суд у Beget после кибератаки: вывод
У пострадавших клиентов существуют правовые основания требовать компенсацию. Однако перспективы взыскания значительных сумм зависят прежде всего от условий договора, причин утраты данных и доказательств понесенных убытков.
Особенно важным представляется вопрос, каким образом злоумышленники смогли уничтожить не только рабочую инфраструктуру, но и резервные копии части пользователей.
Если будет установлено, что утрата данных произошла вследствие ненадлежащего исполнения провайдером принятых на себя обязательств, это может стать основанием для судебного взыскания.
Но рассчитывать на автоматическое возмещение всей потерянной прибыли не стоит.
Практически целесообразно действовать по двум направлениям одновременно: своевременно заявить договорную компенсацию по SLA и отдельно подготовить доказательства реальных убытков для возможного судебного взыскания.
Основные правовые основания: статьи 15, 393, 400 и 401 ГК РФ, статья 4 АПК РФ, постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 и соглашение об уровне предоставления облачных услуг Beget.
Материал подготовлен по состоянию на 13 ноября 2026 года. Восстановление инфраструктуры Beget продолжается. Окончательные причины уничтожения данных и основания ответственности провайдера требуют установления с учетом технических обстоятельств и условий конкретного договора.