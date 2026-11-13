Кибератака на Beget: как вернуть деньги за хостинг и взыскать убытки за потерю сайта и данных

Можно ли взыскать с Beget деньги за потерю сайта и данных

Да, правовые основания для предъявления требований существуют. Однако размер возможного взыскания будет зависеть от условий договора, характера нарушения и доказанных последствий.

Статьи 15 и 393 ГК РФ предусматривают возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

В частности, пострадавшая компания может поставить вопрос о взыскании расходов, необходимых для восстановления утраченной информации, и неполученной прибыли.

Но требовать деньги и действительно получить их по судебному решению не одно и то же.

Для взыскания необходимо установить нарушение обязательств провайдером, размер убытков и причинную связь между ними.

Сам факт кибератаки не означает автоматического освобождения хостинг-провайдера от ответственности перед клиентами.

Имеет значение, какие обязательства Beget принял на себя и обеспечил ли предусмотренный договором уровень защиты информации.