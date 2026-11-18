Почему Wildberries и Ozon блокируют оригинальные товары

Чаще всего ограничения возникают после обращения лица, которое заявляет о нарушении прав на товарный знак, фотографию, дизайн упаковки или другой охраняемый объект.

Однако жалоба не всегда означает, что продавец действительно нарушил закон.

Например, предприниматель приобрел оригинальную косметику у законного дистрибьютора и разместил ее на маркетплейсе. Другая компания, ссылаясь на права на бренд, потребовала удалить карточку.

В подобной ситуации необходимо выяснить, законно ли товар введен в гражданский оборот и действует ли принцип исчерпания исключительного права по статье 1487 ГК РФ.

Если соответствующие условия соблюдены, дальнейшая перепродажа оригинальной продукции по общему правилу не требует отдельного разрешения правообладателя.

Но здесь есть нюанс.

Законность продажи товара не означает автоматического права использовать любые фотографии с сайта производителя. Изображения могут охраняться авторским правом независимо от того, оригинальная ли сама продукция.