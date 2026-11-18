Для остановки продаж на маркетплейсе иногда достаточно жалобы на нарушение интеллектуальных прав. Продавец теряет доступ к карточке, рекламные расходы перестают окупаться, а товары остаются на складе. Особенно неприятно, когда продукция оригинальная, документы в порядке, а претензия поступила от конкурента. С сентября 2026 года действуют новые правовые подходы Конституционного Суда, которые позволяют не только добиваться восстановления продаж, но и при определенных обстоятельствах взыскивать убытки с инициатора необоснованной блокировки.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных, корпоративных и договорных спорах. Представляю компании при незаконной блокировке товаров на маркетплейсах, защите товарных знаков и взыскании убытков.
Почему Wildberries и Ozon блокируют оригинальные товары
Чаще всего ограничения возникают после обращения лица, которое заявляет о нарушении прав на товарный знак, фотографию, дизайн упаковки или другой охраняемый объект.
Однако жалоба не всегда означает, что продавец действительно нарушил закон.
Например, предприниматель приобрел оригинальную косметику у законного дистрибьютора и разместил ее на маркетплейсе. Другая компания, ссылаясь на права на бренд, потребовала удалить карточку.
В подобной ситуации необходимо выяснить, законно ли товар введен в гражданский оборот и действует ли принцип исчерпания исключительного права по статье 1487 ГК РФ.
Если соответствующие условия соблюдены, дальнейшая перепродажа оригинальной продукции по общему правилу не требует отдельного разрешения правообладателя.
Но здесь есть нюанс.
Законность продажи товара не означает автоматического права использовать любые фотографии с сайта производителя. Изображения могут охраняться авторским правом независимо от того, оригинальная ли сама продукция.
Может ли маркетплейс удалить товар без решения суда
Да, при наличии предусмотренных законом условий.
С 16 сентября 2026 года применяется правовая позиция Конституционного Суда РФ, изложенная в постановлении от 16.06.2026 № 39-П.
Маркетплейс не обязан ждать окончания судебного разбирательства, если получил обоснованное сообщение о предполагаемом нарушении интеллектуальных прав.
Однако у площадки нет оснований механически удовлетворять любую жалобу.
Перед ограничением продаж необходимо оценить представленные сведения о правах заявителя и предоставить продавцу возможность подтвердить законность использования спорного объекта.
Если доказательства продавца убедительно опровергают претензию, основания для ограничения могут отсутствовать.
Совет юриста: при блокировке необходимо запросить не просто причину ограничения, а сведения о конкретном объекте интеллектуальных прав и предполагаемом нарушении. Иначе продавец не сможет подготовить содержательные возражения.
Как разблокировать карточку товара на Wildberries или Ozon
Главное, не ограничиваться стандартной перепиской с поддержкой.
Сообщение о том, что товар оригинальный, само по себе редко позволяет разрешить юридический спор.
Необходимо подготовить доказательства с учетом характера претензии.
Причина блокировки
Какие документы помогут
Жалоба на товарный знак
Договоры поставки, УПД, документы о происхождении товара
Подозрение в контрафакте
Документы, подтверждающие законный ввод продукции в оборот
Использование чужих фотографий
Договор с автором, лицензия или документы о собственных правах
Претензия к дизайну упаковки
Документы о разработке, правах и происхождении продукции
Жалоба конкурента без подтверждения прав
Выписки из реестров, сведения о заявителе, правовое обоснование отсутствия нарушения
После сбора документов продавцу следует направить мотивированное возражение и потребовать повторной проверки.
Если маркетплейс не восстанавливает карточку, необходимо установить, продолжает ли заявитель поддерживать претензию и намерен ли обращаться в суд.
Блокировка по жалобе не должна автоматически превращаться в бессрочный запрет на торговлю.
Можно ли взыскать убытки за незаконную блокировку товара
Да. Это один из наиболее важных выводов Конституционного Суда в 2026 году.
Если заявитель добился ограничения продаж, но в разумный срок не обратился в суд либо суд отказал ему из-за необоснованности требований, продавец может потребовать возмещения причиненных убытков.
Основание предусмотрено постановлением КС РФ № 39-П.
Представим ситуацию.
Интернет-магазин ежедневно продавал через Wildberries около 40 единиц продукции. После жалобы конкурента карточку заблокировали на месяц.
Продавец потерял продажи, продолжал оплачивать хранение и не смог реализовать товар через другие каналы.
При наличии оснований можно поставить вопрос о возмещении реального ущерба и упущенной выгоды.
Но взыскать всю неполученную выручку не получится.
Суду необходимо показать, какую прибыль предприниматель действительно мог получить с учетом закупочной стоимости, комиссий маркетплейса, логистики и других расходов.
Совет юриста: фиксируйте показатели карточки еще до обращения с претензией. История продаж, остатки и статистика заказов могут оказаться основными доказательствами при взыскании убытков.
Важное исключение: указанное правило о взыскании убытков с заявителя не распространяется на ограничения, принятые маркетплейсом во исполнение судебного определения об обеспечении иска.
К кому предъявлять иск: к маркетплейсу или конкуренту
Ответ зависит от того, чьи действия привели к нарушению прав продавца.
Если конкурент направил необоснованную жалобу, добился приостановления продаж и не подтвердил свои требования, возможен иск к инициатору ограничения.
Другая ситуация возникает, когда маркетплейс получил документы, опровергающие претензию, но продолжает блокировать товар без достаточных оснований.
В этом случае необходимо проверить правомерность действий самой площадки, условия оферты и наличие оснований для ее ответственности.
Статья 1253.1 ГК РФ предусматривает специальное регулирование ответственности информационных посредников.
При этом маркетплейс не освобождается от ответственности автоматически только потому, что товар разместил независимый продавец.
Суд оценивает, какие сведения имелись у площадки, как она реагировала на обращения и были ли приняты необходимые меры.
Как доказать потерю прибыли из-за блокировки карточки
Для взыскания убытков важно подтвердить не только факт ограничения продаж, но и его экономические последствия.
Рекомендую сохранить:
Статистику продаж за несколько месяцев до блокировки.
Дату ограничения и переписку с маркетплейсом.
Данные об остатках товара на складах.
Расходы на рекламу, хранение и логистику.
Сведения о продажах аналогичной продукции за сопоставимые периоды.
Расчет предполагаемой прибыли за время отсутствия карточки.
Например, предприниматель заявляет, что из-за блокировки потерял 2 млн рублей.
Если указанная сумма представляет собой ожидаемую выручку, суд не обязательно признает ее убытками.
Необходимо учитывать расходы, которые продавец понес бы при реализации товара.
Также потребуется обосновать, что снижение продаж вызвано именно блокировкой, а не изменением спроса, сезонностью или отсутствием товара.
Что делать, если конкурент постоянно жалуется на ваши товары
Повторяющиеся жалобы могут свидетельствовать о попытке ограничить деятельность другого продавца.
Однако для вывода о злоупотреблении правом необходимо установить конкретные обстоятельства.
Например, заявитель уже получил документы, подтверждающие законность продажи, но продолжает направлять однотипные претензии, добиваясь удаления карточек.
В такой ситуации можно оценить основания для применения статьи 10 ГК РФ о недопустимости злоупотребления правом.
Если действия направлены на ограничение конкуренции, дополнительно возникает вопрос о применении антимонопольного законодательства.
Необходимо доказать не просто наличие конфликта между продавцами, а неправомерный характер поведения заявителя.
Частые вопросы о блокировках на маркетплейсах
Может ли правообладатель запретить продавать оригинальный товар?
Не всегда. Если продукция правомерно введена в оборот и выполняются условия статьи 1487 ГК РФ, перепродажа может быть законной без отдельного согласия владельца товарного знака.
Можно ли восстановить карточку без суда?
Да. Если представленные документы убедительно опровергают жалобу, основания для продолжения ограничения могут отсутствовать.
Можно ли взыскать с конкурента деньги за блокировку Wildberries?
Да, при наличии предусмотренных законом оснований и доказанных убытков. Сам факт прекращения продаж еще не гарантирует компенсацию.
Может ли маркетплейс отвечать за продажу контрафакта?
Да, в предусмотренных законом случаях. Например, если площадка не приняла необходимых мер после получения обоснованной информации о нарушении интеллектуальных прав.
Как защитить продажи на маркетплейсе от необоснованных жалоб
В 2026 году у продавцов появились дополнительные правовые аргументы против необоснованного ограничения торговли.
Теперь значение имеет не только наличие жалобы, но и ее обоснованность, действия маркетплейса и поведение заявителя после ограничения продаж.
Для предпринимателя основная задача заключается в том, чтобы своевременно подтвердить законность товара, зафиксировать последствия блокировки и определить ответственное лицо.
Если конкурент использует жалобы на интеллектуальные права для вытеснения продавца с маркетплейса, такая стратегия может обернуться для самого заявителя требованием о возмещении убытков.
Правовая основа: статьи 10, 15, 1252, 1253.1, 1487 ГК РФ; постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2026 № 39-П.