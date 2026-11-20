В арбитражных спорах заключение эксперта нередко становится одним из главных доказательств. Именно специалист определяет стоимость выполненных работ, причины возникновения дефектов или рыночную цену имущества. Однако результат экспертизы во многом зависит от того, какие вопросы поставлены, какие документы переданы специалисту и кто проводит исследование. Ошибки на стадии назначения могут серьезно осложнить защиту интересов компании.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных и имущественных спорах. Занимаюсь строительными конфликтами, взысканием убытков, оспариванием экспертных заключений и сопровождением судебных экспертиз.