В арбитражных спорах заключение эксперта нередко становится одним из главных доказательств. Именно специалист определяет стоимость выполненных работ, причины возникновения дефектов или рыночную цену имущества. Однако результат экспертизы во многом зависит от того, какие вопросы поставлены, какие документы переданы специалисту и кто проводит исследование. Ошибки на стадии назначения могут серьезно осложнить защиту интересов компании.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных и имущественных спорах. Занимаюсь строительными конфликтами, взысканием убытков, оспариванием экспертных заключений и сопровождением судебных экспертиз.
1. Как выбрать экспертную организацию для арбитражного суда
При назначении экспертизы стороны вправе предложить суду экспертную организацию или конкретного специалиста.
Статья 82 АПК РФ предусматривает возможность проведения экспертизы как государственными судебными экспертами, так и иными лицами, обладающими специальными знаниями.
Но окончательное решение принимает суд.
Например, в споре о качестве строительных работ одна сторона предлагает оценщика недвижимости, хотя исследовать необходимо причины появления трещин в несущих конструкциях.
Формальное наличие экспертного статуса не подтверждает достаточную квалификацию для решения именно этой задачи.
Совет юриста: вместе с ходатайством о назначении экспертизы необходимо представить сведения об образовании специалиста, его опыте, специализации, предполагаемой стоимости и сроках исследования.
2. Почему вопросы судебному эксперту могут решить исход спора
Неправильно сформулированный вопрос способен привести к заключению, которое не отвечает на обстоятельства, имеющие значение для дела.
Рассмотрим спор по договору строительного подряда.
Заказчик отказывается оплачивать работы, ссылаясь на недостатки.
Подрядчик предлагает установить только факт выполнения работ. Однако такой вопрос не позволяет определить качество результата, наличие дефектов и стоимость их устранения.
Поэтому вопросы должны соответствовать предмету доказывания.
Неудачная формулировка
Более полезный вопрос
Качественно ли выполнены работы?
Соответствуют ли выполненные работы условиям договора и обязательным техническим требованиям?
Есть ли нарушения?
Какие конкретно недостатки имеются, каковы причины их возникновения?
Сколько должен заплатить заказчик?
Каковы объем и стоимость фактически выполненных работ?
При этом нельзя поручать эксперту разрешение правовых вопросов. Например, устанавливать, нарушил ли подрядчик договор в юридическом смысле или обязан ли заказчик платить неустойку.
Такие выводы относятся к компетенции суда.
Совет юриста: направляйте суду собственную редакцию вопросов до назначения экспертизы. После начала исследования изменить его предмет значительно сложнее.
3. Какие документы передают судебному эксперту
Заключение зависит не только от квалификации специалиста, но и от материалов, на основании которых проводится исследование.
Например, эксперт определяет объем строительных работ, располагая только актами заказчика. При этом исполнитель представил исполнительную документацию, журналы работ и результаты контрольных измерений, но они не вошли в материалы экспертизы.
Возникает риск неполного исследования.
Поэтому следует заранее проверить, какие доказательства необходимы для ответа на поставленные вопросы.
Это могут быть договоры, сметы, проектная и исполнительная документация, акты осмотра, технические отчеты и результаты испытаний.
По общему правилу материалы для исследования предоставляются эксперту в установленном судом порядке.
Самостоятельно передавать специалисту дополнительные документы в обход суда не следует.
4. Можно ли заявить отвод судебному эксперту
Да, если существуют предусмотренные процессуальным законом основания.
Например, эксперт ранее участвовал в подготовке спорного технического заключения для одной из сторон либо имеются обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения в его беспристрастности.
В таком случае необходимо оценить основания для отвода по статьям 21 и 23 АПК РФ.
Однако одного несогласия с кандидатурой недостаточно.
Нужно представить конкретные обстоятельства, подтверждающие заинтересованность или иные законные основания для отвода.
Также важно проверить, обладает ли специалист необходимыми специальными знаниями.
Отсутствие квалификации и процессуальная заинтересованность являются разными основаниями для возражений, поэтому их следует разграничивать.
5. Как оспорить судебную экспертизу, если заключение не в вашу пользу
Неблагоприятное заключение не означает автоматического проигрыша.
Согласно статье 71 АПК РФ, никакое доказательство не имеет для арбитражного суда заранее установленной силы.
Экспертное заключение также подлежит оценке наряду с другими материалами дела.
Если исследование содержит недостатки, необходимо показать их конкретно.
Например, эксперт использовал документы, не относящиеся к спорному объекту, не исследовал часть материалов или допустил противоречия в расчетах.
В зависимости от характера недостатков можно ходатайствовать о вызове эксперта для пояснений, назначении дополнительной или повторной экспертизы.
Статья 87 АПК РФ разграничивает эти процедуры.
Дополнительная экспертиза назначается при недостаточной ясности или полноте заключения либо возникновении вопросов относительно ранее исследованных обстоятельств.
Повторная экспертиза возможна при сомнениях в обоснованности заключения или наличии противоречий в выводах эксперта.
Само несогласие стороны с результатом не является достаточным основанием для назначения нового исследования.
Кто оплачивает судебную экспертизу
По общему правилу сторона, заявившая ходатайство о проведении экспертизы, должна обеспечить внесение необходимых денежных средств на депозитный счет суда в установленном порядке.
Если ходатайство заявлено обеими сторонами, вопрос распределения предварительных расходов разрешается с учетом процессуальных правил.
Окончательно судебные расходы распределяются судом по правилам главы 9 АПК РФ.
Поэтому перед назначением экспертизы необходимо оценить ее стоимость и значение для разрешения спора.
Главное: как защитить интересы компании при судебной экспертизе
Экспертиза должна отвечать на конкретные вопросы, имеющие значение для разрешения дела.
Для этого необходимо заранее определить предмет исследования, проверить квалификацию специалиста и обеспечить передачу необходимых материалов.
Если полученное заключение содержит ошибки, их следует подтверждать конкретными техническими и процессуальными доводами.
Результат судебной экспертизы зависит не только от выводов специалиста. Существенное значение имеет то, насколько грамотно сторона участвовала в ее назначении и проведении.
Правовая основа: статьи 21, 23, 71, 82–87, 108–110 АПК РФ; постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23.