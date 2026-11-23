Корпоративный сайт давно перестал быть обычной визиткой. Через него компании собирают заявки, принимают платежи, размещают рекламу и получают персональные данные клиентов. При этом предприниматели нередко уделяют внимание дизайну и продвижению, но забывают о юридических требованиях. Даже небольшие ошибки в настройках сайта могут стать основанием для претензий Роскомнадзора, Роспотребнадзора или ФАС.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных и административных спорах. Представляю компании при проверках государственных органов, оспаривании штрафов и разрешении конфликтов, связанных с предпринимательской деятельностью.