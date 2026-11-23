Корпоративный сайт давно перестал быть обычной визиткой. Через него компании собирают заявки, принимают платежи, размещают рекламу и получают персональные данные клиентов. При этом предприниматели нередко уделяют внимание дизайну и продвижению, но забывают о юридических требованиях. Даже небольшие ошибки в настройках сайта могут стать основанием для претензий Роскомнадзора, Роспотребнадзора или ФАС.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных и административных спорах. Представляю компании при проверках государственных органов, оспаривании штрафов и разрешении конфликтов, связанных с предпринимательской деятельностью.
Какие документы обязательно должны быть на сайте компании
Единого перечня документов для всех сайтов не существует. Требования зависят от того, чем занимается организация и какие функции выполняет интернет-ресурс.
Например, сайт юридической фирмы с формой обратной связи и интернет-магазин с онлайн-оплатой имеют разные обязанности.
Информация
Когда необходима
Сведения о компании или ИП
В частности, при дистанционной продаже товаров
Политика обработки персональных данных
Если через сайт собираются персональные данные
Согласие на обработку персональных данных
Когда обработка требует согласия
Условия продажи и оферта
При дистанционной торговле
Информация о товарах, ценах и возврате
При продаже товаров потребителям
Сведения о лицензии
Если применимое законодательство требует их раскрытия
Отдельные требования могут действовать для медицинских, образовательных, финансовых организаций и других регулируемых отраслей.
Совет адвоката: не рекомендую копировать юридические документы с сайта конкурента. Политика персональных данных и условия продажи должны соответствовать фактическим процессам конкретной компании.
Что должно быть в политике обработки персональных данных
Статья 18.1 Федерального закона № 152-ФЗ обязывает оператора, собирающего персональные данные через интернет, опубликовать политику обработки данных и обеспечить доступ к ней.
Документ должен отражать реальные цели обработки и применяемые процедуры. Например, компания собирает через форму имя, телефон и электронную почту. Эти сведения используются для обработки заявок, но затем автоматически передаются в CRM и сервис рассылок.
В такой ситуации необходимо оценить правовые основания всех операций, а не только первоначального получения контактов. Особое внимание следует уделить срокам хранения, передаче сведений третьим лицам и порядку удаления информации.
Формальная политика, которая не соответствует работе сайта, не решает проблему соблюдения законодательства.
Какие ошибки в формах заявки могут привести к штрафам
С 1 сентября 2025 года согласие на обработку персональных данных должно оформляться отдельно от иных документов и информации, которые подтверждает или подписывает пользователь.
Поэтому формулировка «Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой, рекламой и всеми условиями сайта» может создавать юридические риски.
При этом не любая обработка персональных данных обязательно требует согласия. Закон предусматривает и другие правовые основания, например необходимость обработки для заключения или исполнения договора при соблюдении установленных условий.
Если согласие действительно необходимо, оно должно быть конкретным, информированным и сознательным.
Совет адвоката: проверьте все формы сайта, включая обратный звонок, регистрацию, подписку и оформление заказа. Особенно внимательно следует относиться к заранее установленным отметкам согласия и объединению разных целей обработки в одну формулировку.
Нужно ли уведомлять Роскомнадзор, если на сайте есть форма обратной связи
Во многих случаях да.
Статья 22 Закона № 152-ФЗ устанавливает обязанность оператора уведомить Роскомнадзор до начала обработки персональных данных, за исключением предусмотренных законом ситуаций.
Если компания собирает через сайт имена, номера телефонов и адреса электронной почты клиентов, необходимо проверить наличие соответствующего уведомления. Отдельно следует сопоставить сведения в реестре операторов с фактическими процессами обработки.
Например, компания указала только обработку клиентских заявок, но впоследствии начала использовать полученные контакты для рекламных рассылок. В таком случае потребуется оценить необходимость обновления сведений и наличие законных оснований для новой цели обработки.
Многие сайты автоматически используют cookies, системы веб-аналитики и сторонние сервисы. При этом часть собираемых технических сведений в зависимости от обстоятельств может относиться к персональным данным.
Поэтому необходимо установить, какие именно сведения получает сайт, кому они передаются и можно ли идентифицировать пользователя.
Отдельной проверки требуют иностранные аналитические сервисы, поскольку использование таких инструментов может затрагивать требования к локализации персональных данных и трансграничной передаче.
Совет адвоката: недостаточно разместить стандартное сообщение «Мы используем cookies». Нужно проверить фактическую работу счетчиков, правовое основание обработки данных и соответствие настроек опубликованным документам.
Какая информация обязательна для интернет-магазина
При дистанционной продаже товаров действуют дополнительные требования Закона о защите прав потребителей и правил розничной торговли.
В частности, покупателю должны быть доступны сведения о продавце, предлагаемых товарах и условиях заключения договора. Необходимо корректно указывать стоимость продукции, порядок оплаты, доставки и возврата. Также следует обеспечить возможность ознакомиться с условиями покупки.
Попытка полностью исключить возврат товара стандартной фразой в пользовательском соглашении не отменяет права потребителей, предусмотренные законом.
Роспотребнадзор вправе оценивать как отсутствие обязательных сведений, так и условия, ущемляющие права покупателей.
Нужно ли маркировать рекламу на собственном сайте
Не всякая информация о товарах и услугах компании считается рекламой.
Обычные сведения об ассортименте, ценах, скидках и условиях покупки на официальном сайте продавца, как правило, носят справочно-информационный характер.
Однако ситуация меняется, если отдельный материал специально выделяет конкретный товар и направлен преимущественно на привлечение к нему внимания.
Например, рекламный баннер, не связанный с обычным содержанием страницы, может получить иную правовую оценку.
Если материал признается интернет-рекламой, необходимо проверить применимость требований к маркировке и передаче сведений о рекламе.
Какие штрафы грозят компании за нарушения на сайте
Ответственность зависит от конкретного нарушения.
Статья 13.11 КоАП РФ предусматривает санкции за нарушения законодательства о персональных данных. Отдельные составы связаны с отсутствием обязательной политики, незаконной обработкой сведений и нарушением обязанностей по уведомлению Роскомнадзора.
При нарушении прав потребителей могут применяться статьи 14.5 и 14.8 КоАП РФ, а при нарушениях рекламного законодательства статья 14.3 КоАП РФ.
При этом не существует единого штрафа за юридически неправильно оформленный сайт. Государственный орган должен установить конкретный состав правонарушения, предусмотренный законом.
Как самостоятельно проверить сайт перед проверкой государственных органов
Рекомендую начать с пяти действий:
Проверить обязательные сведения о компании и условия продажи.
Сопоставить политику персональных данных с фактическим сбором информации.
Проверить согласия, формы заявок и рекламные рассылки.
Установить, какие cookies, счетчики и сторонние сервисы используются.
Проверить сведения в реестре Роскомнадзора и рекламные материалы.
Отдельно необходимо убедиться, что документы доступны пользователю, ссылки работают, а опубликованные сведения не устарели.
Главное: как избежать штрафов за сайт компании
Юридическая безопасность сайта зависит не от количества размещенных документов, а от соответствия их содержания реальной работе бизнеса.
Особого внимания требуют формы сбора данных, рекламные рассылки, условия дистанционной продажи и использование сторонних аналитических сервисов.
Регулярная проверка сайта позволяет выявить нарушения до получения претензии. При этом важно оценивать не только опубликованные тексты, но и технические настройки, через которые компания взаимодействует с клиентами.
Правовая основа: Федеральный закон № 152-ФЗ, Закон РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральный закон № 38-ФЗ «О рекламе», постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463, статьи 13.11, 14.3, 14.5 и 14.8 КоАП РФ.