Компания заключила долгосрочный договор поставки или подряда, рассчитала стоимость исполнения и согласовала цену. Спустя несколько месяцев материалы подорожали, транспортные расходы увеличились, а первоначальная стоимость работ перестала покрывать затраты. Продолжать исполнение становится невыгодно, но односторонний отказ грозит штрафами и взысканием убытков. В такой ситуации важно определить, какие условия можно изменить без судебного спора и когда закон допускает пересмотр договора вопреки возражениям контрагента.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных и договорных спорах. Представляю компании при расторжении договоров, взыскании убытков, изменении стоимости работ и разрешении конфликтов с заказчиками и поставщиками.
Можно ли увеличить цену договора, если выросли расходы
По общему правилу стороны обязаны исполнять договор на согласованных условиях. Статья 310 ГК РФ запрещает произвольное одностороннее изменение обязательств, за исключением предусмотренных законом и договором случаев.
Например, подрядчик согласовал выполнение строительных работ за 15 млн рублей. Через полгода стоимость материалов увеличилась настолько, что фактические расходы приближаются к 18 млн рублей.
Само по себе удорожание строительства не дает подрядчику безусловного права потребовать дополнительные 3 млн рублей.
Однако ситуация меняется, если договор предусматривает индексацию цены, пересмотр сметы или специальные основания для корректировки стоимости. В таком случае необходимо использовать согласованный сторонами механизм.
Совет адвоката: прежде чем требовать повышения цены, проверьте положения договора об изменении стоимости материалов, порядке согласования дополнительных расходов и распределении предпринимательских рисков.
Когда можно изменить договор из-за существенного изменения обстоятельств
Статья 451 ГК РФ допускает изменение или расторжение договора при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении.
Но для применения этой нормы недостаточно доказать, что сделка стала менее прибыльной.
Необходимо установить совокупность предусмотренных законом условий. В частности, стороны не должны были разумно предполагать возникновение соответствующих обстоятельств, а заинтересованная сторона не могла преодолеть их причины при необходимой степени заботливости и осмотрительности.
Кроме того, исполнение договора на первоначальных условиях должно настолько нарушать имущественное равновесие сторон, что заинтересованная сторона в значительной степени лишается того, на что рассчитывала при заключении соглашения.
Суды также учитывают, кто по договору или обычаям несет соответствующий риск.
Важно понимать, что судебное изменение договора по статье 451 ГК РФ допускается в исключительных случаях. Обычно при наличии оснований речь прежде всего идет о расторжении договора, а не об обязательном повышении цены.
Какие обстоятельства помогут обосновать пересмотр договора
При подготовке переговорной позиции необходимо отделить объективное изменение условий исполнения от обычного предпринимательского риска.
Обстоятельство
Что необходимо подтвердить
Резкий рост стоимости материалов
Счета поставщиков, рыночные предложения, динамику цен
Нарушение логистических цепочек
Изменение маршрутов, тарифов и условий доставки
Новые обязательные требования
Нормативные акты и расчет дополнительных расходов
Невозможность приобрести предусмотренное оборудование
Переписку с производителями и поставщиками
Изменение стоимости работ
Первоначальную и актуальную калькуляции
Не каждый из этих факторов самостоятельно позволяет изменить договор через суд. Их значение определяется условиями сделки, предсказуемостью изменений и распределением рисков между сторонами.
Как предложить заказчику увеличение цены без расторжения договора
Переговоры целесообразно начинать с конкретного экономического предложения.
Например, поставщик должен поставить продукцию за 10 млн рублей, но расходы на исполнение выросли до 11,5 млн рублей. Вместо требования просто увеличить цену можно предложить изменить график поставок, объем партии или условия оплаты.
На практике стороны могут согласовать:
частичное увеличение стоимости договора;
изменение сроков исполнения;
замену материалов или оборудования на согласованные аналоги;
авансирование закупок;
сокращение объемов будущих поставок;
распределение дополнительных расходов между сторонами.
При этом изменения должны быть оформлены надлежащим образом. Если договор заключен в письменной форме, соглашение об изменении условий по общему правилу оформляется в той же форме.
Совет адвоката: к предложению об изменении договора приложите расчет первоначальной и текущей себестоимости. Контрагенту необходимо показать не только размер дополнительных затрат, но и экономические последствия отказа от компромисса.
Что делать, если контрагент отказался менять условия договора
Если соглашение не достигнуто, необходимо проверить наличие оснований для судебного изменения или расторжения договора.
Статья 452 ГК РФ предусматривает обязательное предварительное обращение к другой стороне с соответствующим предложением. По общему правилу обратиться в суд можно после получения отказа либо неполучения ответа в установленный срок, а при его отсутствии в течение 30 дней.
Однако подача иска сама по себе не освобождает компанию от исполнения обязательств.
Например, подрядчик направил заказчику предложение увеличить цену, получил отказ и прекратил работы. Если право на приостановление исполнения или односторонний отказ отсутствовало, заказчик может потребовать неустойку и возмещение убытков.
Поэтому прекращать исполнение договора до возникновения законного основания особенно рискованно.
Можно ли расторгнуть убыточный договор без штрафов
Да, если имеется соответствующее основание, предусмотренное законом или соглашением сторон.
В предпринимательских отношениях договор может предусматривать право на односторонний отказ по статье 450.1 ГК РФ. При этом необходимо соблюдать установленный порядок уведомления и учитывать возможную плату за реализацию такого права.
Другой вариант заключается в расторжении договора по соглашению сторон. Это позволяет заранее урегулировать судьбу авансов, выполненных работ, поставленных товаров и взаимных требований.
Если же компания просто прекращает исполнение из-за отсутствия прибыли, такое поведение может быть признано нарушением договора.
Необходимо также разграничивать существенное изменение обстоятельств и непреодолимую силу. Статья 401 ГК РФ регулирует освобождение от ответственности при наличии соответствующих условий, но не предоставляет автоматического права увеличить цену или прекратить договор.
Как защититься от взыскания убытков и неустойки
Если пересмотреть условия не удалось, следует оценить последствия возможного нарушения обязательств.
Для защиты имеют значение переписка с контрагентом, своевременные уведомления, документы об объективных препятствиях и действия компании по сокращению негативных последствий.
Например, если подрядчик заранее сообщил заказчику о невозможности приобрести предусмотренные проектом материалы и предложил допустимую замену, такие документы могут иметь значение при рассмотрении последующего спора.
При этом необходимо доказать конкретные обстоятельства, влияющие на ответственность. Само наличие убытков у подрядчика не исключает взыскания договорной неустойки.
Главное: как пересмотреть убыточный договор
Если исполнение договора перестало приносить прибыль, первым шагом должен стать анализ его условий, а не немедленное прекращение обязательств.
Наиболее практичный вариант часто заключается в согласовании новой цены, графика исполнения или других экономических условий. Если переговоры не принесли результата, необходимо проверить основания для применения статей 450, 450.1 и 451 ГК РФ.
Убыточность договора сама по себе не дает права отказаться от его исполнения. Но своевременная фиксация роста расходов и правильно подготовленное предложение контрагенту позволяют снизить риски и сохранить экономически обоснованные договорные отношения.
Правовая основа: статьи 310, 424, 450–452 ГК РФ, постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54.