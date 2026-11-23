Когда можно изменить договор из-за существенного изменения обстоятельств

Статья 451 ГК РФ допускает изменение или расторжение договора при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении.

Но для применения этой нормы недостаточно доказать, что сделка стала менее прибыльной.

Необходимо установить совокупность предусмотренных законом условий. В частности, стороны не должны были разумно предполагать возникновение соответствующих обстоятельств, а заинтересованная сторона не могла преодолеть их причины при необходимой степени заботливости и осмотрительности.

Кроме того, исполнение договора на первоначальных условиях должно настолько нарушать имущественное равновесие сторон, что заинтересованная сторона в значительной степени лишается того, на что рассчитывала при заключении соглашения.

Суды также учитывают, кто по договору или обычаям несет соответствующий риск.

Важно понимать, что судебное изменение договора по статье 451 ГК РФ допускается в исключительных случаях. Обычно при наличии оснований речь прежде всего идет о расторжении договора, а не об обязательном повышении цены.