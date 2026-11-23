Клиент попросил увеличить объем работ в Telegram или WhatsApp, а затем отказался от оплаты? Разбираем, когда переписка имеет юридическую силу и как избежать убытков.

Компании регулярно согласовывают изменения договоров в мессенджерах. Заказчик просит выполнить дополнительные работы, исполнитель подтверждает стоимость, после чего стороны переходят к реализации договоренности. Проблемы возникают при выставлении счета: клиент заявляет, что дополнительное соглашение не подписывал, а сообщения сотрудников не создают обязательств. В результате исполнитель рискует остаться без оплаты, даже если действительно понес расходы.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных и договорных спорах. Представляю подрядчиков и исполнителей при взыскании задолженности, оспаривании отказов от оплаты и разрешении конфликтов по дополнительным работам.

Имеет ли переписка в Telegram и WhatsApp юридическую силу

Да, при соблюдении установленных законом условий. Однако необходимо различать переписку как доказательство переговоров и переписку, которой стороны действительно изменили договор.

Статьи 160 и 434 ГК РФ допускают заключение соглашений с использованием электронных средств связи, если можно достоверно определить лицо, выразившее волю, и установить содержание договоренности.

Например, заказчик направляет сообщение: «Согласны на дополнительные работы за 2 млн рублей. Приступайте». Исполнитель подтверждает согласие и выполняет поручение.

Такая переписка может иметь юридическое значение. Но ее последствия зависят от условий первоначального договора, полномочий участников общения и дальнейшего поведения сторон.

Когда переписка не заменяет дополнительное соглашение

Рассмотрим распространенную ситуацию. Компания заключила договор подряда на 5 млн рублей, предусмотрев, что дополнительные работы и изменение стоимости оформляются отдельным письменным соглашением.

В процессе исполнения представитель заказчика попросил выполнить новые работы через мессенджер. Подрядчик согласился, понес расходы и увеличил объем исполнения, но подписанного документа не получил.

После завершения работ заказчик отказался платить сверх первоначальной цены.

В такой ситуации суд проверит, согласовали ли стороны изменение договора в предусмотренном порядке. Значение имеют не только сообщения, но и конкретные формулировки договора.

Совет адвоката: если в договоре прямо указано, что дополнительные работы выполняются исключительно после подписания соглашения уполномоченными представителями, не стоит начинать их только на основании сообщения менеджера.

Почему суд может отказать во взыскании стоимости дополнительных работ

Показательный спор рассмотрен по делу № А40-173883/2025.

Подрядчик ссылался на переписку в мессенджере, полагая, что заказчик согласовал дополнительные работы. Однако суд установил отсутствие соглашения об увеличении объема исполнения и изменении твердой цены договора.

Дополнительно выяснилось, что стороны не согласовали номера телефонов, переписка с которых могла бы использоваться для изменения договорных обязательств.

В результате электронные сообщения не подтвердили возникновение обязанности оплатить спорные работы.

Соответствующая позиция отражена в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2025 № 09АП-54686/25.

Этот пример показывает, что фактическое обсуждение новых работ не всегда означает согласование их стоимости в юридическом смысле.

Как правильно согласовать дополнительные услуги через мессенджер

Чтобы избежать спора, рекомендую заранее установить в договоре порядок электронного взаимодействия.

Что предусмотреть Для чего это необходимо Конкретные номера телефонов и адреса электронной почты Для идентификации участников переписки Лиц, уполномоченных согласовывать изменения Чтобы исключить споры о полномочиях сотрудников Возможность изменять договор электронными сообщениями Для подтверждения юридической силы согласований Порядок определения стоимости Чтобы избежать споров о цене дополнительных услуг Способ подтверждения принятия предложения Для фиксации достижения соглашения

Особенно важно разграничить обычную рабочую переписку и сообщения, которыми стороны вправе изменять существенные договорные условия.

Например, можно предусмотреть, что изменение объема услуг допускается путем обмена электронными документами с согласованных адресов при условии однозначного подтверждения стоимости и сроков исполнения.

Но даже правильно составленное условие не заменяет необходимость доказать содержание конкретной договоренности.

Можно ли взыскать деньги, если допсоглашение не подписано

В отдельных случаях да.

Отсутствие бумажного дополнительного соглашения само по себе не всегда исключает взыскание. Суд может учитывать электронную переписку, поведение сторон, частичную оплату и другие обстоятельства.

Например, в деле № А56-91396/2024 суд признал значение переписки в WhatsApp для согласования условий оплаты, приняв во внимание также последующее поведение заказчика.

Это подтверждает, что судебная практика не устанавливает абсолютного запрета на изменение договорных условий через мессенджеры.

Однако если стороны специально предусмотрели определенную форму изменений, необходимо доказать ее соблюдение либо наличие других юридически значимых обстоятельств, позволяющих признать согласование состоявшимся.

Совет адвоката: если дополнительное соглашение отсутствует, необходимо исследовать не только сообщения, но и платежи, акты, счета, деловую переписку и фактическое принятие результата работ.

Как доказать переписку в арбитражном суде

Одного скриншота с сообщением «Согласовано» может оказаться недостаточно.

Необходимо подтвердить принадлежность номера или учетной записи конкретному лицу, его полномочия и содержание достигнутой договоренности.

Для этого могут использоваться:

условия договора об электронном взаимодействии;

история сообщений с указанием дат;

документы о полномочиях представителей;

последующие счета и платежные документы;

акты приемки и подтверждение использования результата.

При споре о достоверности переписки можно рассмотреть нотариальный осмотр электронных сообщений. Однако нотариальное удостоверение подтверждает зафиксированное содержание переписки, а не автоматически наличие полномочий или действительность изменения договора.

Что делать, если заказчик уже отказался оплачивать услуги

Прежде чем предъявлять иск, необходимо проверить, какие условия были согласованы в первоначальном договоре и допускают ли они изменение обязательств посредством электронных сообщений.

Затем следует установить, кто именно поручил дополнительные работы, какую стоимость стороны обсуждали и какими действиями заказчик подтвердил принятие результата.

Если переписка не позволяет определить предмет и цену дополнительных услуг, судебные перспективы существенно осложняются. В такой ситуации необходимо оценить другие доказательства возникновения обязательства и фактического исполнения.

При этом не следует автоматически рассчитывать на взыскание денег как неосновательного обогащения. Такой способ защиты имеет самостоятельные условия и не предназначен для обхода согласованного сторонами порядка изменения договора.

Главное: как не потерять оплату за дополнительные работы

Переписка в мессенджере может подтверждать изменение договора, но не каждое сообщение создает новое обязательство.

Решающее значение имеют условия основного договора, содержание согласования, полномочия участников переписки и поведение сторон после достижения договоренности.

Если договор требует письменного дополнительного соглашения, безопаснее подписать его до начала новых работ. В противном случае исполнитель рискует понести расходы, которые впоследствии не сможет взыскать с заказчика.

Правовая основа: статьи 160, 309, 310, 434, 438, 452, 709 и 781 ГК РФ; постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2025 № 09АП-54686/25 по делу № А40-173883/2025.