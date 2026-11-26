24 ноября 2026 года Госдума приняла в третьем чтении пакет налоговых поправок, предусматривающих изменение порядка налогообложения дивидендов. Для собственников компаний это повод пересмотреть финансовую стратегию. Однако попытки заменить распределение прибыли фиктивными займами, договорами с ИП или необоснованными расходами могут привести к доначислению налогов и личной ответственности руководителя.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в налоговых, корпоративных и арбитражных спорах. Занимаюсь оспариванием налоговых доначислений и защитой собственников компаний при предъявлении имущественных требований.