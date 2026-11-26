24 ноября 2026 года Госдума приняла в третьем чтении пакет налоговых поправок, предусматривающих изменение порядка налогообложения дивидендов. Для собственников компаний это повод пересмотреть финансовую стратегию. Однако попытки заменить распределение прибыли фиктивными займами, договорами с ИП или необоснованными расходами могут привести к доначислению налогов и личной ответственности руководителя.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в налоговых, корпоративных и арбитражных спорах. Занимаюсь оспариванием налоговых доначислений и защитой собственников компаний при предъявлении имущественных требований.
Как изменится налог на дивиденды в 2027 году
В 2026 году для дивидендов физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ, действует двухступенчатая шкала НДФЛ: 13% и 15%.
Принятый Госдумой законопроект № 617-9 предусматривает объединение большинства трудовых и пассивных доходов в общую совокупность налоговых баз. К ней будет применяться пятиступенчатая прогрессивная шкала.
Годовой доход
Ставка в 2026 году для дивидендов
Предусмотренная ставка на 2027 год
До 2,4 млн руб.
13%
13%
От 2,4 до 5 млн руб.
15%
15%
От 5 до 20 млн руб.
15%
18%
От 20 до 50 млн руб.
15%
20%
Свыше 50 млн руб.
15%
22%
Повышенные ставки применяются только к части дохода, превышающей соответствующий порог.
Например, собственник получает 20 млн рублей дивидендов за год и не имеет иных учитываемых доходов. В 2026 году НДФЛ составит 2,952 млн рублей, а при применении новой шкалы в 2027 году составит 3,402 млн рублей.
Дополнительная налоговая нагрузка составит 450 тысяч рублей. При наличии зарплаты и других доходов, включаемых в общую совокупность налоговых баз, расчет изменится.
Какими способами собственник ООО может получать деньги
Деньги на расчетном счете организации принадлежат юридическому лицу, а не его участнику. Даже единственный собственник ООО не вправе распоряжаться ими как личными накоплениями без соответствующего основания.
Законные способы получения денежных средств:
распределение чистой прибыли;
заработная плата и премии за фактическую работу;
возврат ранее предоставленных компании займов;
арендная плата за используемое компанией имущество собственника;
вознаграждение за реально оказанные услуги.
Каждый способ имеет самостоятельные экономические основания и налоговые последствия. Использовать их исключительно для маскировки дивидендов рискованно.
Может ли ИП свободно переводить деньги на личный счет
В отличие от ООО, индивидуальный предприниматель не является отдельным юридическим лицом.
ИП вправе переводить заработанные средства на личный счет и использовать их для собственных нужд. Сам перевод не образует дополнительного налогооблагаемого дохода и не считается выплатой дивидендов.
Однако необходимо учитывать налоговые обязательства, ограничения банковского законодательства и правила учета расходов.
Личные покупки предпринимателя нельзя включать в расходы бизнеса при отсутствии предусмотренных законом оснований.
Какие способы вывода прибыли привлекают внимание налоговой
Особенно рискованны операции, при которых юридическое оформление платежа не соответствует его реальному назначению.
Например, собственник регулярно получает беспроцентные займы от своей компании, не возвращает их и не имеет объективной возможности погасить задолженность.
Другой пример: ООО перечисляет значительную часть прибыли подконтрольному ИП за консультационные услуги, фактическое оказание которых документально не подтверждено.
При установлении действительного экономического содержания операций налоговая может переквалифицировать выплаты, доначислить налоги, пени и штрафы.
Совет адвоката: наличие договора и подписанного акта не гарантирует законности расходов. Компания должна подтвердить реальность операции и ее экономическое основание.
Стоит ли выплачивать дивиденды до конца 2026 года
Для собственников компаний с накопленной нераспределенной прибылью такой вариант заслуживает рассмотрения.
Однако необходимо проверить:
наличие чистой прибыли;
стоимость чистых активов;
финансовое положение общества;
отсутствие законодательных ограничений на распределение прибыли;
достаточность средств для расчетов с кредиторами.
При этом для определения налогового периода имеет значение дата фактического получения дивидендов, а не только дата принятия решения об их выплате.
Распределение прибыли в декабре с перечислением денег в январе не позволит автоматически сохранить прежнюю налоговую ставку.
Чем опасна выплата дивидендов при наличии долгов
Статья 29 Закона об ООО устанавливает ограничения на распределение и выплату прибыли, в частности при наличии признаков банкротства или возникновении таких признаков в результате выплаты.
Если собственник забирает деньги из компании, которая не может рассчитаться с поставщиками, работниками и налоговой, впоследствии выплаты могут быть оспорены.
При банкротстве общества полученные дивиденды могут взыскать обратно, а действия руководителя и собственника стать предметом спора о субсидиарной ответственности.
Экономия на НДФЛ не должна достигаться за счет ухудшения платежеспособности компании. Последствия необоснованного распределения прибыли могут значительно превысить налоговую выгоду.
Как бизнесу подготовиться к налоговым изменениям 2027 года
До конца 2026 года рекомендую провести проверку нераспределенной прибыли, расчетов с собственниками, внутригрупповых займов и расходов на связанные компании.
Необходимо заранее оценить налоговую нагрузку с учетом новой прогрессивной шкалы и совокупных доходов собственника.
Повышение налогов на дивиденды не делает альтернативные способы получения денег незаконными. Однако каждый платеж должен иметь реальное экономическое и правовое основание.
Правовая основа: статьи 41, 43, 54.1, 210, 223 и 224 НК РФ, статьи 28 и 29 Федерального закона «Об ООО», законопроект № 617-9, принятый Госдумой в третьем чтении 24.11.2026.