При заключении договоров поставки компании часто перечисляют контрагентам значительные авансы. Однако поставщик может нарушить сроки, отказаться от исполнения обязательств или перестать выходить на связь. Покупатель в такой ситуации фактически кредитует чужой бизнес, одновременно неся собственные расходы и рискуя сорвать обязательства перед заказчиками. Закон позволяет потребовать возврата предоплаты и взыскать дополнительные денежные суммы.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных и договорных спорах. Занимаюсь взысканием задолженности, возвратом авансов, расторжением договоров поставки и возмещением коммерческих убытков.