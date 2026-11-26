При заключении договоров поставки компании часто перечисляют контрагентам значительные авансы. Однако поставщик может нарушить сроки, отказаться от исполнения обязательств или перестать выходить на связь. Покупатель в такой ситуации фактически кредитует чужой бизнес, одновременно неся собственные расходы и рискуя сорвать обязательства перед заказчиками. Закон позволяет потребовать возврата предоплаты и взыскать дополнительные денежные суммы.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных и договорных спорах. Занимаюсь взысканием задолженности, возвратом авансов, расторжением договоров поставки и возмещением коммерческих убытков.
Когда покупатель вправе потребовать возврата предоплаты
Пункт 3 статьи 487 ГК РФ предоставляет покупателю право выбора, если поставщик получил предоплату, но не передал товар в установленный срок.
Покупатель может потребовать передачи оплаченного товара либо возврата предоплаты за непоставленную продукцию.
Например, компания перечислила поставщику 12 млн рублей за производственное оборудование. Срок поставки истек, но оборудование не передано. Поставщик регулярно обещает исполнить договор, ссылаясь на проблемы с производителем.
Покупатель не обязан бесконечно ждать исполнения обязательств. Он вправе заявить требование о возврате денежных средств.
Совет адвоката: если решение о возврате аванса уже принято, необходимо сформулировать однозначное письменное требование. Переписка с просьбами ускорить поставку не всегда подтверждает возникновение обязанности вернуть деньги.
Нужно ли расторгать договор поставки для возврата аванса
Не обязательно расторгать весь договор в судебном порядке.
Статья 487 ГК РФ предусматривает самостоятельное право покупателя потребовать возврата предоплаты за товар, который не был передан в установленный срок.
Кроме того, статья 523 ГК РФ допускает односторонний отказ от исполнения договора поставки при существенном нарушении его условий. В частности, таким нарушением признается неоднократное нарушение сроков поставки.
Выбор механизма зависит от содержания договора, характера нарушения и дальнейших интересов покупателя.
Например, если поставщик не исполнил одну из нескольких спецификаций, покупатель может быть заинтересован в возврате аванса по конкретной поставке, сохранив остальные договорные отношения.
Что можно взыскать с поставщика помимо предоплаты
Размер требований не обязательно ограничивается перечисленным авансом.
Требование
Правовое основание
Возврат предоплаты
Договорная неустойка
Проценты за пользование денежными средствами
Убытки из-за нарушения договора
Расходы на адвоката и госпошлину
При этом возможность одновременного взыскания неустойки и процентов зависит от характера нарушенных обязательств, условий договора и положений закона.
Можно ли взыскать разницу в цене при покупке товара у другого поставщика
Да. Если первоначальный поставщик сорвал поставку, покупателю иногда приходится приобретать аналогичную продукцию значительно дороже.
Например, оборудование по первоначальному договору стоило 10 млн рублей. После расторжения договора покупатель приобрел аналогичное оборудование у другой компании за 13 млн рублей.
При соблюдении условий статьи 524 ГК РФ разница в размере 3 млн рублей может быть взыскана с первоначального поставщика в качестве убытков.
Необходимо подтвердить сопоставимость продукции, разумность цены замещающей сделки и связь дополнительных расходов с нарушением первоначального договора.
Как взыскать аванс, если поставщик ссылается на форс-мажор
Проблемы с производителем, отсутствие необходимых товаров на рынке, рост закупочных цен и нехватка денежных средств по общему правилу не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы.
Это прямо следует из статьи 401 ГК РФ.
Даже если поставщик докажет наличие форс-мажора, освобождение от ответственности за нарушение обязательства само по себе не означает возникновения права оставить у себя предоплату за непоставленный товар.
Совет адвоката: необходимо разграничивать требование о возврате аванса и требования о взыскании санкций. Обстоятельства, освобождающие поставщика от неустойки, не обязательно освобождают его от возврата денежных средств.
Какие документы нужны для взыскания предоплаты через арбитражный суд
Для подготовки иска потребуется собрать:
договор поставки и спецификации;
платежные поручения о перечислении аванса;
документы и переписку о сроках поставки;
претензию с требованием вернуть деньги;
расчет задолженности, процентов и неустойки.
Если имеются признаки вывода активов поставщиком, целесообразно одновременно с иском рассмотреть возможность подачи заявления об обеспечительных мерах.
Арест денежных средств или имущества должника при наличии законных оснований может помочь обеспечить последующее исполнение судебного решения.
Что делать, если поставщик не возвращает деньги
Не рекомендую месяцами ограничиваться переговорами и обещаниями контрагента. Пока покупатель ожидает возврата аванса, финансовое положение поставщика может ухудшиться, а его имущество оказаться недоступным для взыскания.
Необходимо своевременно предъявить письменное требование, проверить имущественное положение должника и подготовить иск в арбитражный суд.
Возврат предоплаты за непоставленный товар является самостоятельным способом защиты покупателя. Дополнительно компания может взыскать проценты, договорные санкции и документально подтвержденные убытки при наличии соответствующих оснований.
Правовая основа: статьи 15, 330, 393, 395, 401, 487, 523 и 524 ГК РФ, статьи 90, 106 и 110 АПК РФ.
хорошая статья. Только бывает, когда и судебное решение не помогает, брать у контрагента - нечего. Вот и ширится список кредиторов, а толку - чуть