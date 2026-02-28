Nano Banana 2: Google обновляет свой ИИ-генератор изображений

Последний год стал прорывным для ИИ-подразделения Google. Стремительные релизы моделей позволили компании догнать OpenAI и Anthropic, а кое-где и вырваться вперёд. Генератор изображений Nano Banana стал одним из символов этого прогресса, и теперь Google представляет следующий шаг — Nano Banana 2, доступный уже сегодня.

Что это такое

Формально Nano Banana 2 — это Gemini 3.1 Flash Image (предыдущие версии строились на ветке 3.0). Главное обещание Google: новая модель выдаёт результаты уровня Nano Banana Pro, но с быстротой облегчённой Flash-версии. По сути, пользователь получает качество топовой модели без ожидания.

Что нового

Улучшенные знания о мире. Модель опирается на данные LLM Gemini 3.1, что позволяет точнее отрисовывать объекты и создавать более корректные инфографики.

Точный текст на изображениях. Эпоха «кривых» надписей в ИИ-картинках и так подходила к концу, но Nano Banana 2, по заявлению Google, достигает точности текста на уровне Pro-модели.

Консистентность персонажей. Модель удерживает до 5 персонажей одновременно и корректно отрисовывает до 14 разных объектов в рамках одного рабочего процесса.

Визуальное качество. Более богатые текстуры и «живое» освещение для лучшего визуального повествования.

Разрешения и форматы. Расширен диапазон соотношений сторон и разрешений — от квадрата 512px до 4K widescreen.

Одна модель вместо трёх

Google, судя по всему, настолько уверена в новой модели, что полностью заменяет ею предыдущие версии. Nano Banana 2 вытесняет и стандартную, и Pro-версию Nano Banana во всех продуктах: Gemini App, поиске, AI Studio, Vertex AI и Flow.

В приложении Gemini и на сайте Nano Banana 2 будет работать в режимах Fast, Thinking и Pro. Не исключено, что позже появится отдельная Nano Banana 2 Pro — Google обычно выпускает элементы новых модельных семейств поэтапно. Но пока всё сводится к единой Flash-версии.

Итог

Google предоставила примеры сгенерированных изображений с промптами — разумеется, отобранные вручную. Но учитывая, как стабильно Nano Banana улучшалась от версии к версии, заявленный прогресс выглядит вполне правдоподобно. Решение заменить одной моделью сразу все варианты — сильный сигнал уверенности компании в результате.