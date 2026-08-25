Расторжение договора поставки: основания, процедура, риски

Добрый день, уважаемые читатели! С вами Владимир Инякин, управляющий партнер юридической компании. Основные направления моей практики - налоги, проблемные активы и юридическое сопровождение бизнеса.
Закон предусматривает три основных способа расторжения договора поставки:
Расторжение договора по соглашению сторон
Самый мирный и безопасный способ, поскольку стороны самостоятельно определяют условия и дату прекращения договора.
Основания
Возможность предусмотрена действующим законодательством. Стороны подписывают соглашение о расторжении договора и фиксируют судьбу товара, денег и убытков.
Процедура
Составляется письменный документ. Критически важно прописать в нём:
— Дату прекращения обязательств.
— Обязанность вернуть товар (или оставить его за доплату).
— Сроки возврата аванса и порядок сверки расчетов.
— Вопрос об ответственности за допущенные нарушения.
Риски
Нечеткость формулировок. Если из текста соглашения не следует явного и однозначного согласия на все условия расторжения договора, суд может признать договор нерасторгнутым.
Условие о «прощении неустойки».
Если в соглашении не указано, что стороны прощают штрафы, они сохраняются. Суды исходят из того, что подписание соглашения о расторжении договора не означает автоматического прощения всех долгов и штрафов. В документе могут зафиксировать, например, только объём фактически исполненного обязательства, а вопрос об ответственности за уже допущенные нарушения оставить открытым. А раз стороны не урегулировали этот вопрос явно, контрагент сохраняет право начислить и взыскать уже накопившиеся штрафные санкции.
Чтобы закрыть этот вопрос, в соглашении необходимо прописать одно из условий:
— что все обязательства, включая ответственность за нарушения, прекращаются;
— что стороны отказываются от взаимных имущественных и финансовых претензий, в том числе от требований о взыскании штрафов.
Поэтому, если вы готовите такое соглашение, советуем отдельно и чётко зафиксировать позицию по штрафам - это убережёт ваш бизнес от споров в будущем.
Невозврат исполненного
По общему правилу стороны не могут требовать возврата того, что было исполнено до расторжения договора. Однако если одна сторона исполнила обязательство (передала деньги), а встречного предоставления (товара) не получила, она вправе требовать возврата уплаченного как неосновательное обогащение.
Если в соглашении стороны чётко прописали, что при досрочном расторжении договора обеспечительный платёж не возвращается, то суд, при рассмотрении иска о взыскании неосновательного обогащения встанет на сторону контрагента. Такое условие в договоре имеет приоритет, поскольку оно фиксирует волю сторон.
Если в соглашении такого условия нет - суд взыщет неосновательное обогащение.
Внесудебный отказ от исполнения (односторонний)
Это основной инструмент для договоров поставки. Он допускается при существенном нарушении договора одной из сторон и не требует обращения в суд - достаточно направить уведомление об отказе от исполнения договора.
Основания
Со стороны поставщика:
— Неоднократное нарушение сроков поставки (даже если просрочка по каждой поставке небольшая, но она повторяется систематически).
— Поставка товаров ненадлежащего качества с неустранимыми недостатками (которые нельзя исправить в приемлемый для покупателя срок).
Со стороны покупателя:
— Неоднократное нарушение сроков оплаты товаров.
— Неоднократная невыборка товаров (покупатель не забирает оплаченный или заказанный товар).
Важно! Перечень нарушений не является исчерпывающим. Суд может признать существенным и иное нарушение, если оно привело к значительным убыткам. Более того, стороны могут предусмотреть в договоре иные основания для одностороннего отказа от договора (например: «Поставщик вправе отказаться, если просрочка оплаты превышает 10 рабочих дней»).
По общему правилу, отказаться от договора поставки без основания нельзя. Однако если договор заключен между двумя предпринимателями, стороны вправе прописать в тексте договора право на немотивированный отказ одной или обеих сторон. Если такое условие есть, вы можете расторгнуть договор в любое время, уведомив контрагента, даже если он ничего не нарушал.
Процедура
Если вы обнаружили существенное нарушение, алгоритм таков:
1. Зафиксируйте нарушение (акт о просрочке, акт о некачественном товаре и т.п.).
2. Подготовьте уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора. В нем можно указать дату, с которой договор прекращается (или оставить момент получения уведомления).
3. Направьте уведомление контрагенту заказным письмом с описью вложения или с курьером под подпись.
4. По общему правилу договор считается расторгнутым с момента получения уведомления другой стороной.
Риски
«Завышенные ожидания». Суд признает условие недействительным, если оно составлено крайне несправедливо. Например, право отказаться в любой момент без объяснения причин (если речь не идет о предпринимателях) - это «кабальное условие». Суды могут применить норму о злоупотреблении правом.
Ошибка в сроке уведомления. Если договор требует уведомить контрагента о расторжении договора за 30 дней, а вы уведомили за 14 - отказ признается незаконным.
Признание отказа от исполнения незаконным. Если в суде контрагент докажет, что нарушение не было существенным, ваш отказ признают незаконным, а договор - действующим. Это грозит взысканием убытков за неисполнение обязательств.
Проблемы с возвратом предоплаты. С возвратом предоплаты могут возникнуть сложности, поскольку закон не устанавливает четкого срока, и его нужно либо указывать в уведомлении, либо требовать в суде.
Обязательства, которые не прекращаются. Расторжение договора не всегда «обнуляет» все отношения. Например, гарантийные обязательства поставщика на уже поставленный товар, как правило, продолжают действовать и после расторжения договора, если стороны не договорились об ином.
Расторжение договора через суд
Основания
Нарушение должно быть настолько существенным, что вы не можете получить то, на что рассчитывали при заключении сделки.
Процедура
1. Направить досудебную претензию с предложением расторгнуть мирно (обязательный этап).
2. Подождать 30 дней (или срока в претензии).
3. Подать иск в суд.
Риски
«Квалификация». Поставка товара с браком 5% от партии - это не существенное нарушение, а основание для соразмерного уменьшения цены. Суд откажет в расторжении и предложит взыскать уценку. Доказать, что брак лишает вас бизнеса, крайне сложно.
«Потеря права». Срок исковой давности на расторжение договора поставки - 3 года с момента, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении. Если вы переписывались с поставщиком 4 года, пытаясь договориться - вы пропустили срок. Суд откажет, даже если поставщик виноват.
«Изменение обстоятельств». Например, рост цен на металл - это не основание для расторжения. Это предпринимательский риск. Суд оставит договор в силе, даже если для вас он стал убыточным.
«Молчание» стороны. Если вы получили уведомление о расторжении от контрагента и ничего не ответили, но при этом продолжаете принимать товар, а поставщик продолжает его поставлять, - суд может расценить это как молчаливое согласие на продолжение договора. Расторжение договора поставки не состоится.
Рекомендации по выбору способа расторжения договора поставки
— Партнер систематически задерживает оплату. Вы вправе отказаться от договора во внесудебном порядке. Направьте уведомление.
— Партнер поставил товар с браком, но его можно исправить. Сначала дайте срок на устранение. Если не исправит - отказывайтесь.
— Вы просто потеряли интерес к сделке. Смотрите договор: если в нем нет условия о немотивированном отказе, вы не сможете так просто выйти из него. Договаривайтесь о соглашении.
— Партнер не признает ваш отказ. Будьте готовы отстаивать свою позицию в суде. Сохраняйте все доказательства нарушений и факт направления уведомления.
Изучите текст договора до принятия решения о расторжении. Возможно, в нем уже прописаны особые условия, которые упростят вам жизнь. Если нет-действуйте строго по закону. При расторжении договора поставки заручитесь поддержкой юриста, не экономьте на помощи профессионала, подумайте о последствиях.
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