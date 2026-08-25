Расторжение договора поставки: основания, процедура, риски

Расторжение договора по соглашению сторон

Основания

Возможность предусмотрена действующим законодательством. Стороны подписывают соглашение о расторжении договора и фиксируют судьбу товара, денег и убытков.

Процедура

— Обязанность вернуть товар (или оставить его за доплату).

Риски

Нечеткость формулировок. Если из текста соглашения не следует явного и однозначного согласия на все условия расторжения договора, суд может признать договор нерасторгнутым.

Условие о «прощении неустойки».

Если в соглашении не указано, что стороны прощают штрафы, они сохраняются. Суды исходят из того, что подписание соглашения о расторжении договора не означает автоматического прощения всех долгов и штрафов. В документе могут зафиксировать, например, только объём фактически исполненного обязательства, а вопрос об ответственности за уже допущенные нарушения оставить открытым. А раз стороны не урегулировали этот вопрос явно, контрагент сохраняет право начислить и взыскать уже накопившиеся штрафные санкции.

Чтобы закрыть этот вопрос, в соглашении необходимо прописать одно из условий:

— что все обязательства, включая ответственность за нарушения, прекращаются;

— что стороны отказываются от взаимных имущественных и финансовых претензий, в том числе от требований о взыскании штрафов.

Поэтому, если вы готовите такое соглашение, советуем отдельно и чётко зафиксировать позицию по штрафам - это убережёт ваш бизнес от споров в будущем.