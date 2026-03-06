«Сделано в России», придумано в Пекине: как китайцы захватили каждый пятый онлайн-бизнес в стране

Пока российские предприниматели адаптируются к налогам и ставкам, ребята из Поднебесной просто приходят и забирают рынок. Исследование «Т-Бизнеса» выкатило цифры, от которых становится неуютно: за 2025 год каждый пятый новый онлайн-бизнес в России был запущен гражданами Китая. И это не «серый» импорт, а официальные ООО и ИП.

Великая розничная экспансия

Темпы регистрации китайских компаний в России выросли на 86% за два года. Но самое интересное — вектор сменился. Если раньше китайцы предпочитали сидеть в тени оптовых баз, то теперь они выходят «в поле»:

Онлайн-торговля: Число китайских игроков в e-commerce выросло в 2,4 раза за год.

Офлайн-розница: Здесь вообще случился взрыв — темпы регистраций ускорились в 2,7 раза. Они открывают магазины электроники, мебели и даже продуктовые лавки.

Захват управления: Китайцы больше не только строят свое, они покупают наше. В 2025 году на каждые три новые компании приходилась одна купленная у россиян.

На фоне обвала местного бизнеса

Цифры выглядят особенно вызывающе на контрасте с внутренним рынком. В то время как число новых регистраций компаний с китайским участием выросло на 35%, количество новых российских ООО за тот же период рухнуло на 21%.

Китайский бизнесмен в 2026 году — это агрессивный игрок, который открывает в России более 400 новых юрлиц ежемесячно. Москва и область ожидаемо поглотили половину этого потока, но на Дальнем Востоке и в Калмыкии китайский капитал уже не просто гость, а несущая конструкция местной экономики.

Почему так происходит?

Ответ прост: они перестали быть «поставщиками» и стали «владельцами». Зачем продавать товар российскому посреднику, если можно открыть свое ООО в Москве, завезти мебель или гаджеты напрямую и забрать всю маржу себе?

Половина всех китайских регистраций (50,8%) приходится на электронную коммерцию. Это значит, что на маркетплейсах вы всё чаще покупаете не у соседа по подъезду, а у предпринимателя Ли из Гуанчжоу, который просто вовремя оформил ИП в Забайкалье.

Инвестиционный диагноз

Российский ритейл превращается в филиал китайского рынка, но с российскими вывесками. Пока наши бизнесмены борются с кассовыми разрывами, китайские экспаты захватывают пустующие ниши в мебели, бытовой технике и продуктах.