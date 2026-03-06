«Сделано в России», придумано в Пекине: как китайцы захватили каждый пятый онлайн-бизнес в стране
Пока российские предприниматели адаптируются к налогам и ставкам, ребята из Поднебесной просто приходят и забирают рынок. Исследование «Т-Бизнеса» выкатило цифры, от которых становится неуютно: за 2025 год каждый пятый новый онлайн-бизнес в России был запущен гражданами Китая. И это не «серый» импорт, а официальные ООО и ИП.
Великая розничная экспансия
Темпы регистрации китайских компаний в России выросли на 86% за два года. Но самое интересное — вектор сменился. Если раньше китайцы предпочитали сидеть в тени оптовых баз, то теперь они выходят «в поле»:
Онлайн-торговля: Число китайских игроков в e-commerce выросло в 2,4 раза за год.
Офлайн-розница: Здесь вообще случился взрыв — темпы регистраций ускорились в 2,7 раза. Они открывают магазины электроники, мебели и даже продуктовые лавки.
Захват управления: Китайцы больше не только строят свое, они покупают наше. В 2025 году на каждые три новые компании приходилась одна купленная у россиян.
На фоне обвала местного бизнеса
Цифры выглядят особенно вызывающе на контрасте с внутренним рынком. В то время как число новых регистраций компаний с китайским участием выросло на 35%, количество новых российских ООО за тот же период рухнуло на 21%.
Китайский бизнесмен в 2026 году — это агрессивный игрок, который открывает в России более 400 новых юрлиц ежемесячно. Москва и область ожидаемо поглотили половину этого потока, но на Дальнем Востоке и в Калмыкии китайский капитал уже не просто гость, а несущая конструкция местной экономики.
Почему так происходит?
Ответ прост: они перестали быть «поставщиками» и стали «владельцами». Зачем продавать товар российскому посреднику, если можно открыть свое ООО в Москве, завезти мебель или гаджеты напрямую и забрать всю маржу себе?
Половина всех китайских регистраций (50,8%) приходится на электронную коммерцию. Это значит, что на маркетплейсах вы всё чаще покупаете не у соседа по подъезду, а у предпринимателя Ли из Гуанчжоу, который просто вовремя оформил ИП в Забайкалье.
Инвестиционный диагноз
Российский ритейл превращается в филиал китайского рынка, но с российскими вывесками. Пока наши бизнесмены борются с кассовыми разрывами, китайские экспаты захватывают пустующие ниши в мебели, бытовой технике и продуктах.
Итог: Мы наблюдаем беспрецедентный темп «китаизации» МСБ. Если ваш бизнес завязан на перепродаже товаров из КНР, готовьтесь: скоро ваш поставщик откроет соседнюю вкладку на Wildberries и предложит цену, с которой вы не сможете конкурировать. Потому что теперь он здесь хозяин.
