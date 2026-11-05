На какой стадии уголовное преследование прекратить легче всего?

Вопрос не будничный, конечно. Однако кто в теме, тот точно поймет. Само собой, здесь дьявол кроется в деталях.

Вопрос не будничный, конечно. Однако кто в теме, тот точно поймет.

Само собой, здесь дьявол кроется в деталях.

Каждая ситуация индивидуальна и не всегда человек может «успеть» совершить так называемые юридически значимые действия на определенном этапе, но всё же мы рассмотрим этот вопрос в абсолюте.

И, кроме того, если заниматься буквоедством и ориентироваться на Уголовно-процессуальный кодекс, то уголовное преследование человек начинает испытывать со статуса «подозреваемый» (ст.27 УПК РФ).

Однако по факту это может произойти, начиная со стадии доследственной проверки.

Недаром человек имеет право на привлечение защитника с этапа «затрагивания его прав» на этапе такой проверки (п.6 ч.3 ст.49 УПК РФ), а также эту стадию отдельно отметили Верховный Суд и Конституционный Суд (п.18 ППВС №16 от 29.03.2016, п.4 Постановление КС РФ от 13.06.2019 N 23-П).

Поэтому доследственная проверка – это золотое время возможностей.

Доследственной проверкой считается этап проверки сообщения о преступлении. Порядок проверки регламентирован статьями 144 и 145 УПК РФ. Сообщение о преступлении проверяется до 3 суток с момента регистрации и может быть продлено до 10 и до 30 суток в отдельных случаях. В период проверки могут быть получены объяснения, проводиться экспертизы и ревизии, осмотры местности, зданий и помещений, а также документов и предметов. По результатам проверки либо возбуждают уголовное дело, либо отказывают в его возбуждении, либо передают материалы в другое подразделение по подследственности.

На этом этапе можно отстоять свою позицию максимально эффективно, поскольку здесь ещё нет «гнёта служебных показателей» для следователя.

Безусловно, на следователя и его руководство могут оказывать давление собратья из оперативных подразделений, для которых весьма важен показатель возбуждения уголовного дела по их материалам.

Однако вопрос о возбуждении дела обычно рассматривается пристально с прицелом на то, а как же тяжело это дело будет «затаскивать в суд с обвинительным заключением».

Это и стоит максимально усиленно использовать, предоставив на стадии проверки «железобетонную и нерушимую позицию», которую разбить будет тяжело.

На последующих стадиях условий для маневров становится меньше.

Если Вы прочувствовали содержание этого поста не из праздного интереса, то эта тематика для Вас актуальна. Для более эффективных действий на этом этапе важно привлекать специалистов.

Информация об авторе поста:

Самсонов Роман Алексеевич — адвокат (Адвокатская палата города Москвы, реестр № 77/18210), аттестованный налоговый консультант (Палата налоговых консультантов, реестр № 23164).

Профессиональная специализация: налоговые споры и экономические уголовные дела