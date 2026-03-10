5 скрытых ошибок в 1С, из-за которых налоговая может доначислить миллионы

Многие бухгалтеры уверены: если учет ведется в 1С, значит серьезных проблем быть не может. Система все считает автоматически, отчеты формируются, декларации выгружаются.

На практике всё не так идеально. Когда начинаешь смотреть реальные базы компаний, почти всегда обнаруживаются ошибки. Причём часто они живут в системе месяцами или даже годами, пока не появляется серьёзная проверка.

Самое неприятное — большинство таких проблем не видно в стандартных отчётах.

Разберём 5 ошибок, которые чаще всего встречаются в базах 1С:Бухгалтерия.

1. Перепроведение документов задним числом

Это одна из самых распространённых проблем.

Типичная ситуация: бухгалтер находит ошибку в старом документе, исправляет его и перепроводит. После этого кажется, что система автоматически всё пересчитала.

Но внутри 1С происходят более сложные процессы.

При перепроведении могут измениться:

движения по регистрам

расчёт себестоимости

взаиморасчёты

данные управленческих отчётов

Если при этом нарушается последовательность документов, часть расчётов может остаться некорректной. В результате разные отчёты начинают показывать разные цифры.

Иногда такие расхождения достигают сотен тысяч или миллионов рублей.

2. Ошибки в регистрах накопления

Вся логика учёта в 1С построена на регистрах.

Документы лишь создают движения, а реальная информация хранится именно там. Если в регистрах появляется ошибка, это автоматически влияет на отчёты.

Причины таких ошибок могут быть разными:

массовое перепроведение документов

некорректные доработки

ошибки в обработках

некорректные обмены между системами

В результате возникают ситуации, когда:

остатки становятся отрицательными

себестоимость считается неправильно

отчёты начинают расходиться между собой

Причём бухгалтер может долго не замечать проблему, потому что стандартные отчёты выглядят нормально.

3. Доработки, которые ломают типовую логику

Очень распространённая история в компаниях.

Когда стандартных возможностей системы не хватает, заказываются доработки: новые документы, отчёты, интеграции с другими системами.

Сам факт доработки — это нормально. Проблемы начинаются, когда программист вмешивается в типовые механизмы расчётов.

Например:

меняется логика проведения документов

добавляются дополнительные движения по регистрам

изменяются стандартные алгоритмы закрытия месяца

На первый взгляд всё работает. Но через несколько месяцев появляются странные эффекты:

отчёты начинают расходиться

себестоимость считается некорректно

появляются непонятные остатки.

Исправление таких ошибок потом может занимать очень много времени.

4. Некорректный учёт НДС

Ошибки с НДС — одна из самых чувствительных тем для налоговой.

Иногда возникают ситуации, когда:

документ проведён

проводки сформированы

а движения по НДС отсутствуют или заполнены неправильно

В результате:

декларация формируется с ошибками

появляются расхождения между книгами покупок и продаж

возникают вопросы при камеральной проверке.

Часто такие проблемы появляются после доработок или интеграций с другими системами.

5. Закрытие месяца без технической проверки базы

Во многих компаниях процесс закрытия месяца выглядит очень просто:

запускается обработка закрытия месяца система выполняет расчёты формируются отчёты

Но перед этим желательно проверить состояние базы.

Например:

есть ли отрицательные остатки

не нарушены ли последовательности документов

нет ли ошибок в регистрах

корректно ли работают доработки

Если этого не делать, ошибки могут копиться месяцами. А когда их обнаруживают, исправление может занять дни или даже недели.

Что из этого важно понимать

Большинство проблем в 1С появляются не из-за самой системы. Чаще всего они возникают из-за:

перепроведения документов без контроля

некорректных доработок

отсутствия регулярной технической проверки базы.

Поэтому периодическая диагностика базы часто находит ошибки, о которых бухгалтерия даже не подозревает.

Я регулярно разбираю реальные кейсы из практики разработки и аудита 1С: где возникают ошибки, как их обнаружить и как исправить без потери данных.

Такие разборы и инструменты для проверки баз публикую в Telegram — там делюсь тем, что обычно не попадает в официальную документацию.