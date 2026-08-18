Киркорова дисквалифицировали на 3 года из-за несданной отчетности по двум компаниям

К слову, это не первый случай претензий Налоговой к артисту.

Сегодня появилась новость о том, что Филиппа Киркорова и его бывшего стилиста Арсена Айрапетова (и по совместительству - еще и генерального директора одной из компаний артиста) дисквалифицировали на 3 года (до 18 сентября 2028 года).

Все дело в том, что по одной компании певца - ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн" не сдавалась отчетность, а по другой ООО "Филл фо ю" - был указан недостоверный адрес.

К слову, недостоверный адрес - не первая напасть у Киркорова.

Так, 1,5 года назад со схожими претензиями столкнулась другая компания певца: ООО "Филипп Киркоров Продакшн", созданная, к слову, еще в 2002 году.

Но в прошлом году юридический адрес этой компании благополучно изменили и, как только критериям "массовости" он удовлетворять перестал, Налоговая сняла все претензии.

Видимо, по двум ликвидированным компаниям ситуация была иной: в них просто отпала необходимость. И, чем менять по ним адреса, и подавать отчеты, было принято решение "все оставить, как есть", рискнув собственной дисквалификацией.

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