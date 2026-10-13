Про новые европейские санкции
Которые оказались страшными лишь на бумаге.
Вчера появилась информация о деталях нового пакета европейских санкций.
Если кратко: страшно лишь на бумаге.
С одной стороны, этот санкционный пакет оказался самым внушительным: 826 компаний и 743 их руководителя.
С другой стороны, новые санкции не затронули ни одного нового российского (да и не российского) банка. А ведь, именно по банкам санкции били больнее всего.
При этом, обоснование для включения в санкционных список всех 826 компаний одно и то же: компания входит в перечень правительства РФ (предприятия ОПК, с правом на федеральные субсидии на жильё для сотрудников).
Ну, а 743 директора попали в список из-за того, что этими компаниями руководят.
Особняком в новом санкционном пакете стоят 77 лиц, которые участвовали в организации выборов на новых территориях и строительная компания "Самолет" и ее директор, которая угодила туда из-за трудоустройства рабочих из КНДР.
В общем, несмотря на то, что многие боялись, что после введения нового пакета европейских санкций, все “опять - встанет” (как в прошлый раз - в августе), в это раз все, похоже, обойдется.
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По-крайней мере, на проходимости платежей в Европу (и не только) новые санкции не скажутся никак