Как заполнить 3 форму из Приложения 5 Приказа 995/22 ФАС

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2017 г. N 1465 "О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее Постановление) "обосновывающие документы" — документы, направляемые организацией государственному заказчику (головному исполнителю, исполнителю) в составе:

предложения о переводе соответствующего вида цены на продукцию в фиксированную цену,

предложения о прогнозной цене,

предложения о цене на продукцию, направляемого в рамках определения начальной (максимальной) цены государственного контракта,

предложения о цене на продукцию, поставляемой единственным поставщиком.

В соответствии с п. 37 Постановления в обосновывающие документы включаются калькуляции и расшифровки расходов.

В соответствии с п.1 п.п. Д Приказа Федеральной антимонопольной службы от 16 декабря 2022 г. N 995/22 "Об утверждении форм документов, предусмотренных Положением о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденным постанов (далее Приказ) утверждены формы обосновывающих документов согласно приложению 5 к настоящему приказу.

Таким образом можно сделать вывод — для обоснования цены контракта ГОЗ необходимо заполнить калькуляции и расшифровки.

Приложение 5 Приказа включает в себя 23 формы. В данной статье разберем специфику заполнения 3 формы.

Данная форма используется в соответствии с п. 37 Постановления при применении:

затратного метода,

метода индексации цены ранее поставляемой продукции,

метода индексации базовой цены.

Форма именуется как «Отчетная калькуляция затрат за ___ год». Под формой 9 сносок описывающих заполнение данной формы. И 1ая же сноска говорит нам о том, что данная форма предоставляется по исполненному контракту в случае, если продукция ранее поставлялась.

Меня на консультациях часто спрашивают: «Нужно ли нам заполнять форму 3?» Так вот сноска 1 к данной форме отвечает четко на данный вопрос. Если ранее продукцию не поставляли — не заполняем форму. Если поставляли — заполняем.

Под названием формы есть несколько строк требующих описание, эти данные (Наименование, единицы, коды) берутся из формы 1.

Форма 3 содержит сведения о затратах на производство продукции. Включает в себя статьи затрат в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 8 февраля 2019 г. N 334 "Об утверждении порядка определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа".

Графа 3 «План» заполняется данными о затратах согласованных с заказчиком при установлении фиксированной цены. В графу 4 «Факт» вносятся данные из регистров бухгалтерского учета. Графа 5 «Примечание» может быть использована для сведений о нормативах и экономических показателях организации, которые используются для определения цены продукции.

Если технологический цикл производства продукции более 1 года или если год начала производства не соответствует году завершения производства, то в форму 3 следует добавить графы, для предоставления сведений по каждому году выполнения работ.

Сведения из формы 3 так же должны быть сопоставимы с данными Отчетного периода в других формах в графах данных Отчетного периода.

Как видим, форма 3 — это не просто таблица для заполнения. Это документ, который связывает плановые показатели, согласованные с заказчиком, с реальными затратами, зафиксированными в учете. Ошибки здесь могут привести к расхождениям с другими формами и, как следствие, к вопросам при проверке. Поэтому важно подходить к заполнению системно: понимать, откуда берутся цифры, как они увязываются между собой и какие нюансы нужно учитывать в зависимости от длительности производственного цикла.

