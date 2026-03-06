Налоговая амнистия — 2026: ловушка или реальный шанс выйти из тени?

Еще пару лет назад «дробление бизнеса» было любимым видом спорта малого предпринимательства. Но времена изменились. Налоговики научились вычислять связанные компании с помощью нейросетей быстрее, чем бухгалтер успевает сформировать оборотно-сальдовую ведомость.

В 2026 году вопрос стоит ребром: воспользоваться амнистией или продолжать играть в «кошки-мышки» с ФНС? Разберемся, где зарыты риски.

Почему «как раньше» уже не работает?

Цифровой профиль налогоплательщика теперь включает не только ваши декларации, но и данные по онлайн-кассам, движению товаров (маркировка «Честный знак») и даже анализ IP-адресов, с которых отправляются платежки разных «независимых» ООО.

Основные признаки дробления, которые инспектор видит сразу:

Единый центр управления: все решения принимает один «бенефициар», а директора дочерних компаний — номиналы (часто родственники). Общие ресурсы: один офис, один склад, один сайт и, что самое фатальное, один и тот же бухгалтерский аутсорс. Формальный перевод сотрудников: когда люди в пятницу уволились из ООО «Альфа», а в понедельник вышли на те же рабочие места в ООО «Бета».

Амнистия: что это на самом деле?

Государство предложило сделку: вы добровольно отказываетесь от дробления и переходите на общую систему налогообложения (ОСНО) или честную упрощенку, а налоговая «забывает» про грехи прошлых лет (2022–2024 гг.).

Но есть нюанс: амнистия не означает, что вам простят всё. Она работает только в том случае, если вы реально консолидировали бизнес в 2025–2026 годах. Если проверка придет и выяснит, что вы просто сменили вывеску, а схема осталась — доначисления прилетят с двойными штрафами.

Чек-лист: как проверить свой бизнес на риски дробления

Признак Степень риска Что делать? IP-адреса Высокая Разделить каналы связи или обосновать общую инфраструктуру. Сотрудники Критическая Не допускать «миграции» штата без объективных причин. Вывески/Бренды Средняя Если бренд один, необходимо оформить договоры франшизы или лицензии. Прямые займы Высокая Перестать перекачивать деньги между ООО без процентов и внятных целей.

Совет бухгалтеру: как не стать крайним

Когда руководство просит «придумать что-нибудь», чтобы не платить НДС, помните о статье 54.1 НК РФ. Судебная практика сейчас на стороне бюджета.

Важно: Собирайте «досье реальности». Любая сделка между вашими компаниями должна иметь деловую цель, кроме экономии на налогах. Если вы арендуете склад у дружественного ИП — цена должна быть рыночной, а склад — реально существующим.

Вместо вывода

2026 год — это время «гигиены» учета. Лучше сейчас потратить время на расчет налоговой нагрузки при объединении компаний, чем через год судиться с налоговой, имея заблокированные счета и перспективу субсидиарной ответственности.

А как у вас в компании? Рассматриваете ли вы вариант объединения или верите, что «пронесет»? Пишите в комментариях!

