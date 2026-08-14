МЧД (машиночитаемая доверенность). 1 сентября 2027 года доверенность оформляют по новым правилам

Делегировать право подписи — значит разрешить другому человеку, например бухгалтеру, подписывать документы за вас. И делать это правильно именно через МЧД.
Подписан Федеральный закон от 4 августа 2026 года № 315-ФЗ — он меняет правила работы с МЧД. Разберём, что поменяется.
Было / Стало
Было (действующая редакция)
Стало (с 01.09.2027, № 315-ФЗ)
Основная форма МЧД
Специальная форма с официального сайта ведомства (оператора госсистемы)
Единая форма, которую размещает на Госуслугах уполномоченный федеральный орган (Минцифры России)
Специальные формы
Применялись в первую очередь; единую форму с Госуслуг использовали только при их отсутствии
Становятся дополнительными: применяются по желанию, как дополнение к единой форме с Госуслуг
Какие формы становятся дополнительными
Единая форма с Госуслуг применяется во всех случаях.
Дополнительно. Допускаются формы доверенностей от:
операторов государственных и муниципальных информационных систем (например, ФНС России) — для использования в этих системах;
Банка России — для доверенностей участников финансового рынка;
Федеральной нотариальной палаты — для нотариальных доверенностей.
Единого перечня операторов нет: закон называет источники по категориям (ч. 1 ст. 17.5 Закона № 63-ФЗ в редакции № 315-ФЗ). На практике это не мешает — единая форма с Госуслуг подходит для всех случаев, а специальная форма нужна лишь при работе в конкретной системе.
Что меняется
С 1 сентября 2027 года основной сервис для формы МЧД — портал Госуслуги (единый портал государственных и муниципальных услуг).
Только там уполномоченный федеральный орган — Минцифры России — размещает единую форму доверенности. Раньше форму с Госуслуг оформляли только тогда, когда для нужного случая не было специальной формы.
Теперь порядок обратный: единая форма с Госуслуг применяется во всех случаях, а специальные формы становятся лишь дополнительными (ч. 1 ст. 17.5 Закона № 63-ФЗ в редакции № 315-ФЗ).
Для кого
Изменения касаются всех, кто подписывает электронные документы за организацию или ИП по доверенности:
Как быть не должно разбирали здесь https://www.klerk.ru/user/2669399/704193/, чтобы бухгалтер не закрыл вашу компанию
Кто
Что для вас меняется
Руководители и ИП
Делегируете право подписи бухгалтеру или представителю аутсорсинговой компании — с 1 сентября 2027 года используйте форму доверенности с Госуслуг
Бухгалтеры и представители
Подписываете документы за доверителей по МЧД — оформляйте доверенности по единой форме с Госуслуг
Международные организации
Впервые получают право использовать КЭП в России; закон определяет владельца сертификата и лицо, подписывающее от имени организации
Алгоритм действий
Делегируете право подписи бухгалтеру или представителю аутсорсинговой компании — оформите МЧД, а не передавайте свою электронную подпись.
Проверьте, по какой форме оформлены действующие доверенности.
Переоформлять доверенности заранее не требуется: до 1 сентября 2027 года действующие МЧД сохраняют силу по прежним правилам.
С 1 сентября 2027 года оформляйте МЧД по единой форме с Госуслуг — она применяется во всех случаях; специальные формы (иных госсистем, Банка России, Федеральной нотариальной палаты) остаются дополнительными.
Дата вступления в силу
Закон вступает в силу 1 сентября 2027 года (ст. 2 Федерального закона № 315-ФЗ).
Что будет, если не соблюдать
Отдельного штрафа за использование неактуальной формы доверенности закон не устанавливает. Но доверенность по устаревшей форме информационная система или контрагент вправе не принять.
Сохраните заметку и вернитесь к ней до 1 сентября 2027 года — так вы не окажетесь в ситуации «всё горит, а форма не та».
Подписывайтесь на мой канал — @taxbeauty. Там я простыми словами разбираю, где бизнес теряет деньги на доверии и мелочах оформления, как думают проверяющие и что настроить заранее.
Начать дискуссию