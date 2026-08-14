МЧД (машиночитаемая доверенность). 1 сентября 2027 года доверенность оформляют по новым правилам

Отдельного штрафа за использование неактуальной формы доверенности закон не устанавливает. Но доверенность по устаревшей форме информационная система или контрагент вправе не принять.

Сохраните заметку и вернитесь к ней до 1 сентября 2027 года — так вы не окажетесь в ситуации «всё горит, а форма не та».

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