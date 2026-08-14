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Ольга Ярская
Машиночитаемые доверенности (МЧД)
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МЧД (машиночитаемая доверенность). 1 сентября 2027 года доверенность оформляют по новым правилам

МЧД (машиночитаемая доверенность). 1 сентября 2027 года доверенность оформляют по новым правилам

В прошлой заметке — про бухгалтера, который обиделся и задним числом закрыл ИП (индивидуального предпринимателя) клиента, — я вывела простое правило: не отдавайте свою электронную подпись, а оформляйте представителю машиночитаемую доверенность (МЧД).

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Делегировать право подписи — значит разрешить другому человеку, например бухгалтеру, подписывать документы за вас. И делать это правильно именно через МЧД.

Подписан Федеральный закон от 4 августа 2026 года № 315-ФЗ — он меняет правила работы с МЧД. Разберём, что поменяется.

Было / Стало

 

Было (действующая редакция)

Стало (с 01.09.2027, № 315-ФЗ)

Основная форма МЧД

Специальная форма с официального сайта ведомства (оператора госсистемы)

Единая форма, которую размещает на Госуслугах уполномоченный федеральный орган (Минцифры России)

Специальные формы

Применялись в первую очередь; единую форму с Госуслуг использовали только при их отсутствии

Становятся дополнительными: применяются по желанию, как дополнение к единой форме с Госуслуг

Какие формы становятся дополнительными

Единая форма с Госуслуг применяется во всех случаях.

Дополнительно. Допускаются формы доверенностей от:

  1. операторов государственных и муниципальных информационных систем (например, ФНС России) — для использования в этих системах;

  2. Банка России — для доверенностей участников финансового рынка;

  3. Федеральной нотариальной палаты — для нотариальных доверенностей.

Единого перечня операторов нет: закон называет источники по категориям (ч. 1 ст. 17.5 Закона № 63-ФЗ в редакции № 315-ФЗ). На практике это не мешает — единая форма с Госуслуг подходит для всех случаев, а специальная форма нужна лишь при работе в конкретной системе.

Что меняется

С 1 сентября 2027 года основной сервис для формы МЧД — портал Госуслуги (единый портал государственных и муниципальных услуг).

Только там уполномоченный федеральный орган — Минцифры России — размещает единую форму доверенности. Раньше форму с Госуслуг оформляли только тогда, когда для нужного случая не было специальной формы.

Теперь порядок обратный: единая форма с Госуслуг применяется во всех случаях, а специальные формы становятся лишь дополнительными (ч. 1 ст. 17.5 Закона № 63-ФЗ в редакции № 315-ФЗ).

Для кого

Изменения касаются всех, кто подписывает электронные документы за организацию или ИП по доверенности:

Как быть не должно разбирали здесь https://www.klerk.ru/user/2669399/704193/, чтобы бухгалтер не закрыл вашу компанию

Кто

Что для вас меняется

Руководители и ИП

Делегируете право подписи бухгалтеру или представителю аутсорсинговой компании — с 1 сентября 2027 года используйте форму доверенности с Госуслуг

Бухгалтеры и представители

Подписываете документы за доверителей по МЧД — оформляйте доверенности по единой форме с Госуслуг

Международные организации

Впервые получают право использовать КЭП в России; закон определяет владельца сертификата и лицо, подписывающее от имени организации

 Алгоритм действий

  1. Делегируете право подписи бухгалтеру или представителю аутсорсинговой компании — оформите МЧД, а не передавайте свою электронную подпись.

  2. Проверьте, по какой форме оформлены действующие доверенности.

  3. Переоформлять доверенности заранее не требуется: до 1 сентября 2027 года действующие МЧД сохраняют силу по прежним правилам.

  4. С 1 сентября 2027 года оформляйте МЧД по единой форме с Госуслуг — она применяется во всех случаях; специальные формы (иных госсистем, Банка России, Федеральной нотариальной палаты) остаются дополнительными.

Дата вступления в силу

Закон вступает в силу 1 сентября 2027 года (ст. 2 Федерального закона № 315-ФЗ).

Что будет, если не соблюдать

Отдельного штрафа за использование неактуальной формы доверенности закон не устанавливает. Но доверенность по устаревшей форме информационная система или контрагент вправе не принять.

Сохраните заметку и вернитесь к ней до 1 сентября 2027 года — так вы не окажетесь в ситуации «всё горит, а форма не та».

Подписывайтесь на мой канал — @taxbeauty. Там я простыми словами разбираю, где бизнес теряет деньги на доверии и мелочах оформления, как думают проверяющие и что настроить заранее.

Информации об авторе

Ольга Ярская

Ольга Ярская

Собственник компании

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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