Бухгалтеру и компании: с 1 сентября 2026 год Вы не сдадите отчетность в СФР со старым сертификатом КЭП — проверьте подпись заранее

Что меняется
Обязательным параметром в полях сертификата станет дополнительный атрибут «Согласование ключей» (keyAgreement).
Дополнительно СФР требует, чтобы в сертификате присутствовали параметры «Шифрование данных» и «Шифрование ключа». Без этих параметров с 1 сентября 2026 года СФР не будет принимать отчётность страхователей.
Таблица 1. Какие параметры должны быть в сертификате с 1 сентября 2026 года
№
Обязательный параметр
Техническое обозначение
1
Согласование ключей
keyAgreement
2
Шифрование данных
—
3
Шифрование ключа
—
Технические обозначения для параметров «Шифрование данных» и «Шифрование ключа» здесь не приводятся: в информации ФНС России расшифрован только параметр keyAgreement.
Кого это касается
Требование затрагивает всех страхователей, которые сдают отчётность в СФР, — организации (юридические лица) и индивидуальных предпринимателей (ИП) с работниками, а также бухгалтеров и уполномоченных представителей, которые подписывают и направляют отчётность от их имени.
Таблица 2. Кому и что нужно делать
Ситуация
Что делать
Сертификат ЮЛ или ИП выдан Удостоверяющим центром ФНС России после 28 августа 2025 года
Ничего делать не нужно: необходимый атрибут уже включён в сертификат
Сертификат получен до 28 августа 2025 года
Проверьте наличие параметра. Если его нет — перевыпустите сертификат до 1 сентября 2026 года
Как проверить сертификат за 2 минуты
Откройте сведения о сертификате, выпущенном Удостоверяющим центром ФНС России, и перейдите в раздел «Состав» → «Использование ключей». В перечне параметров должно присутствовать значение «Согласование ключей» (keyAgreement).
Если это значение есть — сертификат соответствует новым требованиям в части данного атрибута. Если его нет и сертификат выдан до 28 августа 2025 года — сертификат нужно перевыпустить.
Как перевыпустить сертификат
Таблица 3. Способы получения нового сертификата
Способ
Как получить новый сертификат
Дистанционно
Через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» — юридического лица или индивидуального предпринимателя (функционал перевыпуска сертификата)
Лично
В пункте выдачи КЭП Удостоверяющего центра ФНС России либо в офисе обслуживания доверенного лица УЦ ФНС России
Филиалы (представительства) иностранных организаций
Руководители получают новый сертификат только при личном обращении в пункт выдачи КЭП УЦ ФНС России в территориальном налоговом органе
Почему проверить стоит заранее
Перевыпуск сертификата занимает время, а отчётные сроки в СФР жёсткие.
Если оставить проверку на конец месяца, перевыпуск может совпасть со сдачей отчётности — и тогда даже небольшая заминка обернётся просрочкой. Рекомендую проверить сертификат сейчас, пока есть время.
Важно. С 1 сентября 2026 года СФР не будет принимать отчётность страхователей, подписанную сертификатом без параметров «Согласование ключей», «Шифрование данных» и «Шифрование ключа».
А Вы уже проверяли, есть ли в Вашем сертификате параметр «Согласование ключей»?
Источник: Информация ФНС России от 12 августа 2026 года; официальный сайт СФР (раздел для страхователей).
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