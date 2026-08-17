Бухгалтеру и компании: с 1 сентября 2026 год Вы не сдадите отчетность в СФР со старым сертификатом КЭП — проверьте подпись заранее

Почему проверить стоит заранее

Перевыпуск сертификата занимает время, а отчётные сроки в СФР жёсткие.

Если оставить проверку на конец месяца, перевыпуск может совпасть со сдачей отчётности — и тогда даже небольшая заминка обернётся просрочкой. Рекомендую проверить сертификат сейчас, пока есть время.

Важно. С 1 сентября 2026 года СФР не будет принимать отчётность страхователей, подписанную сертификатом без параметров «Согласование ключей», «Шифрование данных» и «Шифрование ключа».

А Вы уже проверяли, есть ли в Вашем сертификате параметр «Согласование ключей»?

Источник: Информация ФНС России от 12 августа 2026 года; официальный сайт СФР (раздел для страхователей).