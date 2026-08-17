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Ольга Ярская
Электронные подписи
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Бухгалтеру и компании: с 1 сентября 2026 год Вы не сдадите отчетность в СФР со старым сертификатом КЭП — проверьте подпись заранее

Если Вы сдаете отчетность в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СФР), проверьте свой сертификат электронной подписи заранее. С 1 сентября 2026 года меняются требования к составу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КЭП): без нужных параметров СФР отчетность не примет.

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Что меняется

Обязательным параметром в полях сертификата станет дополнительный атрибут «Согласование ключей» (keyAgreement).

Дополнительно СФР требует, чтобы в сертификате присутствовали параметры «Шифрование данных» и «Шифрование ключа». Без этих параметров с 1 сентября 2026 года СФР не будет принимать отчётность страхователей.

Таблица 1. Какие параметры должны быть в сертификате с 1 сентября 2026 года

Обязательный параметр

Техническое обозначение

1

Согласование ключей

keyAgreement

2

Шифрование данных

3

Шифрование ключа

Технические обозначения для параметров «Шифрование данных» и «Шифрование ключа» здесь не приводятся: в информации ФНС России расшифрован только параметр keyAgreement.

Кого это касается

Требование затрагивает всех страхователей, которые сдают отчётность в СФР, — организации (юридические лица) и индивидуальных предпринимателей (ИП) с работниками, а также бухгалтеров и уполномоченных представителей, которые подписывают и направляют отчётность от их имени.

Таблица 2. Кому и что нужно делать

Ситуация

Что делать

Сертификат ЮЛ или ИП выдан Удостоверяющим центром ФНС России после 28 августа 2025 года

Ничего делать не нужно: необходимый атрибут уже включён в сертификат

Сертификат получен до 28 августа 2025 года

Проверьте наличие параметра. Если его нет — перевыпустите сертификат до 1 сентября 2026 года

 

Как проверить сертификат за 2 минуты

Откройте сведения о сертификате, выпущенном Удостоверяющим центром ФНС России, и перейдите в раздел «Состав» → «Использование ключей». В перечне параметров должно присутствовать значение «Согласование ключей» (keyAgreement).

Если это значение есть — сертификат соответствует новым требованиям в части данного атрибута. Если его нет и сертификат выдан до 28 августа 2025 года — сертификат нужно перевыпустить.

Как перевыпустить сертификат

Таблица 3. Способы получения нового сертификата

Способ

Как получить новый сертификат

Дистанционно

Через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» — юридического лица или индивидуального предпринимателя (функционал перевыпуска сертификата)

Лично

В пункте выдачи КЭП Удостоверяющего центра ФНС России либо в офисе обслуживания доверенного лица УЦ ФНС России

Филиалы (представительства) иностранных организаций

Руководители получают новый сертификат только при личном обращении в пункт выдачи КЭП УЦ ФНС России в территориальном налоговом органе

Почему проверить стоит заранее

Перевыпуск сертификата занимает время, а отчётные сроки в СФР жёсткие.

Если оставить проверку на конец месяца, перевыпуск может совпасть со сдачей отчётности — и тогда даже небольшая заминка обернётся просрочкой. Рекомендую проверить сертификат сейчас, пока есть время.

Важно. С 1 сентября 2026 года СФР не будет принимать отчётность страхователей, подписанную сертификатом без параметров «Согласование ключей», «Шифрование данных» и «Шифрование ключа».

 А Вы уже проверяли, есть ли в Вашем сертификате параметр «Согласование ключей»?

Источник: Информация ФНС России от 12 августа 2026 года; официальный сайт СФР (раздел для страхователей).

 

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Информации об авторе

Ольга Ярская

Ольга Ярская

Собственник компании

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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