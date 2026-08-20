Каждый потребительский кредит будет виден на Госуслугах: что это дает заемщику

Что будет в уведомлении
Показатель
Что указывают в уведомлении
Договор
Факт подписания индивидуальных условий договора
Ставка
Процентная ставка на дату подписания
Сумма
Сумма кредита (займа) или лимит кредитования по карте
Срок
Срок возврата кредита (займа)
Если сумма кредита (займа) или лимит кредитования по карте превышает 50 000 рублей, в уведомление дополнительно включают: указание на возможность отказаться от получения кредита; конкретные дату и время (с точностью до минуты по московскому времени), до которых можно заявить такой отказ; контактные данные кредитора для отказа — номер телефона, адрес электронной почты, а при наличии — ссылку на личный кабинет заёмщика.
Для сумм 50 000 рублей и менее: приходит только само уведомление о подписании договора.
Зачем вводят
Чтобы Вы вовремя узнали о возникшем финансовом обязательстве — даже если СМС или пуш-уведомление от банка не дошли — и могли отказаться от кредита в период моратория, если его оформили мошенники на Ваше имя или Вы подписали договор импульсивно.
Что сделать Вам
Проверить, какая у Вас регистрацию в ЕСИА (учётная запись на Госуслугах). Не устанавливать запрет на получение этих уведомлений в личном кабинете.
Если поступило уведомление о кредите, который Вы не оформляли, обратиться к кредитору по указанным в уведомлении контактам — до обозначенных в нём даты и времени.
О чём помнить
Закон вступает в силу с 1 октября 2027 года.
Уведомление придёт только тем, кто завершил регистрацию в ЕСИА и не отказался от его получения в личном кабинете.
Дополнительный блок с правом на отказ добавляется, когда сумма кредита (займа) или лимит по карте превышает 50 000 рублей.
Ориентироваться нужно на конкретные дату и время, указанные в самом уведомлении, — именно до этого момента отказ ещё можно заявить, а не на факт получения уведомления.
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