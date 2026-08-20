Каждый потребительский кредит будет виден на Госуслугах: что это дает заемщику

Уведомление придёт только тем, кто завершил регистрацию в ЕСИА и не отказался от его получения в личном кабинете.

Ориентироваться нужно на конкретные дату и время, указанные в самом уведомлении, — именно до этого момента отказ ещё можно заявить, а не на факт получения уведомления.



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