Проверьте адрес компании до подачи документов: что изменилось в контроле «массовых» адресов. Разъяснения ФНС России

Что делать собственнику при регистрации

До подачи документов пройдите по признакам Пленума применительно к своему адресу.



Посмотрите в сервисе ФНС России «Прозрачный бизнес», сколько организаций зарегистрировано по адресу и есть ли у них записи о недостоверности сведений: такие записи у соседей — это уже материал для вывода о невозможности связи по адресу в целом.



Убедитесь, что адрес существует в Государственном адресном реестре, а объект не разрушен и не относится к незавершённому строительству. Письменно уточните у собственника помещения, не подавал ли он возражение по форме № Р38001, — это самостоятельное и действующее основание для проверки.

Отдельный случай — квартира.



Пункт 4 постановления Пленума ВАС РФ № 61 допускает регистрацию по адресу жилого объекта только с согласия собственника, но согласие предполагается, если этот адрес является адресом места жительства учредителя (участника) общества либо лица, имеющего право действовать от его имени без доверенности. Ту же формулировку ФНС России воспроизвела в ответах на вопросы о регистрации бизнеса. Обратите внимание на объём презумпции: она шире привычного «учредитель или директор» и охватывает действующего участника, а также любое лицо, действующее без доверенности, включая управляющего. И она не защищает от возражения: если помещение находится в долевой или совместной собственности, а участник либо руководитель владеет лишь частью, остальные сособственники вправе подать возражение по форме № Р38001 — как до регистрации, так и после неё.

Если по какому-то из признаков адрес попадает в зону риска, подготовьте подтверждение того, что связь по нему будет осуществляться. Доказывать нужно именно возможность связи, а не пригодность помещения для работы: пункт 4 постановления Пленума ВАС РФ № 61 прямо запрещает отказывать в регистрации на том основании, что помещение непригодно для заявленного вида деятельности, поскольку адрес в ЕГРЮЛ — это место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, и оно может отличаться от адреса фактической работы.

Учитывайте и разницу процедур.



При создании организации проверка ограничена изучением документов, имеющихся у налоговых органов (подпункт «а» пункта 4.2 статьи 9 Закона № 129-ФЗ), осмотр объекта не проводится. При смене адреса действующей компании доступен весь набор способов, включая осмотр недвижимости в присутствии понятых или под видеозапись. Кроме того, смена адреса запускает отдельное основание для проверки, если не завершена выездная налоговая проверка либо имеется задолженность по налогам, сборам и страховым взносам.