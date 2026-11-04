Если поделиться и написать на форуме компанию, корпоративную почту, должность и бюджет на нейросеть (ИИ): чем это грозит сотруднику и работодателю и сборщику

Каждый ответ готов стать строкой для отдела продаж. В ней есть компания, человек, который принимает решения, бюджет и проблема, которую можно закрыть продуктом. Следующий шаг обычно сообщение в личку или звонок: «Видели ваш комментарий, у нас есть решение».

Главный признак такой схемы: сведения идут только в одну сторону. Ответственный за сбор только получает данные, но не раскрывает ни себя, ни конкретную цель исследования.