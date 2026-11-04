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Ольга Ярская
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Если поделиться и написать на форуме компанию, корпоративную почту, должность и бюджет на нейросеть (ИИ): чем это грозит сотруднику и работодателю и сборщику

Тема на профессиональном форуме начиналась с шуток и «привет, коллеги». Через пару сообщений участников уже спрашивали о компании, должности и бюджете. Разбираю реальную историю: где заканчивается общение и начинается сбор данных и как распределятся риски, если ответить.

2 открытия

Что произошло

На форуме для бухгалтеров появилась тема «Давайте знакомиться». Автор писал по-свойски: «мы же коллеги», шутки, смайлики. Сначала он попросил участников написать компанию и должность. Следом предложил «просто опрос про ИИ»: какие программы стоят, есть ли бюджет на автоматизацию, что больше всего мешает в работе.

О себе автор не рассказал ничего. Одна участница спросила прямо: «Кто вы и зачем вам эта информация?» Ответа по существу не было. Вместо него появились сарказм и «у вас паранойя».

Почему это сбор базы, а не знакомство

Каждый ответ готов стать строкой для отдела продаж. В ней есть компания, человек, который принимает решения, бюджет и проблема, которую можно закрыть продуктом. Следующий шаг обычно сообщение в личку или звонок: «Видели ваш комментарий, у нас есть решение».

Главный признак такой схемы: сведения идут только в одну сторону. Ответственный за сбор только получает данные, но не раскрывает ни себя, ни конкретную цель исследования.

Кто и чем рискует, если ответить

Риски ложатся на четыре стороны, и больше всего рискует не тот, кто спрашивал.

Сторона

Что сделано

Чем может обернуться

Норма

Сотрудник о себе

Назвал компанию и должность

Рекламные звонки, целевой фишинг от имени «коллег» или руководства. Юридически это его выбор, но последствия ложатся на него

ч. 2 ст. 10.1 ФЗ № 152-ФЗ

Сотрудник о работе

Рассказал о бюджете, программах, контрагентах или клиентах работодателя

Увольнение работника за разглашение коммерческой тайны. Возмещение ущерба в полном размере. Штраф 5 000–10 000 руб. Работает, если в компании введён режим коммерческой тайны и сотрудник с ним ознакомлен под подпись

пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81, п. 7 ч. 1 ст. 243 ТК РФ; ст. 13.14 КоАП РФ; ст. 11 ФЗ № 98-ФЗ

Работодатель

Стал источником сведений через своего сотрудника

Если раскрыты персональные данные клиентов или работников, компания как оператор отвечает перед субъектами и Роскомнадзором. Затем может предъявить ущерб сотруднику

ст. 7 и ст. 19 ФЗ № 152-ФЗ

Сборщик базы

Использует ответы для продаж и звонков

Обработка в целях продвижения требует предварительного согласия. Штраф для организации 150 000–300 000 руб. Рекламный звонок без согласия абонента добавляет ещё 300 000–1 000 000 руб.

ст. 15 ФЗ № 152-ФЗ, ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ; ч. 1 ст. 18 ФЗ № 38-ФЗ, ч. 4.1 ст. 14.3 КоАП РФ

Ключевая норма для форумов: ч. 2 ст. 10.1 ФЗ № 152-ФЗ. Если человек сам раскрыл данные неопределённому кругу лиц, законность их дальнейшей обработки доказывает каждый, кто их обрабатывает. Данные с форума не становятся «ничьими». Но защита сработает после того, как данные уже ушли неопределенному кругу лиц.

Как вести себя на форуме. Памятка

1.    Обсуждайте факты и нормы, а не свою компанию.

2.    Не называйте работодателя, должность, программы, контрагентов и клиентов.

3.    Прежде чем отвечать, спросите: кто спрашивает и зачем.

4.    Вместо ответа сарказм или «у вас паранойя»? Завершайте диалог.

5.    Звонят «по вашему комментарию» с рекламой? Потребуйте прекратить. Рекламораспространитель обязан сделать это немедленно (ч. 1 ст. 18 ФЗ № 38-ФЗ).

Важна бдительность, а не желание пообщаться.

История реальная, детали обезличены. Это анализ рисков, а не правовая оценка действий участников.

А вам писали в личку или звонили после комментария на форуме? Расскажите в комментариях, без названий компаний.

Разборы по первоисточникам — в моём канале t.me/taxbeauty

Информации об авторе

Ольга Ярская

Ольга Ярская

Собственник компании

18 подписчиков54 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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