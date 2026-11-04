Если поделиться и написать на форуме компанию, корпоративную почту, должность и бюджет на нейросеть (ИИ): чем это грозит сотруднику и работодателю и сборщику

Что произошло
На форуме для бухгалтеров появилась тема «Давайте знакомиться». Автор писал по-свойски: «мы же коллеги», шутки, смайлики. Сначала он попросил участников написать компанию и должность. Следом предложил «просто опрос про ИИ»: какие программы стоят, есть ли бюджет на автоматизацию, что больше всего мешает в работе.
О себе автор не рассказал ничего. Одна участница спросила прямо: «Кто вы и зачем вам эта информация?» Ответа по существу не было. Вместо него появились сарказм и «у вас паранойя».
Почему это сбор базы, а не знакомство
Каждый ответ готов стать строкой для отдела продаж. В ней есть компания, человек, который принимает решения, бюджет и проблема, которую можно закрыть продуктом. Следующий шаг обычно сообщение в личку или звонок: «Видели ваш комментарий, у нас есть решение».
Главный признак такой схемы: сведения идут только в одну сторону. Ответственный за сбор только получает данные, но не раскрывает ни себя, ни конкретную цель исследования.
Кто и чем рискует, если ответить
Риски ложатся на четыре стороны, и больше всего рискует не тот, кто спрашивал.
Сторона
Что сделано
Чем может обернуться
Норма
Сотрудник о себе
Назвал компанию и должность
Рекламные звонки, целевой фишинг от имени «коллег» или руководства. Юридически это его выбор, но последствия ложатся на него
Сотрудник о работе
Рассказал о бюджете, программах, контрагентах или клиентах работодателя
Увольнение работника за разглашение коммерческой тайны. Возмещение ущерба в полном размере. Штраф 5 000–10 000 руб. Работает, если в компании введён режим коммерческой тайны и сотрудник с ним ознакомлен под подпись
пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81, п. 7 ч. 1 ст. 243 ТК РФ; ст. 13.14 КоАП РФ; ст. 11 ФЗ № 98-ФЗ
Работодатель
Стал источником сведений через своего сотрудника
Если раскрыты персональные данные клиентов или работников, компания как оператор отвечает перед субъектами и Роскомнадзором. Затем может предъявить ущерб сотруднику
Сборщик базы
Использует ответы для продаж и звонков
Обработка в целях продвижения требует предварительного согласия. Штраф для организации 150 000–300 000 руб. Рекламный звонок без согласия абонента добавляет ещё 300 000–1 000 000 руб.
ст. 15 ФЗ № 152-ФЗ, ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ; ч. 1 ст. 18 ФЗ № 38-ФЗ, ч. 4.1 ст. 14.3 КоАП РФ
Ключевая норма для форумов: ч. 2 ст. 10.1 ФЗ № 152-ФЗ. Если человек сам раскрыл данные неопределённому кругу лиц, законность их дальнейшей обработки доказывает каждый, кто их обрабатывает. Данные с форума не становятся «ничьими». Но защита сработает после того, как данные уже ушли неопределенному кругу лиц.
Как вести себя на форуме. Памятка
1. Обсуждайте факты и нормы, а не свою компанию.
2. Не называйте работодателя, должность, программы, контрагентов и клиентов.
3. Прежде чем отвечать, спросите: кто спрашивает и зачем.
4. Вместо ответа сарказм или «у вас паранойя»? Завершайте диалог.
5. Звонят «по вашему комментарию» с рекламой? Потребуйте прекратить. Рекламораспространитель обязан сделать это немедленно (ч. 1 ст. 18 ФЗ № 38-ФЗ).
Важна бдительность, а не желание пообщаться.
История реальная, детали обезличены. Это анализ рисков, а не правовая оценка действий участников.
А вам писали в личку или звонили после комментария на форуме? Расскажите в комментариях, без названий компаний.
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