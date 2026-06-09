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Александр Табернакулов
Трудовые отношения

Июнь, жара, вакансии 🔥

Давненько не было вакансий: вот и они.

Ищу в «Клерк» сильных спецов:

Старшего новостного редактора, который наладит добычу эксклюзивов и быстро вырастет до шефа. А если еще и разбирается в нейронках, совсем прекрасно.
Главного редактора журнала Клерк.Система: профи, который разбирается в нюансах бухгалтерии и умеет классно писать.
— Пишущего редактора, который усилит команду коммерческих блогов. Резюме присылайте Кате @Katukin
— Выпускающего редактора: аккуратного мастера оформления текстов. Резюме присылайте @JaneEditor

Откликайтесь без сомнений, если вы сильный, ловкий и умелый редактор. Репосты также приветствуются 😉

Информации об авторе

Александр Табернакулов

Александр Табернакулов

Клерк.Ру

4 подписчика7 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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