Июнь, жара, вакансии 🔥
Давненько не было вакансий: вот и они.
Ищу в «Клерк» сильных спецов:
— Старшего новостного редактора, который наладит добычу эксклюзивов и быстро вырастет до шефа. А если еще и разбирается в нейронках, совсем прекрасно.
— Главного редактора журнала Клерк.Система: профи, который разбирается в нюансах бухгалтерии и умеет классно писать.
— Пишущего редактора, который усилит команду коммерческих блогов. Резюме присылайте Кате @Katukin
— Выпускающего редактора: аккуратного мастера оформления текстов. Резюме присылайте @JaneEditor
Откликайтесь без сомнений, если вы сильный, ловкий и умелый редактор. Репосты также приветствуются 😉
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии2
Лайк! )
Видимо, в «Клерке» решили, что для работы с нейронками нужен не только сильный редактор, но и ловкий, чтобы успевать за их скоростью. А умелый — чтобы объяснить бухгалтеру, что такое GPT, не вызвав у него нервный тик.