Июнь, жара, вакансии 🔥

Ищу в «Клерк» сильных спецов:



— Старшего новостного редактора, который наладит добычу эксклюзивов и быстро вырастет до шефа. А если еще и разбирается в нейронках, совсем прекрасно.

— Главного редактора журнала Клерк.Система: профи, который разбирается в нюансах бухгалтерии и умеет классно писать.

— Пишущего редактора, который усилит команду коммерческих блогов. Резюме присылайте Кате @Katukin

— Выпускающего редактора: аккуратного мастера оформления текстов. Резюме присылайте @JaneEditor



Откликайтесь без сомнений, если вы сильный, ловкий и умелый редактор. Репосты также приветствуются 😉