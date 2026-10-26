10 000 ₽ на балансе: ближе, чем кажется 💰
До вывода вознаграждения надо накопить всего 10 000 ₽? 💰 Показываем, сколько покупок может понадобиться, и рассказываем, как использовать раздел «Что рекомендовать» в кабинете партнера, чтобы быстро подготовить публикацию и получать 15% с покупок по своему промокоду.
Чтобы вывести вознаграждение из реферальной программы Клерка, нужно накопить 10 000 ₽. Кажется, что это много? Давайте посчитаем, сколько покупок может потребоваться на самом деле.
Сколько нужно рекомендаций? 🧮
При вознаграждении 15% с покупки порог вполне достижим:
🎓 7 подписок Клерк.Школы. Это около 10 873 ₽ вознаграждения.
📚 8 покупок отдельных программ стоимостью около 9 000 ₽ каждая. Получится примерно 10 260 ₽.
💼 6 комплектов «Система + Школа». Это около 11 619 ₽ вознаграждения.
Расчеты учитывают скидку 5% для покупателя и могут отличаться в зависимости от цены продукта.
Как приблизить выплату? 🚀
Вам не нужно самостоятельно придумывать рекламу или искать, что предложить аудитории. Зайдите в партнерский кабинет Клерка и откройте раздел «Что рекомендовать».
Там уже собраны продукты, готовые тексты и картинки для публикаций. Выберите подходящий вариант, скопируйте текст, скачайте изображение и разместите публикацию со своим промокодом.
Покупатель получит скидку 5%, а вы заработаете 15% от покупки.
Начните с одной рекомендации. Каждая покупка приближает вас к выводу вознаграждения!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .