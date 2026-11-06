Пятерка лидеров держит оборону! Но у вас еще есть время ворваться в игру 🔥

Прошёл ещё один месяц, а в нашем рейтинге партнёров снова никаких перестановок! 😎 Пятёрка самых активных участников остаётся неизменной. Наши лидеры крепко держатся за свои позиции, продолжают привлекать клиентов и явно не собираются уступать места конкурентам. Похоже, борьба за лидерство становится всё интереснее. Но кто сказал, что в следующем месяце ситуация не изменится? 🏆 Поздравляем нашу несменяемую пятёрку! Вы задаёте отличный темп, но мы уверены, что конкуренты уже готовятся наступать вам на пятки.

А почему бы вам не присоединиться?

Стать партнёром Клерка может каждый желающий. Причём участие приносит не только азарт от соревнования, но и вполне реальный доход. За каждую покупку по вашему промокоду вы получаете 15% вознаграждения, а покупатель получает скидку 5%. В партнёрском кабинете есть раздел «Что рекомендовать», где уже собраны готовые тексты и картинки. Выбирайте предложение, делитесь им со своей аудиторией и получайте вознаграждение за покупки. Либо у вас есть полная свобода выбрать любой желаемый продукт и продвигать его в массы.

И это ещё не всё! Впереди награждение «Амбассадор Клерка» 🏆