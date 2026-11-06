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Антон Исаев
Общество
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Пятерка лидеров держит оборону! Но у вас еще есть время ворваться в игру 🔥

Пятерка лидеров держит оборону! Но у вас еще есть время ворваться в игру 🔥

Еще один месяц позади, а пятерка лидеров партнерской программы Клерка снова без изменений! Но борьба продолжается, и присоединиться может каждый. Получайте 15% за покупки по вашему промокоду и автоматически участвуйте в награждении «Амбассадор Клерка» на конференции «Бухсовет 2027». Время проявить себя еще есть!

79 просмотров5 открытий

Прошёл ещё один месяц, а в нашем рейтинге партнёров снова никаких перестановок! 😎

Пятёрка самых активных участников остаётся неизменной. Наши лидеры крепко держатся за свои позиции, продолжают привлекать клиентов и явно не собираются уступать места конкурентам.

Похоже, борьба за лидерство становится всё интереснее. Но кто сказал, что в следующем месяце ситуация не изменится?

🏆 Поздравляем нашу несменяемую пятёрку! Вы задаёте отличный темп, но мы уверены, что конкуренты уже готовятся наступать вам на пятки.

А почему бы вам не присоединиться?

Стать партнёром Клерка может каждый желающий. Причём участие приносит не только азарт от соревнования, но и вполне реальный доход.

За каждую покупку по вашему промокоду вы получаете 15% вознаграждения, а покупатель получает скидку 5%.

В партнёрском кабинете есть раздел «Что рекомендовать», где уже собраны готовые тексты и картинки. Выбирайте предложение, делитесь им со своей аудиторией и получайте вознаграждение за покупки. Либо у вас есть полная свобода выбрать любой желаемый продукт и продвигать его в массы.

И это ещё не всё! Впереди награждение «Амбассадор Клерка» 🏆

На нашей конференции «Бухсовет 2027» состоится награждение «Амбассадор Клерка».

Все партнёры автоматически становятся участниками. Никаких дополнительных заявок подавать не нужно.

А самое интересное, что до награждения ещё достаточно времени! Поэтому даже если вы только собираетесь присоединиться к партнёрской программе, у вас есть возможность проявить себя, привлечь клиентов и побороться за признание.

Так что наша пятёрка лидеров может пока праздновать очередной месяц без перестановок, но расслабляться ей точно не стоит. 😉

Присоединяйтесь к партнёрской программе Клерка, зарабатывайте на рекомендациях и включайтесь в борьбу за звание амбассадора!

👉 Стать партнером: https://www.klerk.ru/go/Li0f0j/

Информации об авторе

Антон Исаев

Антон Исаев

Ассистент руководителя в Клерк.Ру

5 подписчиков11 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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