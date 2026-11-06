Пятерка лидеров держит оборону! Но у вас еще есть время ворваться в игру 🔥

Прошёл ещё один месяц, а в нашем рейтинге партнёров снова никаких перестановок! 😎
Пятёрка самых активных участников остаётся неизменной. Наши лидеры крепко держатся за свои позиции, продолжают привлекать клиентов и явно не собираются уступать места конкурентам.
Похоже, борьба за лидерство становится всё интереснее. Но кто сказал, что в следующем месяце ситуация не изменится?
🏆 Поздравляем нашу несменяемую пятёрку! Вы задаёте отличный темп, но мы уверены, что конкуренты уже готовятся наступать вам на пятки.
А почему бы вам не присоединиться?
Стать партнёром Клерка может каждый желающий. Причём участие приносит не только азарт от соревнования, но и вполне реальный доход.
За каждую покупку по вашему промокоду вы получаете 15% вознаграждения, а покупатель получает скидку 5%.
В партнёрском кабинете есть раздел «Что рекомендовать», где уже собраны готовые тексты и картинки. Выбирайте предложение, делитесь им со своей аудиторией и получайте вознаграждение за покупки. Либо у вас есть полная свобода выбрать любой желаемый продукт и продвигать его в массы.
И это ещё не всё! Впереди награждение «Амбассадор Клерка» 🏆
На нашей конференции «Бухсовет 2027» состоится награждение «Амбассадор Клерка».
Все партнёры автоматически становятся участниками. Никаких дополнительных заявок подавать не нужно.
А самое интересное, что до награждения ещё достаточно времени! Поэтому даже если вы только собираетесь присоединиться к партнёрской программе, у вас есть возможность проявить себя, привлечь клиентов и побороться за признание.
Так что наша пятёрка лидеров может пока праздновать очередной месяц без перестановок, но расслабляться ей точно не стоит. 😉
Присоединяйтесь к партнёрской программе Клерка, зарабатывайте на рекомендациях и включайтесь в борьбу за звание амбассадора!
👉 Стать партнером: https://www.klerk.ru/go/Li0f0j/