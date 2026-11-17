21 ноября можно наконец-то отвлечься от отчётности, налогов и бесконечных вопросов коллег, чтобы принять поздравления и немного отдохнуть.
Хотя кого мы обманываем? Даже в свой профессиональный праздник бухгалтер наверняка кому-нибудь что-нибудь подскажет. 😁
То коллега спросит, где пройти курс по налогам. То знакомый попросит посоветовать сервис, в котором можно быстро найти ответ на рабочий вопрос. Вы делитесь тем, что вам уже пригодилось, а в ответ чаще всего слышите: «Спасибо, выручили!»
А что, если за такой совет можно получить ещё и деньги?
Приятный бонус к профессиональному празднику 💰
У Клерка есть партнёрская программа. Когда советуете коллеге курс или сервис Клерка, поделитесь своим промокодом. Коллега получит скидку 5%, а вам начислят 15% от суммы, которую он заплатит.
Например, если после скидки курс обойдётся коллеге в 10 000 рублей, вам начислят 1 500 рублей.
А если захотите поделиться рекомендацией в рабочем чате или соцсетях, загляните в раздел «Что рекомендовать» в партнёрском кабинете. Там уже есть готовые тексты и картинки.
А награждение ещё впереди! 🏆
На конференции «БУХ.СОВЕТ 2027» объявят, кто получит звание «Амбассадор Клерка». Все участники партнёрской программы участвуют в отборе автоматически. Конференция пройдёт 10 и 11 декабря, так что ещё есть время присоединиться и поделиться первыми рекомендациями.
В следующий раз, когда коллега спросит, где лучше учиться или какой сервис выбрать, у вас уже будет что ему отправить вместе с советом.