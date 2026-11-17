21 ноября можно наконец-то отвлечься от отчётности, налогов и бесконечных вопросов коллег, чтобы принять поздравления и немного отдохнуть.

Хотя кого мы обманываем? Даже в свой профессиональный праздник бухгалтер наверняка кому-нибудь что-нибудь подскажет. 😁

То коллега спросит, где пройти курс по налогам. То знакомый попросит посоветовать сервис, в котором можно быстро найти ответ на рабочий вопрос. Вы делитесь тем, что вам уже пригодилось, а в ответ чаще всего слышите: «Спасибо, выручили!»

А что, если за такой совет можно получить ещё и деньги?