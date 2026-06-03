Почему МФЦ отказывает во внесудебном банкротстве: 7 ошибок должников в 2026 году
Внесудебное банкротство через МФЦ часто воспринимают как простую бесплатную процедуру: подал заявление, подождал шесть месяцев — долги списали.
На практике всё сложнее.
МФЦ действительно принимает заявления о внесудебном банкротстве, но процедура подходит не всем. Если должник не проходит по условиям закона или допускает ошибки в документах, заявление могут вернуть без возбуждения процедуры.
Разберем 7 частых причин отказа во внесудебном банкротстве через МФЦ в 2026 году.
Кто может подать на внесудебное банкротство через МФЦ
Порядок внесудебного банкротства регулируется ст. 223.2 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Заявление подается гражданином в МФЦ по месту жительства или пребывания.
Общее правило по сумме долга: от 25 000 до 1 000 000 рублей. Эти пределы указаны и на Госуслугах в разделе о банкротстве граждан.
Но одной суммы долга недостаточно.
Нужно подходить под одно из оснований, предусмотренных законом. Например, иметь оконченные исполнительные производства из-за невозможности взыскания либо относиться к отдельным категориям граждан: пенсионерам, получателям детских пособий, гражданам с длительным исполнительным производством и другим категориям, указанным в ст. 223.2 127-ФЗ.
И вот здесь начинается большинство отказов.
1. Сумма долга не попадает в установленный диапазон
Первая причина — неверно посчитанная задолженность.
Для внесудебного банкротства через МФЦ общий размер обязательств должен быть не меньше 25 000 рублей и не больше 1 000 000 рублей.
Ошибка выглядит так.
Человек считает только основной долг по кредитам, но забывает про проценты, микрозаймы, кредитные карты, долги по ЖКХ, налоги или исполнительские сборы.
Или наоборот — указывает долг больше 1 млн рублей, хотя часть обязательств уже погашена или фактически не подтверждена.
Что сделать перед подачей:
запросить сведения у банков и МФО;
проверить исполнительные производства;
посмотреть задолженности по налогам и ЖКХ;
собрать актуальные суммы по всем кредиторам.
Если сумма больше 1 млн рублей, внесудебное банкротство через МФЦ обычно не подойдет. Тогда нужно оценивать судебную процедуру банкротства физических лиц.
2. Есть открытое исполнительное производство
Одна из самых частых причин возврата заявления — наличие открытого исполнительного производства.
Для стандартного основания внесудебного банкротства важно, чтобы исполнительное производство было окончено по причине невозможности взыскания, а новых неоконченных или непрекращенных производств не было.
На практике должник приходит в МФЦ, потому что «приставы уже ничего не списывают».
Но это не значит, что производство окончено.
Оно может числиться открытым в базе ФССП. И пока оно открыто, МФЦ не запустит процедуру.
Что проверить:
есть ли исполнительные производства на сайте ФССП;
по какой статье они окончены;
не возбуждено ли новое производство;
совпадают ли данные должника.
Многие узнают о проблеме уже после возврата заявления.
3. Исполнительное производство окончено не по тому основанию
Сам факт окончания исполнительного производства еще не означает, что можно идти в МФЦ.
Для внесудебного банкротства важна причина окончания.
На практике должники часто путают разные основания.
Например, производство могло быть окончено из-за направления исполнительного документа по месту работы, отмены судебного приказа, возврата по заявлению взыскателя или по другим причинам.
Но для МФЦ это не то же самое, что окончание в связи с невозможностью взыскания.
И вот тут начинается проблема.
Человек уверен, что пристав «закрыл дело», а юридически нужного основания нет.
Что делать:
запросить постановление пристава;
проверить основание окончания;
не ориентироваться только на устные пояснения;
заранее оценить, подходит ли документ под ст. 223.2 127-ФЗ.
Если основание не подходит, заявление через МФЦ вернут.
4. Не указаны все кредиторы
Еще одна распространенная ошибка — неполный список кредиторов.
К заявлению нужно приложить список кредиторов и должников. В нем указываются сведения о кредиторах и размере задолженности.
На практике люди часто забывают:
микрофинансовые организации;
старые кредитные карты;
долги по ЖКХ;
задолженность по налогам;
штрафы;
кредиторов после уступки долга коллекторам.
Проблема в том, что долги, которые не указаны в заявлении, могут не попасть под списание.
То есть человек проходит процедуру, ждет шесть месяцев, а потом выясняет: часть долгов осталась.
Поэтому перед подачей заявления нужно не просто «примерно вспомнить», кому должны, а собрать полную картину задолженности.
5. Неверные или устаревшие справки
Для отдельных категорий граждан закон требует дополнительные справки.
Например, это касается пенсионеров, получателей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также некоторых других категорий, предусмотренных ст. 223.2 127-ФЗ. В ряде случаев справки должны быть выданы не ранее чем за три месяца до обращения.
Ошибки бывают простые:
справка просрочена;
в справке не хватает обязательных сведений;
данные в справке не совпадают с заявлением;
документ оформлен не по нужной форме;
справку принесли не по той категории заявителя.
МФЦ не будет «догадываться», что имел в виду заявитель.
Если документы не соответствуют требованиям, заявление могут вернуть.
6. Должник уже проходил банкротство и не выдержал срок
Повторное внесудебное банкротство возможно не сразу.
Если гражданин уже проходил процедуру, нужно учитывать ограничения по срокам повторного обращения.
Федресурс указывает, что при подаче заявления проверяются сведения о ранее опубликованных процедурах банкротства и соблюдение сроков для повторной подачи.
На практике проблема возникает так.
Человек не помнит точную дату предыдущего банкротства или считает, что если долги были списаны через суд, то к МФЦ это не относится.
Но сведения о банкротстве публикуются в ЕФРСБ, и эти данные учитываются.
Перед подачей стоит проверить:
было ли ранее банкротство;
когда завершилась процедура;
какой срок должен пройти для повторного обращения;
нет ли опубликованных сведений, которые помешают подаче.
7. Ситуация на самом деле требует судебного банкротства
Внесудебное банкротство через МФЦ подходит не для каждой долговой ситуации.
Иногда человек пытается идти в МФЦ, потому что хочет «бесплатно и без суда», но фактически его дело сложнее.
Например:
долг больше 1 млн рублей;
есть имущество, которое требует оценки рисков;
кредиторы активно взыскивают задолженность;
есть спорные сделки;
есть долги ИП;
есть ипотека;
открыты исполнительные производства;
не все кредиторы известны.
В таких случаях внесудебная процедура может не решить проблему.
Более того, неправильная подача через МФЦ только потеряет время.
Иногда должнику безопаснее сразу рассматривать судебное банкротство физических лиц с финансовым управляющим, анализом имущества и полноценным списанием долгов.
Что сделать перед обращением в МФЦ
Перед подачей заявления стоит проверить четыре блока:
Сумма долгов
Попадает ли она в диапазон от 25 000 до 1 000 000 рублей.
Исполнительные производства
Есть ли открытые производства и по каким основаниям окончены старые.
Кредиторы
Все ли банки, МФО, коллекторы, ЖКХ и налоговые долги внесены в список.
Категория заявителя
Подходит ли человек под основания ст. 223.2 127-ФЗ и есть ли нужные справки.
На практике именно предварительная проверка помогает избежать возврата заявления.
Вывод
Внесудебное банкротство через МФЦ — полезный механизм списания долгов, но он работает только при строгом соблюдении условий закона.
Основные причины отказа связаны не с «плохим отношением» МФЦ, а с формальными ошибками:
не та сумма долга;
открытые исполнительные производства;
неподходящее основание окончания производства;
неполный список кредиторов;
ошибки в справках;
нарушение сроков повторного обращения;
неверный выбор процедуры.
Если есть сомнения, подходит ли внесудебное банкротство, ситуацию лучше проверить до подачи заявления.
Иногда проблему можно решить через МФЦ.
А иногда безопаснее сразу готовиться к судебной процедуре банкротства физических лиц.
Разобрать вашу ситуацию можно заранее — до отказа, потери времени и новых исполнительных производств.
Если вы планируете пройти внесудебное банкротство через МФЦ или уже столкнулись с отказом, лучше заранее проверить, соответствует ли ваша ситуация требованиям закона.
В нашем Telegram-канале мы публикуем разборы реальных случаев банкротства, рассказываем об ошибках при подаче документов в МФЦ, работе судебных приставов, исполнительном производстве и других законных способах решения долговых проблем.
Делимся судебной практикой, изменениями законодательства и рекомендациями юристов, которые помогут избежать распространенных ошибок и выбрать подходящий способ списания долгов.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию