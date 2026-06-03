Почему МФЦ отказывает во внесудебном банкротстве: 7 ошибок должников в 2026 году

Внесудебное банкротство через МФЦ часто воспринимают как простую бесплатную процедуру: подал заявление, подождал шесть месяцев — долги списали. На практике все сложнее.

Внесудебное банкротство через МФЦ часто воспринимают как простую бесплатную процедуру: подал заявление, подождал шесть месяцев — долги списали.

На практике всё сложнее.

МФЦ действительно принимает заявления о внесудебном банкротстве, но процедура подходит не всем. Если должник не проходит по условиям закона или допускает ошибки в документах, заявление могут вернуть без возбуждения процедуры.

Разберем 7 частых причин отказа во внесудебном банкротстве через МФЦ в 2026 году.

Кто может подать на внесудебное банкротство через МФЦ

Порядок внесудебного банкротства регулируется ст. 223.2 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Заявление подается гражданином в МФЦ по месту жительства или пребывания.

Общее правило по сумме долга: от 25 000 до 1 000 000 рублей. Эти пределы указаны и на Госуслугах в разделе о банкротстве граждан.

Но одной суммы долга недостаточно.

Нужно подходить под одно из оснований, предусмотренных законом. Например, иметь оконченные исполнительные производства из-за невозможности взыскания либо относиться к отдельным категориям граждан: пенсионерам, получателям детских пособий, гражданам с длительным исполнительным производством и другим категориям, указанным в ст. 223.2 127-ФЗ.

И вот здесь начинается большинство отказов.

1. Сумма долга не попадает в установленный диапазон

Первая причина — неверно посчитанная задолженность.

Для внесудебного банкротства через МФЦ общий размер обязательств должен быть не меньше 25 000 рублей и не больше 1 000 000 рублей.

Ошибка выглядит так.

Человек считает только основной долг по кредитам, но забывает про проценты, микрозаймы, кредитные карты, долги по ЖКХ, налоги или исполнительские сборы.

Или наоборот — указывает долг больше 1 млн рублей, хотя часть обязательств уже погашена или фактически не подтверждена.

Что сделать перед подачей:

запросить сведения у банков и МФО;

проверить исполнительные производства;

посмотреть задолженности по налогам и ЖКХ;

собрать актуальные суммы по всем кредиторам.

Если сумма больше 1 млн рублей, внесудебное банкротство через МФЦ обычно не подойдет. Тогда нужно оценивать судебную процедуру банкротства физических лиц.

2. Есть открытое исполнительное производство

Одна из самых частых причин возврата заявления — наличие открытого исполнительного производства.

Для стандартного основания внесудебного банкротства важно, чтобы исполнительное производство было окончено по причине невозможности взыскания, а новых неоконченных или непрекращенных производств не было.

На практике должник приходит в МФЦ, потому что «приставы уже ничего не списывают».

Но это не значит, что производство окончено.

Оно может числиться открытым в базе ФССП. И пока оно открыто, МФЦ не запустит процедуру.

Что проверить:

есть ли исполнительные производства на сайте ФССП;

по какой статье они окончены;

не возбуждено ли новое производство;

совпадают ли данные должника.

Многие узнают о проблеме уже после возврата заявления.

3. Исполнительное производство окончено не по тому основанию

Сам факт окончания исполнительного производства еще не означает, что можно идти в МФЦ.

Для внесудебного банкротства важна причина окончания.

На практике должники часто путают разные основания.

Например, производство могло быть окончено из-за направления исполнительного документа по месту работы, отмены судебного приказа, возврата по заявлению взыскателя или по другим причинам.

Но для МФЦ это не то же самое, что окончание в связи с невозможностью взыскания.

И вот тут начинается проблема.

Человек уверен, что пристав «закрыл дело», а юридически нужного основания нет.

Что делать:

запросить постановление пристава;

проверить основание окончания;

не ориентироваться только на устные пояснения;

заранее оценить, подходит ли документ под ст. 223.2 127-ФЗ.

Если основание не подходит, заявление через МФЦ вернут.

4. Не указаны все кредиторы

Еще одна распространенная ошибка — неполный список кредиторов.

К заявлению нужно приложить список кредиторов и должников. В нем указываются сведения о кредиторах и размере задолженности.

На практике люди часто забывают:

микрофинансовые организации;

старые кредитные карты;

долги по ЖКХ;

задолженность по налогам;

штрафы;

кредиторов после уступки долга коллекторам.

Проблема в том, что долги, которые не указаны в заявлении, могут не попасть под списание.

То есть человек проходит процедуру, ждет шесть месяцев, а потом выясняет: часть долгов осталась.

Поэтому перед подачей заявления нужно не просто «примерно вспомнить», кому должны, а собрать полную картину задолженности.

5. Неверные или устаревшие справки

Для отдельных категорий граждан закон требует дополнительные справки.

Например, это касается пенсионеров, получателей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также некоторых других категорий, предусмотренных ст. 223.2 127-ФЗ. В ряде случаев справки должны быть выданы не ранее чем за три месяца до обращения.

Ошибки бывают простые:

справка просрочена;

в справке не хватает обязательных сведений;

данные в справке не совпадают с заявлением;

документ оформлен не по нужной форме;

справку принесли не по той категории заявителя.

МФЦ не будет «догадываться», что имел в виду заявитель.

Если документы не соответствуют требованиям, заявление могут вернуть.

6. Должник уже проходил банкротство и не выдержал срок

Повторное внесудебное банкротство возможно не сразу.

Если гражданин уже проходил процедуру, нужно учитывать ограничения по срокам повторного обращения.

Федресурс указывает, что при подаче заявления проверяются сведения о ранее опубликованных процедурах банкротства и соблюдение сроков для повторной подачи.

На практике проблема возникает так.

Человек не помнит точную дату предыдущего банкротства или считает, что если долги были списаны через суд, то к МФЦ это не относится.

Но сведения о банкротстве публикуются в ЕФРСБ, и эти данные учитываются.

Перед подачей стоит проверить:

было ли ранее банкротство;

когда завершилась процедура;

какой срок должен пройти для повторного обращения;

нет ли опубликованных сведений, которые помешают подаче.

7. Ситуация на самом деле требует судебного банкротства

Внесудебное банкротство через МФЦ подходит не для каждой долговой ситуации.

Иногда человек пытается идти в МФЦ, потому что хочет «бесплатно и без суда», но фактически его дело сложнее.

Например:

долг больше 1 млн рублей;

есть имущество, которое требует оценки рисков;

кредиторы активно взыскивают задолженность;

есть спорные сделки;

есть долги ИП;

есть ипотека;

открыты исполнительные производства;

не все кредиторы известны.

В таких случаях внесудебная процедура может не решить проблему.

Более того, неправильная подача через МФЦ только потеряет время.

Иногда должнику безопаснее сразу рассматривать судебное банкротство физических лиц с финансовым управляющим, анализом имущества и полноценным списанием долгов.

Что сделать перед обращением в МФЦ

Перед подачей заявления стоит проверить четыре блока:

Сумма долгов

Попадает ли она в диапазон от 25 000 до 1 000 000 рублей. Исполнительные производства

Есть ли открытые производства и по каким основаниям окончены старые. Кредиторы

Все ли банки, МФО, коллекторы, ЖКХ и налоговые долги внесены в список. Категория заявителя

Подходит ли человек под основания ст. 223.2 127-ФЗ и есть ли нужные справки.

На практике именно предварительная проверка помогает избежать возврата заявления.

Вывод

Внесудебное банкротство через МФЦ — полезный механизм списания долгов, но он работает только при строгом соблюдении условий закона.

Основные причины отказа связаны не с «плохим отношением» МФЦ, а с формальными ошибками:

не та сумма долга;

открытые исполнительные производства;

неподходящее основание окончания производства;

неполный список кредиторов;

ошибки в справках;

нарушение сроков повторного обращения;

неверный выбор процедуры.

Если есть сомнения, подходит ли внесудебное банкротство, ситуацию лучше проверить до подачи заявления.

Иногда проблему можно решить через МФЦ.

А иногда безопаснее сразу готовиться к судебной процедуре банкротства физических лиц.

Разобрать вашу ситуацию можно заранее — до отказа, потери времени и новых исполнительных производств.

Если вы планируете пройти внесудебное банкротство через МФЦ или уже столкнулись с отказом, лучше заранее проверить, соответствует ли ваша ситуация требованиям закона.

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