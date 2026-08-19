Компания показывает прибыль, а на зарплату приходится занимать. Куда на самом деле исчезают деньги бизнеса

«По итогам месяца мы снова в плюсе. Тогда почему мне опять приходится искать деньги на зарплату?»
Для многих предпринимателей эта ситуация кажется абсурдной.
Продажи идут.
Выручка растет.
В отчетах есть прибыль.
Компания не выглядит убыточной.
Но подходит день зарплаты, платеж поставщику или очередная закупка — и выясняется, что свободных денег на расчетном счете снова недостаточно.
Тогда собственник переводит свои средства, использует кредитку, берет очередной заем или просит поставщика немного подождать.
Один раз такое может произойти практически с любым бизнесом.
Но если ситуация повторяется из месяца в месяц, проблема уже не только в кассовом разрыве.
Прибыль есть. Где тогда деньги?
Главная ошибка — считать прибыль и деньги на счете одним и тем же.
Представим, компания отгрузила клиенту товар на 2 млн рублей.
Сделка состоялась, доход отражен.
Но по договору клиент заплатит через 45 дней.
А компании уже сейчас нужно:
выплатить зарплату;
заплатить налоги;
оплатить аренду;
рассчитаться с поставщиком;
закупить следующую партию.
На бумаге бизнес заработал.
Фактически деньги еще находятся у клиента.
И следующие полтора месяца компании нужно каким-то образом финансировать свою работу.
Чем быстрее растет бизнес, тем больше ему может не хватать денег
Звучит парадоксально, но рост продаж иногда только усиливает проблему.
Компания получает больше заказов.
Чтобы их выполнить, нужно больше товара, материалов, сотрудников, логистики и рекламы.
Расходы возникают сегодня.
А деньги от клиентов могут поступить через несколько недель.
Получается странная ситуация: чем больше компания продает, тем больше денег ей требуется для поддержания оборота.
Поэтому рост выручки сам по себе еще не означает улучшения финансового положения.
Кредит начинает выполнять совсем другую функцию
Сам по себе кредит для бизнеса — обычный финансовый инструмент.
Один вопрос, когда заемные деньги используются для покупки оборудования, запуска нового направления или расширения производства.
Другой — когда кредит нужен, чтобы дожить до следующего поступления.
Сегодня заем оплачивает зарплату.
Через месяц — налоги.
Потом кредитные деньги идут поставщику.
А следующий кредит частично закрывает предыдущий.
Компания при этом может продолжать продавать и даже показывать прибыль.
Но финансовая модель уже становится зависимой от постоянного привлечения новых денег.
И вот это гораздо более важный сигнал.
Поставщики тоже становятся «банком»
Есть еще один способ незаметно финансировать бизнес — постоянно переносить платежи.
«Заплатим через неделю».
«Клиент задерживает оплату».
«Давайте закроем в следующем месяце».
Если поставщики соглашаются, некоторое время компания действительно получает передышку.
Но экономически проблема никуда не исчезает.
Бизнес просто финансирует текущую деятельность за счет денег, которые должен другим.
И чем больше таких обязательств накапливается, тем болезненнее становится любая следующая задержка выручки.
Самая опасная иллюзия — «нам просто должны заплатить»
В моей практике финансовых споров я регулярно вижу одну и ту же логику.
Компания должна поставщикам, банку и другим кредиторам, но собственник уверен, что ситуация временная:
«У нас большая дебиторка. Вот клиенты заплатят — и со всеми рассчитаемся».
Иногда именно так и происходит.
Но важно посмотреть на качество этой дебиторской задолженности.
Когда реально должны заплатить?
Есть ли спор?
Насколько платежеспособен сам контрагент?
Не придется ли взыскивать деньги через суд?
Сумма в таблице и деньги, которыми можно завтра заплатить зарплату, — совершенно разные активы.
Четыре вопроса, которые покажут больше, чем размер прибыли
Если компания регулярно испытывает нехватку денег, собственнику полезно проверить:
сколько дней бизнес сможет выполнять обязательства вообще без новых поступлений;
через сколько дней после продажи деньги реально возвращаются на счет;
какую часть текущих расходов уже приходится финансировать кредитами и отсрочками;
хватит ли ожидаемых поступлений, чтобы закрыть уже существующие обязательства.
Особенно настораживает ситуация, когда без очередного кредита или оплаты от одного крупного клиента компания не может выполнить ближайшие обязательные платежи.
Когда это перестает быть обычным кассовым разрывом
Временный недостаток денег еще не означает финансового кризиса.
У устойчивого бизнеса тоже бывают задержки оплат и сезонные разрывы.
Вопрос в том, восстанавливается ли ситуация после поступления денег.
Если клиент заплатил — и компания вернулась к нормальному финансовому циклу, это одна история.
Если деньги поступили и в тот же день полностью ушли на старые долги, после чего снова нечем оплачивать текущие расходы, — другая.
Так бизнес постепенно начинает жить не за счет заработанных денег, а за счет следующих поступлений.
При чем здесь банкротство
К банкротству редко приходят в тот день, когда на расчетном счете впервые не хватило денег.
Обычно этому предшествует более длинный период.
Компания переносит платежи.
Берет новые кредиты.
Накапливает задолженность перед поставщиками.
Ждет крупную дебиторку.
Закрывает старые обязательства новыми поступлениями.
А потом одного платежа не происходит вовремя — и вся конструкция перестает работать.
В процедурах банкротства впоследствии может иметь значение, когда финансовые трудности приобрели устойчивый характер и какие решения принимало руководство компании в этот период.
Поэтому задача собственника — увидеть изменение финансовой модели гораздо раньше суда.
Простой тест для бизнеса
Возьмите ожидаемые поступления на ближайшие 30 дней.
А теперь мысленно перенесите самое крупное из них на месяц вперед.
Что произойдет?
Если придется просто использовать резерв — у бизнеса есть запас прочности.
Если придется взять кредит, задержать налоги, зарплату или расчеты с поставщиками — финансовая устойчивость уже во многом зависит от своевременности чужих платежей.
Это повод внимательнее посмотреть на денежный поток.
Вывод
Компания может быть прибыльной и одновременно испытывать серьезную нехватку денег.
Поэтому вопрос «сколько мы заработали?» собственнику полезно дополнять другим:
«Сколько денег у бизнеса реально останется после ближайших обязательных платежей?»
Если зарплата, налоги и поставщики из месяца в месяц оплачиваются только после очередного кредита или поступления от следующего клиента, проблема уже не в цифре прибыли.
Она в том, что бизнес постепенно теряет финансовый запас прочности.
Сохраните материал и попробуйте провести простой стресс-тест: посчитайте, что произойдет с компанией, если крупнейший платеж следующего месяца задержится на 30 дней. Результат иногда показывает реальное состояние бизнеса лучше отчета о прибыли.
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