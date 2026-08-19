Компания показывает прибыль, а на зарплату приходится занимать. Куда на самом деле исчезают деньги бизнеса

«По итогам месяца мы снова в плюсе. Тогда почему мне опять приходится искать деньги на зарплату?»

Для многих предпринимателей эта ситуация кажется абсурдной.

Продажи идут.

Выручка растет.

В отчетах есть прибыль.

Компания не выглядит убыточной.

Но подходит день зарплаты, платеж поставщику или очередная закупка — и выясняется, что свободных денег на расчетном счете снова недостаточно.

Тогда собственник переводит свои средства, использует кредитку, берет очередной заем или просит поставщика немного подождать.

Один раз такое может произойти практически с любым бизнесом.

Но если ситуация повторяется из месяца в месяц, проблема уже не только в кассовом разрыве.