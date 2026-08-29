На счете ООО не хватает денег на все платежи: что директору проверить в первую очередь

Еще вчера компания работала в обычном режиме.
Сегодня на расчетном счете — 700 тысяч рублей.
При этом нужно заплатить:
поставщику — 500 тысяч;
банку — 250 тысяч;
налоги — 300 тысяч;
зарплату — 400 тысяч.
Денег на всех не хватает.
Первое желание руководителя — закрыть самый срочный платеж, а с остальными разобраться после следующего поступления.
Но если такая ситуация перестала быть разовой, сначала стоит понять, почему возник дефицит и насколько он серьезен.
Шаг 1. Посчитайте все ближайшие обязательства
Не только те, по которым уже звонят.
Составьте список платежей хотя бы на ближайшие 30 дней:
зарплата;
налоги и взносы;
кредиты;
аренда;
поставщики;
лизинг;
выплаты по судебным решениям;
другие обязательные расходы.
Рядом укажите срок каждого платежа.
Иногда уже на этом этапе становится понятно, что проблема значительно больше текущего остатка на счете.
Шаг 2. Не считайте ожидаемую выручку деньгами
«Через неделю клиент должен перечислить два миллиона».
Ключевое слово здесь — должен.
Пока деньги не поступили, компания ими не располагает.
Особенно осторожно стоит относиться к поступлениям от контрагентов, которые уже задерживали оплату.
Если вся платежеспособность бизнеса зависит от одного ожидаемого перевода, полезно сразу посчитать сценарий, при котором он задержится на неделю или месяц.
Шаг 3. Определите, это разовый разрыв или уже система
Кассовый разрыв сам по себе не означает, что компания находится в критическом положении.
Вопрос в другом: что произойдет после следующего поступления денег?
Если клиент заплатит и компания спокойно закроет обязательства — одна ситуация.
Если поступившие деньги полностью уйдут на старые долги, а для новых платежей снова придется занимать — другая.
Особенно тревожный сценарий выглядит так:
новая выручка → старые долги → новый кредит → текущие расходы → снова нехватка денег.
В этом случае стоит анализировать уже не отдельный платеж, а финансовое состояние компании в целом.
Шаг 4. Не переводите деньги собственнику «пока они есть»
Иногда при первых финансовых проблемах возникает обратная реакция:
«Лучше сейчас забрать деньги, потом разберемся».
Деньги перечисляют собственнику, родственникам или связанному бизнесу.
Именно с такими операциями стоит быть особенно осторожными.
Если компания уже испытывает серьезные трудности с исполнением обязательств, впоследствии может возникнуть вопрос, почему средства были направлены связанному лицу, а не использованы в интересах самой компании.
Здесь особенно важны основание платежа, документы и его экономический смысл.
Шаг 5. Проверьте, какие долги уже просрочены
Собственники часто ориентируются на того кредитора, который звонит громче остальных.
Но для оценки ситуации полезнее другое.
Нужно понимать:
когда возникла каждая задолженность;
сколько длится просрочка;
есть ли претензии;
поданы ли иски;
началось ли исполнительное производство;
есть ли обеспеченные обязательства.
Это позволяет увидеть реальную картину, а не только самые настойчивые требования.
Шаг 6. Не берите новый кредит автоматически
Новый заем действительно может закрыть временный дефицит.
Но перед этим стоит ответить на один вопрос:
за счет каких денег компания вернет этот кредит?
Если существует понятный источник будущих поступлений — это одна модель.
Если заем нужен только для того, чтобы погасить предыдущий заем, налоги и старые долги поставщикам, — совсем другая.
Кредит не устраняет финансовую проблему, если бизнес уже не генерирует достаточно денег для обслуживания всех обязательств.
Когда ситуация требует особого внимания
Один тяжелый месяц еще ничего не доказывает.
Но стоит провести более глубокий анализ, если:
просрочки повторяются несколько месяцев;
новые поступления сразу уходят на старые долги;
для зарплаты или налогов приходится занимать;
поставщики отказываются работать без предоплаты;
компания получила несколько претензий или исков;
для продолжения работы приходится продавать основные активы.
Если эти признаки появляются одновременно, простого переноса платежей может быть уже недостаточно.
При чем здесь ответственность директора
Когда компания сталкивается с серьезными финансовыми трудностями, решения руководителя приобретают особое значение.
В дальнейшем могут анализироваться сделки, движение денег, состояние бухгалтерской документации и действия лиц, которые фактически управляли бизнесом.
Особенно подробно такие обстоятельства исследуются, если ситуация доходит до банкротства компании.
Это не означает, что любой директор бизнеса с долгами автоматически отвечает по обязательствам ООО.
Но решения, принятые в период финансового кризиса, действительно могут получить правовую оценку значительно позже.
Поэтому хаотичная стратегия «сегодня заплатим кому-нибудь, а завтра посмотрим» — не лучший вариант.
Что сделать директору
Если денег уже не хватает на все обязательства:
Составить полный платежный календарь.
Проверить реальные, а не предполагаемые поступления.
Определить объем и срок просроченной задолженности.
Пересчитать денежный поток хотя бы на ближайший месяц.
Проверить крупные и нестандартные операции.
Не совершать необъяснимых переводов связанным лицам.
Оценить, способен ли бизнес восстановить нормальные расчеты без постоянного привлечения новых долгов.
Главная задача на этом этапе — понять, временная ли это нехватка денег или компания уже системно не справляется со своими обязательствами.
Вывод
Когда на счете не хватает денег на все платежи, проблема редко решается простым выбором между поставщиком и банком.
Гораздо важнее понять причину дефицита.
Если через неделю поступит выручка и финансовый цикл восстановится, бизнес столкнулся с одной ситуацией.
Если каждое новое поступление лишь закрывает старые долги — с совершенно другой.
И чем раньше руководитель увидит эту разницу, тем больше вариантов останется для дальнейших действий.
Сохраните материал: платежный календарь на ближайшие 30 дней иногда показывает состояние компании гораздо точнее, чем размер выручки за предыдущий месяц.
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