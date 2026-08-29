На счете ООО не хватает денег на все платежи: что директору проверить в первую очередь

Шаг 3. Определите, это разовый разрыв или уже система

Кассовый разрыв сам по себе не означает, что компания находится в критическом положении.

Вопрос в другом: что произойдет после следующего поступления денег?

Если клиент заплатит и компания спокойно закроет обязательства — одна ситуация.

Если поступившие деньги полностью уйдут на старые долги, а для новых платежей снова придется занимать — другая.

Особенно тревожный сценарий выглядит так:

новая выручка → старые долги → новый кредит → текущие расходы → снова нехватка денег.

В этом случае стоит анализировать уже не отдельный платеж, а финансовое состояние компании в целом.