С 1 сентября заработал цифровой рубль. Что изменится для обычных людей, ИП и бизнеса

Есть лимит 300 тысяч рублей. Но важно понимать, на что именно

С 1 сентября Банк России установил для физических лиц лимит: не более 300 тысяч рублей в течение календарного месяца на пополнение цифрового кошелька переводами с банковских счетов и электронных денежных средств.

И здесь легко сделать неправильный вывод:

«Значит, цифровыми рублями нельзя пользоваться больше чем на 300 тысяч».

Это не совсем так.

Ограничение относится именно к определенному способу увеличения остатка цифровых рублей физлицом, а не означает общий запрет на все операции сверх этой суммы.

Поэтому, когда увидите в соцсетях очередной заголовок «цифровой рубль ограничили 300 тысячами», лучше смотреть, о какой именно операции идет речь.