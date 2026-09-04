С 1 сентября налоговые штрафы считают по новым правилам: когда сумму можно уменьшить

Что произошло

ФНС разъясняет: с 1 сентября 2026 года при наличии смягчающих обстоятельств налоговый штраф может быть уменьшен не менее чем в два раза, но не более чем в десять раз от первоначального размера. Изменения внесены Федеральным законом № 425-ФЗ.

То есть вопрос о смягчающих обстоятельствах теперь особенно важно не пропускать.