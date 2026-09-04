С 1 сентября налоговые штрафы считают по новым правилам: когда сумму можно уменьшить

Компания получила решение налоговой.
Штраф — 300 тысяч рублей.
Первая реакция:
«Нарушение уже установлено. Значит, остается только платить».
Не всегда.
В налоговом законодательстве существуют смягчающие обстоятельства, которые могут влиять на размер санкции.
А с 1 сентября правила их применения изменились.
Что произошло
ФНС разъясняет: с 1 сентября 2026 года при наличии смягчающих обстоятельств налоговый штраф может быть уменьшен не менее чем в два раза, но не более чем в десять раз от первоначального размера. Изменения внесены Федеральным законом № 425-ФЗ.
То есть вопрос о смягчающих обстоятельствах теперь особенно важно не пропускать.
Что может иметь значение
Среди обстоятельств, на которые указывает ФНС, есть, например:
незначительная просрочка при представлении документов;
небольшой объем непредставленных документов;
ошибка без умысла в установленных пределах;
противоречивая судебная практика;
самостоятельное устранение нарушения;
погашение недоимки и пеней до итогового решения;
тяжелое финансовое положение;
добросовестное поведение налогоплательщика.
Но есть принципиальная деталь.
Просто написать «у компании тяжелое положение» недостаточно.
Обстоятельства необходимо подтверждать.
Ошибку лучше исправлять до того, как ее найдут
Особенно интересен для бизнеса пункт о добровольном устранении нарушения.
Предприниматель обнаружил ошибку сам.
Исправил ее.
Подал необходимые документы до того, как нарушение выявил налоговый орган.
Такая последовательность может иметь значение при оценке ответственности.
Поэтому стратегия:
«Ничего не будем делать, вдруг налоговая не заметит»
иногда оказывается значительно дороже своевременного исправления.
Финансовые проблемы тоже нужно доказывать
Как юрист по банкротству я особенно обратила бы внимание бизнеса на тяжелое финансовое положение.
Компания может действительно иметь:
просрочки перед поставщиками;
кредиты;
кассовый разрыв;
задолженность по зарплате;
падение оборота.
Но для налогового органа важны не эмоции собственника, а документы.
Поэтому если финансовое состояние используется как аргумент, оно должно подтверждаться цифрами.
Не путайте уменьшение штрафа и списание налога
Это разные вещи.
Смягчающие обстоятельства относятся к ответственности и размеру санкции.
Они сами по себе не означают, что исчезает основная налоговая задолженность.
Поэтому при крупном доначислении нужно отдельно считать:
налог;
пени;
штраф;
возможность оспаривания;
возможность исполнения обязательства.
Когда стоит оценивать ситуацию шире
Иногда предприниматель борется за снижение штрафа на 200 тысяч рублей, хотя у компании уже несколько миллионов налоговой задолженности, кредиты и просрочки поставщикам.
Тогда проблема значительно шире конкретной санкции.
Если компания объективно перестает справляться с обязательствами, необходимо оценивать финансовое положение бизнеса в целом, а не только спорить по отдельному штрафу.
Именно на этом этапе иногда обнаруживается, что налоговый спор — не причина кризиса, а один из его симптомов.
Вывод
Новые правила с 1 сентября — хороший повод пересмотреть подход к налоговым нарушениям.
Получив акт или решение, не ограничивайтесь вопросом:
«Сколько придется заплатить?»
Проверьте:
есть ли основания спорить с самим нарушением;
есть ли смягчающие обстоятельства;
какими документами они подтверждаются;
что можно исправить добровольно;
как сумма повлияет на платежеспособность бизнеса.
Сохраните материал на случай налоговой проверки: иногда правильно подтвержденные обстоятельства имеют вполне измеримую цену.
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