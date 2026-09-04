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Юрист Жукова
Налоговые штрафы
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С 1 сентября налоговые штрафы считают по новым правилам: когда сумму можно уменьшить

С 1 сентября 2026 года изменился подход к снижению налоговых штрафов при наличии смягчающих обстоятельств. Теперь Налоговый кодекс устанавливает рамки уменьшения санкции — и для бизнеса особенно важно не просто заявить о сложной ситуации, а подтвердить ее документами.

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Компания получила решение налоговой.

Штраф — 300 тысяч рублей.

Первая реакция:

«Нарушение уже установлено. Значит, остается только платить».

Не всегда.

В налоговом законодательстве существуют смягчающие обстоятельства, которые могут влиять на размер санкции.

А с 1 сентября правила их применения изменились.

С 1 сентября налоговые штрафы считают по новым правилам: когда сумму можно уменьшить

Что произошло

ФНС разъясняет: с 1 сентября 2026 года при наличии смягчающих обстоятельств налоговый штраф может быть уменьшен не менее чем в два раза, но не более чем в десять раз от первоначального размера. Изменения внесены Федеральным законом № 425-ФЗ.

То есть вопрос о смягчающих обстоятельствах теперь особенно важно не пропускать.

Что может иметь значение

Среди обстоятельств, на которые указывает ФНС, есть, например:

незначительная просрочка при представлении документов;

небольшой объем непредставленных документов;

ошибка без умысла в установленных пределах;

противоречивая судебная практика;

самостоятельное устранение нарушения;

погашение недоимки и пеней до итогового решения;

тяжелое финансовое положение;

добросовестное поведение налогоплательщика.

Но есть принципиальная деталь.

Просто написать «у компании тяжелое положение» недостаточно.

Обстоятельства необходимо подтверждать.

Ошибку лучше исправлять до того, как ее найдут

Особенно интересен для бизнеса пункт о добровольном устранении нарушения.

Предприниматель обнаружил ошибку сам.

Исправил ее.

Подал необходимые документы до того, как нарушение выявил налоговый орган.

Такая последовательность может иметь значение при оценке ответственности.

Поэтому стратегия:

«Ничего не будем делать, вдруг налоговая не заметит»

иногда оказывается значительно дороже своевременного исправления.

Финансовые проблемы тоже нужно доказывать

Как юрист по банкротству я особенно обратила бы внимание бизнеса на тяжелое финансовое положение.

Компания может действительно иметь:

просрочки перед поставщиками;

кредиты;

кассовый разрыв;

задолженность по зарплате;

падение оборота.

С 1 сентября налоговые штрафы считают по новым правилам: когда сумму можно уменьшить

Но для налогового органа важны не эмоции собственника, а документы.

Поэтому если финансовое состояние используется как аргумент, оно должно подтверждаться цифрами.

Не путайте уменьшение штрафа и списание налога

Это разные вещи.

Смягчающие обстоятельства относятся к ответственности и размеру санкции.

Они сами по себе не означают, что исчезает основная налоговая задолженность.

Поэтому при крупном доначислении нужно отдельно считать:

налог;

пени;

штраф;

возможность оспаривания;

возможность исполнения обязательства.

Когда стоит оценивать ситуацию шире

Иногда предприниматель борется за снижение штрафа на 200 тысяч рублей, хотя у компании уже несколько миллионов налоговой задолженности, кредиты и просрочки поставщикам.

Тогда проблема значительно шире конкретной санкции.

Если компания объективно перестает справляться с обязательствами, необходимо оценивать финансовое положение бизнеса в целом, а не только спорить по отдельному штрафу.

Именно на этом этапе иногда обнаруживается, что налоговый спор — не причина кризиса, а один из его симптомов.

Вывод

Новые правила с 1 сентября — хороший повод пересмотреть подход к налоговым нарушениям.

Получив акт или решение, не ограничивайтесь вопросом:

«Сколько придется заплатить?»

Проверьте:

есть ли основания спорить с самим нарушением;

есть ли смягчающие обстоятельства;

какими документами они подтверждаются;

что можно исправить добровольно;

как сумма повлияет на платежеспособность бизнеса.

Сохраните материал на случай налоговой проверки: иногда правильно подтвержденные обстоятельства имеют вполне измеримую цену.

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Юрист Жукова

Юрист Жукова

Юрист

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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