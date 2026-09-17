Налоговая доначислила миллионы, а заплатить сразу нечем. С 1 сентября получить рассрочку стало проще

Проверка закончилась.

Компания получает решение:

налог — 4 млн рублей;

пени;

штраф.

Само доначисление еще можно анализировать и при наличии оснований оспаривать.

Но возникает другой вопрос:

что делать, если обязанность платить сохранится, а четырех миллионов на счете просто нет?

До недавнего времени многие собственники видели только два варианта:

взять кредит;

или допустить налоговую задолженность.

Но существует еще один механизм — рассрочка.

А с 1 сентября 2026 года правила для задолженности по результатам налоговой проверки изменились.