Налоговая доначислила миллионы, а заплатить сразу нечем. С 1 сентября получить рассрочку стало проще

Проверка закончилась.
Компания получает решение:
налог — 4 млн рублей;
пени;
штраф.
Само доначисление еще можно анализировать и при наличии оснований оспаривать.
Но возникает другой вопрос:
что делать, если обязанность платить сохранится, а четырех миллионов на счете просто нет?
До недавнего времени многие собственники видели только два варианта:
взять кредит;
или допустить налоговую задолженность.
Но существует еще один механизм — рассрочка.
А с 1 сентября 2026 года правила для задолженности по результатам налоговой проверки изменились.
Что изменилось с 1 сентября
ФНС разъяснила новый порядок предоставления рассрочки при невозможности единовременно заплатить суммы, начисленные по результатам налоговой проверки.
Теперь заявление можно подать со дня вынесения решения по проверке и не позднее десяти дней со дня вступления этого решения в силу.
Это важное изменение.
Компания получает возможность заниматься вопросом рассрочки заранее, не дожидаясь, пока налоговый долг уже создаст критическую ситуацию.
Еще одно важное изменение
Для этого основания отменено обязательное предоставление банковской гарантии как способа обеспечения исполнения обязанности.
Для бизнеса это существенный практический момент.
Получение банковской гарантии само по себе требует:
времени;
документов;
оценки финансового состояния;
а иногда и дополнительных расходов.
Теперь соответствующий механизм стал доступнее.
Но это не означает, что налоговая автоматически согласует рассрочку каждому заявителю.
Рассрочка — это не списание долга
Здесь часто возникает неправильное ожидание.
Если компания получила рассрочку, налог не исчезает.
Меняется срок исполнения обязанности.
ФНС указывает, что изменение сроков уплаты возможно в форме отсрочки либо рассрочки при наличии предусмотренных законом оснований.
То есть государство фактически разрешает погашать обязательство по установленному графику.
Для бизнеса разница огромная.
Одно дело — найти несколько миллионов сразу.
Другое — встроить платежи в будущий денежный поток.
Но сначала нужно ответить на другой вопрос
Перед обращением за рассрочкой я бы обязательно определила:
спорит компания с результатами проверки или нет?
Потому что ситуация может быть разной.
В одном случае доначисления обоснованы, но денег для единовременной уплаты действительно нет.
В другом компания считает само решение инспекции незаконным.
Тогда вопрос рассрочки не должен автоматически подменять анализ возможности обжалования.
Сначала нужно понять:
что именно доначислено;
на каком основании;
какие доказательства использовала инспекция;
есть ли основания спорить с решением.
Самая опасная реакция — срочно брать любой кредит
Представим:
ФНС доначислила компании 5 млн рублей.
На счете — 800 тысяч.
Собственник в панике берет дорогой кредит.
Налог закрывает.
Но через два месяца компания уже не может обслуживать новый долг.
В результате налогового долга действительно нет.
Зато появился банковский.
Финансовая проблема никуда не исчезла — изменился только кредитор.
Именно поэтому перед привлечением нового финансирования важно посчитать, сможет ли бизнес реально его обслуживать.
Когда рассрочка тоже не спасает
Есть еще одна неприятная ситуация.
Компания получает рассрочку.
Но даже ежемесячные платежи по графику для нее слишком велики.
Одновременно существуют:
просрочки перед поставщиками;
кредиты;
долги по зарплате;
другие налоговые обязательства.
Тогда вопрос уже не только в конкретном решении ФНС.
Нужно оценивать общую платежеспособность бизнеса.
Как юрист по банкротству я считаю этот момент принципиальным: иногда предприниматель пытается договориться отдельно с каждым кредитором, хотя сумма всех обязательств уже объективно превышает возможности бизнеса.
Что делать сразу после решения налоговой
Не ждать последнего дня.
Проверьте:
1. Какова общая сумма доначислений.
Отдельно налог, пени и штрафы.
2. Есть ли основания обжаловать решение.
3. Какую сумму компания реально способна платить ежемесячно.
4. Есть ли другие крупные обязательства.
5. Подходит ли ситуация под условия предоставления рассрочки.
6. Не пропущен ли срок обращения.
Последний пункт особенно важен с учетом нового порядка.
Вывод
Налоговая проверка с крупным доначислением еще не всегда означает, что всю сумму придется немедленно искать на расчетном счете.
С 1 сентября 2026 года механизм рассрочки по результатам проверки изменился, а обратиться за ней можно уже со дня вынесения решения при соблюдении установленных условий.
Но прежде чем выбирать между кредитом, рассрочкой и спором с ФНС, стоит посмотреть на финансовое положение компании целиком.
Потому что задача бизнеса — не просто закрыть один налоговый долг.
Задача — сделать это так, чтобы через несколько месяцев не появился новый.
Сохраните материал: после налоговой проверки время на выбор правильной стратегии может оказаться не менее важным, чем размер самого доначисления.
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