НДФЛ и взносы теперь можно заявить заранее. Что изменилось для работодателей с 1 сентября

Что изменилось с 1 сентября

Изменения внесены Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ.

Теперь организации и индивидуальные предприниматели вправе указывать в уведомлении суммы НДФЛ и страховых взносов не только за последний истекший период, но и за будущие последовательные периоды до конца текущего года.

Проще говоря, бизнес получил выбор.

Можно продолжать подавать уведомления в обычном порядке.

А можно заранее заявить предполагаемые суммы на несколько месяцев вперед.