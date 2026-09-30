НДФЛ и взносы теперь можно заявить заранее. Что изменилось для работодателей с 1 сентября

Каждый месяц у работодателя повторяется одна и та же история.
Рассчитать выплаты.
Определить НДФЛ.
Посчитать страховые взносы.
Подготовить уведомление.
Проверить ЕНС.
Не пропустить очередной срок.
С сентября часть этой работы можно организовать иначе.
Работодателям разрешили подавать уведомления по НДФЛ и страховым взносам заранее.
Но это не означает, что теперь можно один раз приблизительно указать суммы и забыть о них до конца года.
Разберемся, как работает новое правило.
Что изменилось с 1 сентября
Изменения внесены Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ.
Теперь организации и индивидуальные предприниматели вправе указывать в уведомлении суммы НДФЛ и страховых взносов не только за последний истекший период, но и за будущие последовательные периоды до конца текущего года.
Проще говоря, бизнес получил выбор.
Можно продолжать подавать уведомления в обычном порядке.
А можно заранее заявить предполагаемые суммы на несколько месяцев вперед.
Пример
У компании стабильный фонд оплаты труда.
Количество сотрудников практически не меняется.
Размер выплат известен заранее.
Вместо подготовки отдельных уведомлений каждый месяц бухгалтер может воспользоваться новым механизмом и заранее отразить суммы по будущим периодам до конца года.
Для бизнеса с предсказуемой зарплатой это действительно может сократить количество повторяющихся операций.
Но появляется другой вопрос.
Что делать, если реальная сумма окажется другой?
Если начислили больше, чем указали заранее
Представим:
в предварительном уведомлении компания указала НДФЛ в размере 300 тыс. рублей.
Позже сотрудникам выплатили премии.
Фактически налог составил уже 370 тыс.
В этом случае потребуется представить новое уведомление с корректными данными в установленный срок.
ФНС прямо обращает на это внимание.
Поэтому предварительное уведомление не отменяет необходимость контролировать фактические начисления.
А если сумма оказалась меньше
Здесь правило интереснее.
Если фактически исчисленная сумма оказалась меньше той, которую организация ранее указала в предварительном уведомлении, подавать уточненное уведомление только по этой причине не требуется.
Именно поэтому новый порядок нужно воспринимать не просто как возможность «сдать все заранее».
Это отдельный механизм со своими правилами корректировки.
Обязательно ли переходить на новый порядок
Нет.
Это право, а не обязанность.
Если бухгалтерии удобнее работать по привычной схеме и подавать уведомления по мере наступления соответствующих периодов, она может продолжать это делать.
Для бизнеса с постоянно меняющимся фондом оплаты труда такой вариант иногда даже удобнее.
Например, если:
сотрудники регулярно получают премии;
численность персонала меняется;
выплаты существенно отличаются каждый месяц;
есть сезонные работники.
Предварительно спрогнозировать суммы в таком случае значительно сложнее.
Кому новый порядок действительно удобен
В первую очередь компаниям с относительно стабильными выплатами.
Например:
небольшому офису с постоянным штатом;
ИП с несколькими сотрудниками на фиксированной зарплате;
компании, где фонд оплаты труда мало меняется от месяца к месяцу.
Здесь предварительное уведомление действительно способно сократить количество рутинных действий.
А вот бизнесу с постоянно меняющимися выплатами стоит сначала оценить, будет ли экономия времени реальной.
Почему уведомление вообще так важно
Иногда собственник рассуждает:
«Главное — деньги на ЕНС перечислены. Какая разница, когда отправлено уведомление?»
Разница есть.
ФНС напоминает: уведомления используются для распределения денежных средств с ЕНС по соответствующим налоговым обязательствам.
Поэтому недостаточно просто положить деньги на единый налоговый счет.
Нужно корректно исполнить и остальные предусмотренные налоговым законодательством обязанности.
Самая опасная ошибка — перестать контролировать ЕНС
Предварительное уведомление может создать ложное ощущение:
«Мы все сдали до декабря — теперь можно не смотреть».
Но за несколько месяцев в бизнесе может измениться многое.
Приняли новых сотрудников.
Выплатили годовые премии.
Кто-то уволился.
Изменился размер вознаграждений.
Появились дополнительные выплаты.
Поэтому даже при использовании нового порядка бухгалтерии необходимо сопоставлять предварительно заявленные и фактически исчисленные суммы.
Что стоит сделать работодателю сейчас
Сначала определить, подходит ли новый механизм конкретному бизнесу.
Если зарплатные выплаты стабильны, можно рассмотреть предварительные уведомления.
Если постоянно меняются — возможно, привычный порядок окажется проще.
В любом случае полезно закрепить внутри бухгалтерии:
кто контролирует фактические начисления;
когда они сравниваются с предварительными;
кто отслеживает необходимость нового уведомления;
кто проверяет состояние ЕНС.
Иначе инструмент, созданный для упрощения работы, способен превратиться в дополнительный источник ошибок.
Причем здесь финансовые проблемы бизнеса
Для устойчивой компании ошибка в уведомлении чаще всего остается бухгалтерским вопросом, который можно исправить.
Совсем иначе ситуация выглядит, когда у бизнеса уже нет запаса денег.
На одном счете конкурируют:
зарплата;
налоги;
платежи поставщикам;
кредит;
аренда.
В такой ситуации ошибка в налоговом планировании может усилить уже существующий кассовый разрыв.
Если на ЕНС появляется отрицательное сальдо и обязанность своевременно не исполняется, Налоговый кодекс предусматривает процедуру взыскания задолженности. ФНС может взыскивать ее за счет денежных средств, а при их недостаточности — в установленном порядке переходить к иному имуществу организации или ИП.
Поэтому для финансово нестабильного бизнеса налоговый календарь — это уже не просто задача бухгалтерии.
Это часть управления ликвидностью компании.
Вывод
С 1 сентября 2026 года работодатели получили полезный инструмент: НДФЛ и страховые взносы можно заявлять заранее за будущие периоды до конца года.
Но новое правило не отменяет контроль фактических начислений.
Если реальная сумма окажется выше предварительно заявленной, потребуется вовремя передать новые сведения.
Поэтому использовать нововведение лучше не по принципу:
«Сдадим все заранее и забудем».
А как способ сократить рутинную работу там, где выплаты действительно можно прогнозировать.
Сохраните материал и перед следующим уведомлением проверьте, какой порядок удобнее именно вашему бизнесу.
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