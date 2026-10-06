ФНС уже оценивает ваш бизнес по десяткам показателей. Как узнать, что налоговая видит про вашу компанию

Можно ли посмотреть результат самому

Да.

И это, пожалуй, самая интересная часть нового механизма.

Компания может запросить выписку с результатами оценки через личный кабинет налогоплательщика.

ФНС указывает путь:

«Сведения о ЮЛ» → «Как меня видит налоговая» → сервис оценки → «Запросить выписку».

Если организация не согласна с результатами, предусмотрена возможность направить заявление о корректировке сведений. Налоговая служба

Для бизнеса это полезно по одной простой причине.

Лучше самому обнаружить проблему в своей оценке, чем узнать о ней от потенциального контрагента.