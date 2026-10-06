ФНС уже оценивает ваш бизнес по десяткам показателей. Как узнать, что налоговая видит про вашу компанию

Предприниматель может быть уверен, что с его компанией все в порядке.
Налоги уплачены.
Отчетность сдается.
Долгов нет.
Но у ФНС картина бизнеса значительно шире.
С 1 января 2026 года действует официальная методика оценки финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей.
Причем это не абстрактный «рейтинг налоговой».
Для юридических лиц методика включает 53 критерия, для ИП — 29. Налоговая служба
И результат этой оценки может иметь значение не только для самой ФНС.
Что именно проверяет налоговая
Оценка проходит в два этапа.
Сначала анализируются критерии, несоответствие которым может сразу повлиять на результат.
Затем исследуются дополнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности.
ФНС использует сведения, которыми уже располагает.
То есть предпринимателю не нужно специально передавать для такой оценки отдельную папку документов.
Налоговая анализирует имеющиеся в ее информационных системах данные.
Можно ли посмотреть результат самому
Да.
И это, пожалуй, самая интересная часть нового механизма.
Компания может запросить выписку с результатами оценки через личный кабинет налогоплательщика.
ФНС указывает путь:
«Сведения о ЮЛ» → «Как меня видит налоговая» → сервис оценки → «Запросить выписку».
Если организация не согласна с результатами, предусмотрена возможность направить заявление о корректировке сведений. Налоговая служба
Для бизнеса это полезно по одной простой причине.
Лучше самому обнаружить проблему в своей оценке, чем узнать о ней от потенциального контрагента.
Зачем эта информация контрагентам
Представьте ситуацию.
Компания участвует в крупной закупке.
Заказчик хочет проверить ее устойчивость.
Или новый партнер решает, предоставлять ли отсрочку платежа.
Раньше стороны самостоятельно собирали информацию из разных источников.
Теперь результат официальной оценки ФНС становится еще одним инструментом проверки.
Поэтому репутация бизнеса постепенно складывается не только из отзывов и бухгалтерской отчетности.
Все большее значение приобретают данные, которые о компании уже накоплены государственными информационными системами.
Самая опасная ошибка — смотреть только на отсутствие долгов
Предприниматель открывает ЕНС.
Сальдо положительное.
И делает вывод:
«У налоговой ко мне вопросов быть не может».
Но задолженность — далеко не единственный показатель деятельности бизнеса.
Именно поэтому полезно смотреть на компанию шире.
Особенно перед:
крупной сделкой;
участием в закупке;
получением финансирования;
переговорами с новым контрагентом.
Что делать, если результат оказался неожиданным
Не стоит сразу пытаться «исправить рейтинг».
Сначала нужно понять причину.
Какие сведения использовала ФНС?
Какой критерий не выполнен?
Соответствуют ли данные реальному положению бизнеса?
Если в выписке содержатся некорректные сведения, существует процедура их корректировки.
Главное — не откладывать проверку до момента, когда результат понадобится срочно.
Причем здесь финансовые риски
Для компании, которая уже испытывает финансовые трудности, такая диагностика особенно полезна.
Если одновременно снижается платежеспособность, растут долги и появляются налоговые риски, проблема может оказаться значительно шире одного отрицательного показателя.
И чем раньше собственник увидит реальную картину, тем больше у него вариантов действий до появления претензий кредиторов.
Вывод
В 2026 году предпринимателю уже недостаточно знать только сумму налогов и состояние ЕНС.
ФНС формирует гораздо более широкую картину деятельности бизнеса.
И теперь часть этой картины можно увидеть самостоятельно.
Поэтому один из самых простых профилактических шагов сегодня — посмотреть на компанию глазами налоговой раньше, чем это понадобится вашему контрагенту.
Сохраните материал и проверьте свою выписку: иногда один показатель рассказывает о состоянии бизнеса больше, чем оборот по расчетному счету.
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